10月7日加州新聞快訊

【新唐人北京時間2022年10月08日訊】接下來是今天的加州新聞快訊。

節日購物季將至 亞馬遜南加招聘員工

網路電商公司亞馬遜，正在南加地區，招聘約一萬名全職、半職及季節性倉庫員工。

多數職位的起薪為每小時19美元。工作內容包括堆放貨物、揀選、包裝、運輸和交付顧客訂單等。福利則包括醫療保健、育兒假、401K儲蓄計劃和免費大學學費計劃等。詳情可以在網站查詢。

美國緝毒局破獲洛杉磯史上最大批毒品

美國緝毒局洛杉磯分局，和地方警力，週三宣布他們在加州諾科市，破獲價值約三千三百萬美元的毒品。包括3,500磅的冰毒與145磅的古柯鹼。

這批毒品是洛杉磯執法單位至今破獲的最大批毒品。而警方正在深入調查負責非法販運的組織團伙。

加州批准新法 規範非法改裝車噪音問題

根據州長紐森上月批准的法案AB 2496，加州車管局將對非法改裝車和改裝摩托車帶來的噪音污染，進行管制。

新法要求車主將發出噪音的改裝設備移除，否則DMV將扣留車輛。

不過有執法人員對新法的效用抱持保留態度，並表示DMV將需要在車主更新年檢註冊時，進行更充分的核查。

新唐人電視台洛杉磯記者站綜合報導

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