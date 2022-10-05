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（中央社記者劉冠廷台北5日電）黃姓男子指控日前遭新北市三重警分局永福派出所2名員警誤認為通緝犯，逮捕過程被毆傷。他今天表示，事發至今，新北市長侯友宜不聞不問，讓他每天都在恐懼中過日子，懇請侯友宜能幫他主持公道。

黃姓男子遭警誤認為通緝犯，進而與警引發推擠受傷，黃男提告警員涉傷害、妨害自由罪嫌。三重警分局也對同仁錯認通緝犯一事致歉，將依法受理調查函送檢方偵辦，絕不庇縱。

時代力量立委邱顯智今天陪同黃姓男子召開記者會，邱顯智說，侯友宜擔任過警大校長和警政署長，對於警察執勤應該非常了解，過去常對警政議題發表看法，面對此次的違紀事件，卻輕描淡寫帶過，明顯避重就輕，不僅有愧警察市長的稱號，更逃避了新北市政府對警政問題應該擔負的責任。

邱顯智也說，這個事件攤開在人民眼前，是警察暴打人民，現在警察還要告黃姓男子傷害。黃男今天收到傳單，讓社會大眾評理，到底公道在哪裡。

黃姓男子表示，感謝全國遵守規章執法的警察，警察是法律的先鋒，如果沒有正義執法的警察，民眾無法過安居樂業的生活；但他受到新北警察如刑求般的待遇，用受虐、刑求一點都不誇張，手上的傷痕至今都還存在，手也仍是麻的。會中，他一度因情緒激動，眼眶泛淚。

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黃男表示，發生事情至今，侯友宜不聞不問，讓他每天都在恐懼中過日子，像這樣惡劣、不遵守制度執法的警察，就像老鼠屎，會污染全新北市警察的名聲。他這次能夠活下來，是一個奇蹟，他不敢住在新北市，已在台北市找房子了，要搬離這個傷心地，懇請侯友宜幫他主持公道。

與會的時代力量立委王婉諭呼籲新北市警局、警政署務必完整提供當初在三重永福派出所的攝影內容；侯友宜不要袒護害群之馬，應盡速將真相攤開來，調查與嚴懲違紀警員。（編輯：翟思嘉）1111005