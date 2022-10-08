現代人常因為工作繁忙，忽視身體發出的警訊，一名50歲左右男性長期腹痛、腹脹，每次只要一不舒服就吃胃藥，讓當下得到片刻舒緩，但狀況始終未完整改善，近日男子終於到肝膽腸胃科掛號，看完健檢結果發現，他竟患上胃癌，至於胃癌初期會出現哪些症狀？肝膽腸胃科詹宜學醫師也解答了。

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▼不少人因工作繁忙，無法即時正視身體警訊。（示意圖／pixabay）

詹宜學醫師在其臉書粉專 「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」 表示，在診間問診時，得知該男是個事業有成的成功人士，因為對工作非常有責任感，經常放不下手邊工作，所以騰不出時間來安排身體健康檢查，直到近日腹脹到受不了，終於就診安排全身健檢。

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▼男子每次都靠吃胃藥緩解疼痛。（示意圖／pixabay）

檢查結果發現，男子的胃大彎靠近胃竇處潰瘍，大小約2公分，且邊緣不規則，詹宜學高度懷疑是惡性腫瘤，立即安排切片。然而，該名男子被醫師診斷出患有「分化不良胃腺癌」，有慢性胃炎合併幽門螺旋桿菌感染，所幸後續已安排切除。

▼男子胃中有2公分的傷口。（圖／翻攝自 「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」 臉書）

為什麼會得到胃癌？

1.幽門螺旋桿菌

2.慢性胃炎導至「萎縮性胃炎」、「腸上皮化生」

3.接受過胃切除手術

4.胃癌家族病史

5.抽菸、醃製食品

6.年齡、性別（男性）

7.惡性貧血

8.胃息肉：腺性息肉

9.肥胖

該如何預防胃癌？

1.若有不適，儘早就醫檢查。

2.飲食方面：清淡、新鮮為主，多吃富含維生素C的食物；盡量少吃加工、醃製、污染、過期的食物。

3.戒菸、戒酒。

4.多運動、減重。

胃癌初期11項症狀

1.腹部不適

2.消化不良

3.上腹痛

4.腹脹

5.嗝氣

6.胃酸逆流。通常吃胃藥症狀就會緩解，因此容易延誤就醫治療。

7.貧血

8.頭暈

9.疲勞

10.食慾不振

11.體重快速下降

詹宜學醫師也在文末提醒，胃鏡檢查是目前診斷胃癌的準則，若是民眾害怕做胃鏡，可以選擇安排無痛胃鏡檢查，千萬不要因為對胃鏡有所恐懼，反倒耽誤了自身的黃金急救期。

▼詹宜學強調，不要錯過治療黃金急救期。

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（封面圖／翻攝自Pixabay）

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