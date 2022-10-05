第一銀行協助提升「瑞穗牙科醫療站」設備，花蓮縣牙醫師公會醫療站召集人余政明醫師（左）特別致贈感謝獎座，第一銀行副總經理蔡淑慧（右）代表受獎。（圖由第一銀行提供）

〔財經頻道／綜合報導〕第一銀行及第一銀行文教基金會長期關懷偏鄉醫療，為改善臺灣「無醫鄉」的問題，協助花蓮縣牙醫師公會提升「瑞穗牙科醫療站」設備及臺大醫院金山分院建置中繼病房，讓當地居民得以就近就醫，免去長途求醫之不便。10月5日舉行瑞穗牙科醫療站揭牌儀式，為感謝第一銀行文教基金會長期致力於社會公益及弱勢關懷，花蓮縣牙醫師公會醫療站召集人余政明醫師特別致贈感謝獎座，肯定第一銀行文教基金會力挺偏鄉醫療之付出及用心。

花蓮縣牙醫師公會自2011年起，在萬榮、秀林、卓溪及瑞穗等偏鄉相繼成立醫療站，由花蓮市區之牙醫師定期輪流前往各醫療站進行巡迴診療，肩負起守護偏鄉居民牙齒健康的工作，其中，瑞穗醫療站的牙醫服務量為四個醫療站中最多，長期密集提供醫療服務後，設備逐漸老化。第一銀行及第一銀行文教基金會在得知花蓮縣牙醫師公會今年規劃提升瑞穗醫療站設備後，便立即協助採購所需牙科設備，為居民提供完善的服務。

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臺大醫院金山分院為北海岸地區唯一一間綜合型醫療住院機構，加上重症醫療儀器短缺，導致無法就地進行重症醫療照護，必須轉院治療，嚴重影響急重症醫療照護品質，因此於今年初成立中繼病房，以提供病況不穩定、需密切監測生命徵象的病患使用，為讓設施更加完備，第一銀行及第一銀行文教基金會捐贈「中央站生理監視器系統」及「成人加護型呼吸器」，讓醫護人員可掌握病患急救的黃金時間，給予適時的照護與治療。

第一銀行ESG（環境、社會、公司治理）表現深受國內外高度肯定，對於落實企業社會責任更是不遺餘力，已連續7年前往花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，提供診療服務及生活物資，嘉惠數千位弱勢居民；自2020年面對疫情挑戰，更捐贈紅外線熱像測溫儀、智慧防疫自助機、熱顯測溫偵測器及隔離衣等防疫物資予多家醫療院所，持續關懷第一線醫護人員，與醫護並肩抗疫。

成立逾百年的第一銀行，未來也將秉持「就在你左右」的經營理念，善用企業資源，投入各項社會公益、關懷大眾，也期望拋磚引玉，讓更多企業與大眾能伸出援手齊心送暖，以具體行動回饋社會。

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