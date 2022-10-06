不少人也習慣每日飲牛奶，但若飲用方法不當，反而會影響健康，甚至致癌。內地一名28歲男子日前因為經常感到手腳無力、精神不集中，求醫檢查後竟確診肝癌。醫生指出，患癌原因與該男子每日飲用的牛奶有關。

手腳無力求醫竟揭患肝癌

根據內地媒體報道，28歲的小剛（化名）在一間網絡公司上班，經常需要工作至深夜，不過身體一直尚算健康。不過小剛日前開始感到手腳無力、精神不集中，他起初以為自己只是睡眠不足，惟一周後他更開始出現腹瀉，於是立即到醫院求醫。醫生為其診斷時，發現小剛的瞳孔泛黃，加上他曾出現腹瀉症狀，遂建議他進行肝臟檢查，最終發現他患上早期肝癌。

飲食習慣方面，小剛表示自己每日早上都會喝一杯牛奶，習慣將喝不完的新鮮牛奶放進雪櫃保存，以免浪費。醫生指，正正是這個習慣令小剛患上肝癌。醫生表示，新鮮牛奶沒有經過高溫殺菌加工處理，保存時間短，長期存放可能會產生許多有害細菌或毒素，如黃曲霉毒素等，一旦毒素被人體吸收，就會對肝臟造成很大的傷害，從而增加患癌風險。

黃曲霉毒素可致肝癌

根據食安中心網站顯示，黃曲霉毒素是一種天然存在的毒素，而且耐熱性強，在一般的烹調溫度下不易被破壞，大多數會出現於濕度高、溫度高的環境，會令沒有作適當處理和存存的食物，如花生、玉米、穀物、棉籽、木本堅果、部分香料等受污染。

黃曲霉毒素可以導致肝癌，國際癌症研究機構把所有天然存在的黃曲霉毒素列為令人類患癌的物質，另外，黃曲霉毒素還會誘發肝細胞產生突變，在一些動物實驗結果顯示，黃曲霉毒素很可能影響免疫系統和令發育遲緩。

減少食物中的黃曲霉毒素

要完全消除食物中的黃曲霉毒素是不可能，但可以減少食物中的黃曲霉毒素分量，將食物存放至溫度和濕度適中的地方，可有效抑制霉菌生長。平時亦應把食物存放在陰涼乾燥的地方，如發現食物有發霉的迹象，便應棄掉。

肝癌8大風險因素

根據醫管局資料，肝癌是香港第三號癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。肝癌的成因很多，其中較高風險有以下8種因素：

6方法預防肝癌

醫管局亦指出，以下6個方法可有效幫助大家預防肝癌：

同場加映：26種防癌食物

維持健康飲食，有助預防癌症。美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research）網站列出以下26種有助預防癌症的食物，包括蔬菜、水果、堅果類等，不妨多吃：

蘋果（圖片來源：iStock）

蘆筍（圖片來源：iStock）

藍莓（圖片來源：iStock）

西蘭花及十字花科蔬菜（圖片來源：iStock）

抱子甘藍（圖片來源：iStock）

紅蘿蔔（圖片來源：iStock）

椰菜花（圖片來源：iStock）

車厘子（圖片來源：iStock）

咖啡（圖片來源：iStock）

蔓越莓/小紅莓（圖片來源：iStock）

亞麻籽（圖片來源：iStock）

蒜（圖片來源：iStock）

西柚（圖片來源：iStock）

葡萄（圖片來源：iStock）

羽衣甘藍（圖片來源：iStock）

橙（圖片來源：iStock）

豆類：乾豆、豌豆和扁豆（圖片來源：iStock）

紅桑子（圖片來源：iStock）

大豆（圖片來源：iStock）

菠菜（圖片來源：iStock）

南瓜（圖片來源：iStock）

士多啤梨（圖片來源：iStock）

茶（圖片來源：iStock）

番茄（圖片來源：iStock）

核桃（圖片來源：iStock）

全穀類食物（圖片來源：iStock）

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