減碳潮流下，太陽能、風能已為傳統發電之外的發展趨勢，富邦全球 ESG 綠色電力 ETF(00920-TW) 經理人洪珮甄指出，以歐洲為首，太陽能、風能已在全球起飛，到 2050 年，太陽能、風能有望成為全球主要供電來源，已是大勢所趨，全台首檔具備 ESG 概念的綠電 ETF 即將問世。

目前台股訴求 ESG 概念的掛牌 ETF 有 7 檔，分別為 FT 潔淨能源 (00899-TW)、富邦公司治理 (00692-TW)、元大台灣 ESG 永續 (00850-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、永豐台灣 ESG(00888-TW)、中信小資高價 30(00894-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW)。而富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 已展開募集，將為 ESG 概念 ETF 再添新兵。

歐美及亞洲主要經濟體，風能與太陽能已占總發電量相當比重，截至 2021 年底，在全球電力需求前 100 大國家中，太陽能與風能占總發電量 10%~40% 的國家已逾 30 國以上，主要為歐洲國家如西班牙、希臘、德國、英國等國家，另外占比超過 4 成的國家更有丹麥與烏拉圭。顯示太陽能、風能已在全球起飛。

洪珮甄進一步指出，在達成各國 2050 年淨零排放目標下，電力供給預測上太陽能、風能將成為主要供電來源。至 2050 年，全球可再生能源發電量將成長 8 倍，全球佔比由約 3 成上升至 88%，其中以風能及太陽能為主，占比超過 6 成。美國政府目標 2050 年前太陽能供電佔全美 45%，年度太陽能產能須額外擴充至 4 倍。

此外，股神巴菲特也持續積極投資綠能，顯示這股再生能源趨勢已不可忽視。如 2020 年的「雙子星太陽能計畫」斥資 10 億美元投資太陽能電廠、2021 年初提出 39 億美元發展太陽能與風力發電，號稱「綠能史上最大投資案」巴菲特旗下的波克夏哈瑟威能源公司 (BHE)，預期至 2030 年將以風力與太陽能業務為主，整體再生能源資本支出比例將由 29% 大幅拉升至 52%，其中太陽能與風能合計占比高達 48%。

本周開募的富邦全球 ESG 綠色電力 ETF，除了呼應上述的綠電商機外，更納入 ESG 概念，追蹤指數為 ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數，該指數較重視 ESG 並排除具政治風險地區 (中國 / 俄羅斯)，相較於一般非 ESG 的綠能指數，波動相對較小。