10月16日，中国共产党将召开第二十次全国代表大会，中共领导人习近平预计将打破惯例获得第三个任期，与此同时他的权力也将进一步集中。观察人士说，地位得到巩固的习近平在第三任期将继续和加强目前“过度扩张（overreach）”的强势政策。这样的强势政策已经引起美国和西方的抵制和抗衡，也必将招致更多的反击。

随着二十大的临近，全世界的目光都在转向中国。习近平能否顺利赢得第三个任期？在第三任期内，他将以什么样的方式来统治中国？以及这样的方式将对全球产生什么样的影响，成为大家热烈讨论的话题。

在二十大召开前的这几个星期，习近平的处境看起来并不顺畅，他的国内外政策正遭遇着重大挫败。在中国国内，严厉的“清零”政策造成民怨沸腾；多地烂尾楼导致民众抗议不断；对私营企业的打压导致经济滑坡、企业大批倒闭、失业率飙升。在国际上，在台湾、香港、新疆、南中国海以及乌克兰战争等问题上，中国与西方，特别是美国的关系紧张。

因为这些问题的存在，有关习近平的地位受到挑战的各种传闻不断，甚至有人怀疑他的第三任期并非板上钉钉。最新的一次传闻，甚至指习近平被软禁。但是分析人士认为，目前的这些挑战并不足以动摇习近平在中共党内的地位。

第三任期内的习近平权力将更加集中

10月3日，在亚洲协会（Asia Society）主办的关于二十大的研讨会上，美国政治风险咨询公司“中国战略集团”总裁兼首席执行官张克斯（Christopher Johnson）说：“有很多人不喜欢习近平，在体制内对他的埋怨声也不断。但作为一个分析师，我关注的是它是否有意义地推动了政策的转盘，在我看来，到目前为止，我没有看到它在发生。”

张克斯还说，自2017年习近平将“习近平新时代中国特色社会主义思想”纳入党章后，在中共体制内反对习的政策变得更加困难。他说：“因为当他拥有了主导意识形态的地位时，对他的攻击就不再只是针对他个人或者是中共的总书记，而是在反对党的路线。”

10月4日，在美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）主办的另一场以二十大为主题的研讨会上，该学会约翰·桑顿中国中心主任李成认为，第三任期的习近平将会更加强大，权力也会进一步集中。

李成认为原因有三个。他说，到目前为止，中共中央政治局常委委员和中央政治局委员的名单没有外泄，显示了共产党内部的团结与纪律；党代会的人员安排没有出现大的意外；党内也不存在可以挑战习近平的可信力量。他说，所有这些显示，习近平正在掌控着一切。

李成说，与前两个任期不同，尤其是第一任，习近平必须通过与政治盟友合作来治理国家。在第三任期内，习近平会和自己的亲信一起治理国家，不再需要政治盟友的认可，权力自然变得更集中。

李成还认为，在中国国内，习近平拥有广泛的民意支持，因为很多中国人相信：习近平在任内帮助八亿中国人完成了脱困，并提出了“共同富裕”的目标；主导了绿色发展，改善了环境污染；展开了中国军事改革；更重要的是，中国人认为习近平通过打击腐败拯救了中国共产党等。

不过，李成所说的民意支持的每个原因，其他人都有不同的解读。他们说习近平的“共同富裕”是中国人“永远吃不到的画饼”；中国的绿色发展之路仍然充满挑战；习近平借军改的机会提拔了一批年轻的军事将领，一方面是因应军事形势发展，另一方面基于扶植军中势力的需要。而他的打击腐败只是清除对手的手段。

习近平第三任期将继续“过度扩张”

与习近平在中国国内相对稳固的地位相比，在国外，特别是在美国和欧洲等西方世界，习近平，甚至中国，却是越来越不受欢迎。美国皮尤研究中心9月28日发表的最新民调显示，全球民众对中国的喜爱程度自习近平2012年上台以来不断下降。

罗杰·贝克（Rodger Baker）是美国地缘政治风险分析机构-斯特拉福战略预测公司（Stratfor）的高级副总裁。他在接受美国之音采访时说：“在过去的几年里，尤其是在新冠病毒爆发前一年左右，实际上，就是在新冠病毒危机期间，我们看到欧洲，甚至亚洲对中国的看法发生了相当大的转变。他们的‘战狼’外交、对新冠病毒的立场、越来越咄咄逼人的做法开始让所有人反感。”

他说，由于各国还不能摆脱与中国的经济联系或对中国的经济依赖，北京目前还可以凭借这点来塑造国际关系，但是，从政治角度来说，大家已经做出了转变。

贝克认为，第三任期的习近平不会改变目前的强势政策。 他说：“我不认为他会放松强势政策，因为他巩固权力的部分目的就是真正改变中国的政策。无论是对内，看看他的经济政策，重塑让党领导一切的理念，或者回归让党成为中国人日常生活中的中心地位。对外，重申（reassert）中国在国际体系中的所谓的正当的大国地位等。”

