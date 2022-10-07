【民眾網黃楸玲／台北報導】

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環保標章2022年已邁向第30年，環保署以「Before30/After30」為主軸，回顧過去30年共同努力成果，與連續申請環保標章20年以上的企業夥伴、審議委員等為環保標章茁壯的重要推手，齊聚西門紅樓記者會現場，相約攜手打拼及展望未來30年，邁向2050淨零排放目標。

環保署副署長沈志修表示，「2050淨零排放」是全世界的目標、也是臺灣的目標，全民透過改變小小的生活方式，就可創造大大的綠生活未來，這與環保標章的理念不謀而合，一同努力尋求友善環境的生活方式。

沈志修指出，面對2050淨零排放挑戰，政府提出四大轉型路徑，在產業、能源、生活與社會都需要努力，其中生活轉型一項與民眾的生活「食、衣、住、行、育、樂、購」各面向都息息相關。要落實「環保綠生活」，就必須結合環保標章。

環保標章自81年上路至今，透過廠商以降低環境污染及節省資源消耗之出發點設計製造產品，讓消費者選購時能選擇對環境友善的產品。環保標章「可回收、低污染、省資源」的理念，具環保署統計，全國有80％民眾曾經購買過環保標章，對業者而言，取得環保標章不僅可以擴展商機，也對減碳相當有效益。

環保署特地打造一台吸睛的環保標章30週年巡迴胖卡車，攜手各地環保局共同推廣綠生活。車上設有互動小遊戲，透過平易近人的遊戲，宣導民眾從生活上做簡單改變開始，在消費上能夠以環保用品來代替一次性用品，從生活小地方落實淨零綠生活。

民眾若想親眼看看可愛胖卡，可至各地巡迴場次，尋找胖卡車的身影並體驗遊戲，胖卡將於10月8日嘉義縣洲南鹽場、10月9日嘉義市檜意森活村、10月10日高雄市壽山國家自然公園、10月22日臺南市立圖書館新總館、10月23日臺中市北屯松安社區、10月30日桃園市興仁夜市與民眾相見。

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