蔡其昌批台中空污 盧秀燕：已達成以氣換煤協議

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（中央社記者蘇木春台中6日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，近日空氣非常糟糕，可見現任市長盧秀燕對空污未做妥適改善；盧秀燕今天表示，空污嚴重時會希望中火減少燒煤，並已與台電達成「以氣換煤」協議。

近日受氣象條件影響，中部地區因處於下風處，空氣污染物容易累積，不佳的空氣品質也成為台中市長選舉攻防議題。

蔡其昌今天出席活動接受媒體聯訪時表示，空氣品質其實看數字就知道，前市長林佳龍時期最後一年，台中市在全國空氣品質排名第11，盧秀燕上任後現在排名是12，這樣的空氣品質可以接受嗎？

蔡其昌說，這一陣子以來有好幾天，台中市空氣非常糟糕，市民都感受到，早上起床可以看到霧濛濛的空氣品質又來了，數字會說話，這些數字都在在證明，4年來盧秀燕並沒有很認真、有能力把空污問題做妥適改善。

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針對空污議題，盧秀燕今天出席活動接受媒體聯訪時表示，市府針對中部地區空污嚴重的時候，希望中火減少燒煤，因此原來想法是希望中火先拆除燃煤機組，再蓋燃氣機組，但中央希望先讓他們蓋燃氣機組再來拆燃煤機組。

盧秀燕說，考慮國家經濟發展及空氣品質改善，所以大家各退一步，過去中央是說增加燃氣機組，但1部燃煤機組都不拆，現在經過市府爭取後，中央承諾蓋好1部燃氣機組上線後，願意拆2部燃煤機組及1根煙囪，已達成「以氣換煤」協議。（編輯：陳仁華）1111006