9月29日，中国外交部副部长马朝旭在中宣部主办的“中国这十年”系列主题新闻发布会上的一番讲话或许可供佐证。马朝旭在讲话中列举了中国在台湾、香港、新疆、南中国海、抗疫、人权以及孟晚舟事件等议题上的强势作为，并把这种国际上被广泛称为“战狼外交”的做法概括为“敢于亮剑，坚决斗争”。

加州大学圣地亚哥分校21世纪中国项目主任谢淑丽（Susan Shirk）把中国在南中国海的军事扩张，对日本和台湾的威吓，对意见不同国家的经济胁迫，对香港的控制以及在经济、技术和军事上挑战美国的做法称为中国的“过度扩张”(overreach)。她说，这种“过度扩张”不只限于对外政策，习近平在国内打压私企的做法，严格的清零政策都是“过度扩张”的例子。

10月6日，谢淑丽在加州大学圣地亚哥分校为她的新书《过度扩张，中国如何偏离了和平崛起之路》（Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise）举行的发布会上解释说：“过度扩张”的意思是“以一种以夸张的方式行事或将事情推向极端，做太多或试图获得太多而走得太远，最终给自己带来损害的做法”。他说，习近平“过度扩张”的做法不仅损害中国自身的利益，也增加了中国与美国和其他西方国家冲突的几率。

谢淑丽指出，中国的过度扩张应该开始于习近平的前任，被人认为是温和的胡锦涛时期，只是习近平任期内做得更过。她也认为，在习近平的第三个任期，这些强势的做法还会继续，甚至得到加强。

不过，她强调说，并不是习近平的个性或是背景导致了中国的“过度扩张”，而是中国个性化的政治系统运作的结果。

她说： “中国官员和政客，为了在这个自上而下的高压体系中保护自己的职业生涯，必须相互竞争，以证明他们对党和习近平的忠诚。他们这样做的方式是‘追随’习近平的政策，赞扬他并执行他的政策，甚至超出他的预期。在第三个任期内，随着时间的推移，对忠诚度的迷恋和跟风的动力可能会变得更糟。”

她说，“清零”政策执行过程中，地方政府步步加码的做法就很好地体现了这个“过度扩张”做法带来的问题。

西方对中国的反击将继续

正如谢淑丽所说，中国的各种“过度扩张”的做法已经带来适得其反的效果。

由于中国当局在新疆对维吾尔穆斯林和其他少数民族进行大规模镇压，美国、欧盟、英国、加拿大以及澳大利亚和新西兰先后发表声明，对中国进行制裁或谴责。

在被中国视为国家利益核心的台湾问题上，美国全面加强了与台湾的关系。拜登总统曾多次承诺，美军将保卫台湾。日本政府正在研究从2023年度开始，制定合并各省厅安保相关费用的“国防关系预算”框架，以应对“台湾有事”等可能发生的情况。继今年8月，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾之后，美国有更多的议员访问台湾，预计，未来有更多国家的议员访问台湾。

中国在与印度接壤的边界、南中国海展示了军事力量，促使中国的邻国寻求与华盛顿和彼此建立更密切的关系。美、日、印、澳四方安全对话得到提升，澳大利亚与美国和英国建立三边安全合作关系。

中国与俄罗斯的不设限的紧密关系，在乌克兰战争问题上拒绝谴责俄罗斯，更令中国的亚洲邻国担心“今日乌克兰就是明日亚洲”，日本和澳大利亚等国都增加了国防开支。

因为中国对新冠疫情的严厉“封控”以及其他措施造成的影响，一些国家政府和国际企业正在努力将其供应链从中国转移，中国的制造业有可能遭到重创。

斯特拉福战略预测的高级副总裁贝克说，美国和西方已经对习近平的留任以及中国未来的发展途径作出预测，并已经作出了方向性的改变。他不认为这样的方向性改变未来会出现大的变动。其实在2018年习近平推动修宪，结束国家主席的两届任期限制以来，西方国家就一直预测习近平会谋求第三任期，甚至终身任期。

贝克说：“我们已经看到美国不仅加强了与盟友的关系，而且在整个印太地区也在推进一些隐约的联盟。它不会迫使各国在美中之间做出选择，而是在利益一致的地方找到空间，美国加入进去。美国和欧洲也在技术方面展开更加紧密的合作，并试着把中国从供应链中移开。美国的做法比较激烈，欧洲稍弱一些。但是这样的趋势会继续。这样的做法针对的目标是中国要实现从崛起大国到一个真正大国所依赖的关键技术。”

据报道，拜登政府即将宣布一套新措施，限制中国获得用于超级计算机的美国技术，削弱北京研发新一代先进武器和部署自动化大规模监控系统的能力。

11月，德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）和法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）将与习近平举行会晤。但是分析人士认为，他们与北京积极接触的政治空间将受到各自国内舆论恶化以及对中国发展轨迹担忧加剧的限制。