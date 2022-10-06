健康喝水 受益一生（二）：避免喝什麼樣的水？

水是構成人體的主要成分，占人體重量的60~70％。因此人們都明白喝水的重要性，但是什麼時間喝水對人體最有益？不要喝什麼樣的水？怎麼喝水最健康？對很多人來說卻一知半解。只有搞清楚這些問題，喝水才能在身體內發揮最大作用並避免一些風險。

目前認為溫開水是最好的飲用水，本文將揭示哪種水是不健康的，應當避免飲用。

二、不要喝什麼樣的水？

1、不要喝生水

喝生水會有危害，因生水裡的氯與沒燒開的水中殘留的有機物相互作用，可產生一種「三羥基」的致癌物質。經常飲用生水的人，患膀胱癌的可能性會增加。

2、不要喝冰水

炎熱的天氣，人人都喜歡來杯冰水消暑，但這可能增加身體的負擔。

專家指出，人體體溫恆定在37度左右，胃腸道的溫度更高一些，當6度以下的冰水一下子進到體內，會讓血管收縮，使胃的蠕動變慢，身體要把溫度拉回37度左右也需要花費更多時間和力氣。而且，體溫一旦下降，免疫和代謝系統都會變弱。冰水還會刺激整個消化系統收縮，對於食道賁門失弛緩症（Esophageal achalasia）患者和消化緩慢的人有不利的影響。

另一項來自瑞典的研究發現，喝冰水引起的頭痛在女性中很常見，有偏頭痛病史的女性喝冰水，更易引發頭痛風險。

此外大量飲用冰鎮飲料，會導致汗毛孔宣洩不暢，機體散熱困難，餘熱蓄積，而易誘發中暑。

3、不要喝「陳水」

不喝放置時間太長的水，「陳水」雖然無菌，但卻損失了人體所需要的礦物質。而且水中還可能含有某些有害物質，如亞硝酸鹽等，會引起中毒反應。

4、不要喝「千滾水」

「千滾水」是沸騰過久或反覆煮沸的水，不宜飲用，因它會造成胃腸功能失調、以及中毒缺氧昏迷、系統病變早衰等現象。

水裡面的鈣、鎂等重金屬及亞硝酸鹽等成分無法揮發，反覆煮沸會使其濃度變高，易引起胃腸功能失調，導致腹瀉、腹脹；其中亞硝酸鹽也會造成缺氧、中毒。如果水反覆煮沸，水垢也將隨之進入人體的消化、神經、泌尿、造血等各系統中，引發病變及早衰。

5、少喝飲水機中的水

飲水機看似方便人們飲水，但其存在很大安全隱患。

由於飲水機長期不清洗，冷熱水膽都滋生了大量細菌，如大腸桿菌、葡萄球菌等會危害人體健康。當飲水機水龍頭打開時，就能聽到「咕嚕」的聲音，桶內翻出一串氣泡，這時空氣、灰塵及微生物已進入水中，實際上水被二次污染了。

因此，無論是家用還是公用的飲水機，水膽最好1個月清潔一次，夏天必須2週清潔一次。桶裝水的最佳飲用時間是出廠後15天之內，超過這個時間水中的細菌也會繁殖，就不宜再飲用了。

6、少喝瓶裝水

許多人因為瓶裝水易攜帶，方便飲用，時常作為飲水的首選。

但專家提醒兩點，第一，瓶裝水不要暴曬，因其使用的聚酯瓶可能含有導致人體慢性中毒的物質，在高溫環境下有害物質會滲入水中，危害人體健康。

第二，當人們沒有喝完整瓶水時，口中的細菌會殘留在瓶口或混入瓶裝水裡。如果在高溫下放置一段時間，細菌會大量繁殖，所以，瓶裝水開封後應儘快喝完，如未能喝完也應避免接觸瓶口，可以選擇倒入杯中飲用。

很多人因為白開水沒有味道，而更喜歡喝飲料，但是實際上飲料不能代替白開水。

茶、咖啡、可樂這些含咖啡因的飲料及含鉀或檸檬酸較高的果汁，都有利尿的作用。尤其當人身體出現口渴的訊號，就表示處於脫水的狀態，此時人們如果選擇喝太多這類飲料，其利尿效果反而使體內水分流失，造成水分不足。如此一來，肯定要補充更多水分，但人們往往認為自己喝進這些飲料是在「補水」，實際上引發了慢行脫水。

慢性脫水不易察覺，卻可能讓人變胖、便祕、頭暈、關節疼痛、皮膚乾燥、肌肉虛弱、記憶變差、情緒焦慮，甚至進一步引發心肌梗塞、腦中風。如果這些飲料又加了糖，對身體更不好，會增加肥胖、糖尿病、心血管疾病的風險。

8、運動後不要喝白開水

激烈運動、大量流汗時，應該喝運動飲料。因為這時身體流失鈉、鉀、鎂等各種電解質，只喝白水容易導致電解質不平衡。在運動未結束時口渴，建議先含一口水在嘴里，緩解口乾不適症狀；等運動告一段落，心跳逐漸恢復正常，再補充帶有電解質的水分。（未完待續）

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（責任編輯：葉誠允）

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