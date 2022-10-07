瑞士信貸（Credit Suisse）資金缺口高達1270億台幣、信用違約交換利差（CDS）狂飆。（路透資料照）

資金缺口達1270億台幣

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，瑞士信貸（Credit Suisse）資金缺口高達1270億台幣、信用違約交換利差（CDS）狂飆，擔心瑞信成為下一個雷曼兄弟（Lehman Brothers），使2008年金融海嘯重演。對於外界報導瑞信高層急忙打電話安撫客戶、投資人，澄清並非事實，強調集團財務穩健、流動性充足，與業內同行相比仍處於優勢地位。

早在今年1月，財經記者David Taylor在推特發文指出，一間國際大型投資銀行瀕臨危機。雖未講出銀行名稱，但外界認為，瑞信就是主角。

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瑞士信貸是全球知名金融服務公司，擁有166年歷史，業務包含財富管理、投資銀行和金融服務業務，曾與躋身全球頂尖投資銀行之列，不過近年來頻頻因醜聞登上新聞版面。

去年瑞信業績淨虧損高達16.5億瑞士法郎，今年瑞信財報也沒起色，Q1淨營收44.1億瑞士法郎，金額低於市場分析師預估的49.8億瑞士法郎；Q1稅前虧損4.28億瑞士法郎，市場分析師預估為稅前獲利4520萬瑞士法郎。再來Q2並無好轉，第2季稅前損失達15.9億瑞士法郎，比前一季還慘，也低於市場預期，連虧3季。

去年韓籍對沖基金經理比爾黃（Bill Hwang）的違約交割事件，讓整個華爾街損失超過100億美金，其中瑞信就佔55億美元。

（彭博資料照）

身陷多宗國際醜聞

去年3月8日，總部位於英國的供應鏈融資公司格林希爾資本（Greensill Capital）宣吿破產，瑞信承受100億美元損失。同月26日，韓籍對沖基金經理比爾黃（Bill Hwang）的違約交割事件，讓整個華爾街損失超過100億美金，高盛（Goldman）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等都深受其中，其中瑞信受創最深，損失達到55億美元。

再來10月，先前瑞信被指控在2013至2016年間，提供貸款給莫三比克鮪魚捕撈業，其中有部份款項流入瑞信銀行家和莫三比克政府官員手中。瑞信針對莫三比克貸款醜聞案，和美國及英國監管機關達成和解，瑞信同意支付4.75億美元罰款。

今年2月，瑞信被爆出1940到2010年間疑大量經手黑錢，而客戶名單裡有侵犯人權的人口販子和遭受制裁的商界人士等，而外披露，這起外洩案涉及帳戶的總金額超過1000億美元。6月，瑞信因參與保加利亞毒販洗錢案，被瑞士聯邦刑事法院判決有罪，成為瑞士史上首間遭到刑事起訴的銀行。

瑞信醜聞連連，近日又傳出面臨財務危機，股價在3日崩跌多達10％，跌至歷史新低，外界擔憂「雷曼時刻」將要重演。今年迄今爲止，瑞信股價已下跌近58%，是2008年金融海嘯以來，股價表現最差勁的1年。

今年迄今爲止，瑞信股價已下跌近58%，是2008年金融海嘯以來，股價表現最差勁的1年。（彭博資料照）

瑞士法郎走強 衝擊瑞信營運

今年9月，《金融時報》披露瑞士信貸集團（Credit Suisse）計劃將投資銀行業務分拆為諮詢、專門處理高風險資產的「壞帳銀行」，和其他業務等三大事業單位。《路透》引述不具名知情人士的消息指稱，瑞信向投資者表示，需要募集新資金，重整投行部門。

瑞信重組，並不是第一次，自2008年全球金融危機以來，瑞信已進行多次類似重組。2008年金融危機後，瑞信重新定位投資銀行業務，隔年瑞信的投資銀行業務稅前利潤創下紀錄新高，相較2008年為稅前虧損137.92億瑞士法郎，產生稅前利潤68.45億瑞士法郎。

第二次是2015年歐洲央行利率創下歷史新低，但瑞士央行仍維持利率，導致瑞士法郎兌歐元走強，瑞士央行最終放棄瑞士法郎兌歐元最低1.20瑞士法郎的匯率下限，導致瑞士法郎大幅升值，對瑞士經濟及銀行業構成非常大的影響。

瑞士是瑞信非常重要的市場，佔瑞信總收入近三成，因此瑞士法郎走強多少對瑞信業績帶來影響。但瑞信2015年業績卻產生負面，因為與其2000年收購的投資公司Donaldson, Lufkin & Jenrette，一筆38億瑞士法郎的商譽減值開支有關。這家投資公司的商譽減值到2021年仍在持續，2021年產生減值16億瑞士法郎。

於是，瑞信在2015年換執行長，於該年10月宣佈新戰略方向，要成為領先的私人銀行和財富管理服務供應商，提供能夠跟隨經濟周期提升盈利能力，和產生資本的特色化投資銀行服務。

花旗銀行（Citibank Taiwan）集團分析師指出：「目前情況而2007年完全不同，從資本流失和流動性而言，資產負債表完全不同，很難見到系統性危機情況。」

雷曼兄弟曾是美國第4大投行，2008年因受次級房貸風暴波及，2008年9月聲請破產。（歐新資料照）

是否發生雷曼效應？但難逃被收購命運

雷曼兄弟曾是美國第4大投行，2008年受次級房貸風暴波及，當時美國監管制度未能與金融自由化並進，催生出信用過度擴張、影子銀行（shadow banking）問題，因此雷曼財務遭受重創而虧損，致使股價下跌到低於1美元，在尋求各方紓困和收購無果下，2008年9月聲請破產，負債高達6130億美元，成為美國史上最大金額的破產案。

次貸風暴以2007年4月美國第2大次貸業者新世紀金融公司（New Century Financial Corporation）破產事件為起點，並從房地產市場蔓延到信貸市場，導致許多金融機構和其客戶損失慘重，恰巧雷曼兄弟破產，成為加速引爆這場危機的關鍵事件，最後演變為全球金融海嘯。

外界評論，瑞信如此低迷是因為醜聞原因，造成客戶、投資人不信任，國際信評惠譽（Fitch）將其從A-降至BBB+，標普（S&P）從BBB+降至BBB，但醜聞背後的公司治理缺失，及帶來的經營績效低落才是根本。

Sri-Kumar全球策略公司總裁斯里庫瑪表示，雖然瑞信的財務狀況令人擔憂，但這並不代表市場正朝向「雷曼時刻」邁進，「這有可能是，也可能不會是雷曼時刻。」

《巴隆》周刊也表示，瑞信危機引發的蔓延風險不高，不會引發美國銀行業倒成一片的骨牌效應，因為瑞信爆發虧損的期間，美國銀行業者依然每季都獲利。The Bear Traps創辦人Larry McDonald則表示，瑞信不會是雷曼兄弟，但有可能會與貝爾斯登（Bear Stearns）困境一樣，最後被收購。

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