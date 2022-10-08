記者任以芳／宜昌報導

亞洲第一大河長江生態極為豐富，但歷經改革開放四十多年下來，長江流域多種珍稀魚類滅遭絕，水質嚴重惡化，大陸官方於2017年底實行「長江大保護計畫」；2020年1月再實行「十年禁漁令」。整體計畫實行五年時間，《東森新媒體ETtoday》實際走訪長江宜昌段、西陵峽段、一級支流清江，江面清澈乾淨，養殖網箱拆除，漁船禁止捕撈、城市排污口也全面整治。當地居民接受記者訪問表示，十多年沒看見長江變乾淨，臭味也改善，野生魚變多，差點絕跡的江豚也陸續出現，「禁魚令」初步成效。

▲長江西陵峽段乾淨清澈 。（圖／記者任以芳攝）

緊急醫治萬里長江

長江發源於「世界屋脊」青藏高原的唐古拉山脈各拉丹冬峰西南側，流經大陸11個省級行政區，於崇明島以東注入東海，全長6300公里。隨著現代經濟活動蓬勃發展，長江流域水生態系統嚴重失衡，重點湖泊氧化出現藍藻，長江急需被保護。

大陸生態環境部、國家發展改革委於2018年12月聯合印發《長江保護修復攻堅戰行動計劃》，下令各地立即解決生態污染等環境問題；2020年1月實行《長江十年禁漁計劃》（以下簡稱「禁魚令」），重點水域禁止捕撈，

如今「禁魚令」實行兩年多下來成效如何？《東森新媒體ETtoday》記者走訪位於湖北宜昌市秭歸縣境內西陵夾，全長66公里，灘多水急，是三峽中最長的一段。乘船檢視西陵峽段，清澈乾淨，沒有漂浮的垃圾，江面往來只有貨船，過去熱鬧漁船、養殖網箱全消失。

接受訪問的老船長告訴記者，自己開觀光遊艇好幾十年，過去江面有貨船、漁船、小舢舨，加上沿岸養殖網箱，視覺上十分雜亂。

他說，「自從『禁魚令』實行後，西陵峽變清爽很多。江面上來往都是貨船、觀光遊艇，江面水質乾淨很多，幾乎回到50多前兒時長江記憶。」

▼ 西陵峽觀光船整齊停靠 。（圖／記者任以芳攝）

▲長江第一支流清江美如畫。（圖／記者任以芳攝）

長江「逐步」脫胎換骨

《東森新媒體ETtoday》記者走訪長江第一支流清江，這裡是古代巴人發源地，土家族的母親河，經流利川、恩施、巴东、长阳、宜都。乘坐仿古遊船賞清江峽谷風光，江面水質一樣清澈碧綠，清江畫廊「三百里清江美如畫，三百里長陽似畫廊」的美景。

來自武漢胡先生第一次來清江畫廊，他深刻感受清江兩岸風景美如畫，江水清澈，水面沒有雜物，有種想跳下去游泳衝動。談到對清江印象，湖北日報媒體人魏萌葉說，「兩岸青山對峙，腳下清流潺潺，給人心曠神怡的感覺。」

清江保護區工作人員介紹，「2020年長江流域水質優良（Ⅰ-Ⅲ類）斷面比例為96.7%，高於全大陸平均水平13.3個百分點，較2016年提高14.4個百分點，乾流首次全線達到Ⅱ類水質。」

但過去二十多年，當地人眼中的清江並不「清」。居住在長陽的李先生，從小土生土長在清江邊，他告訴記者，早期有很多漁民在江邊設置養殖網箱，長年下來魚糞便和魚飼料破壞水質，變得混濁骯髒。

李先生說，「『禁魚令』實行最大改變，江水沒有特別臭的魚腥味，水質變的特別清、比較好。」

同樣是長陽居民的劉先生受訪也說，「清江水越來越清澈，魚也得到保護。以前魚類都聚集在中層游動，現在江面上也能看到魚嬉戲聚集，還原了原始生態。」

▼清江2017年陸續拆除養殖網箱後，江面變得清爽 。（圖／記者任以芳攝）

▲「長江十年禁魚令」勸退23萬漁民上岸轉型就業。（圖／記者任以芳攝）

長江「十年禁魚令」利與弊？

長江「禁魚令」實行兩年多確實有顯著效果，但政策總是雙面刃，「禁魚令」共計退捕上岸漁船11.1萬艘、涉及漁民23.1萬人。年輕人支持永續環保概念，但老補了一輩子的魚老漁民卻無法理解，政府為何要禁止捕撈。

不願具名老漁民告訴記者，「禁魚令」實行後，很多人面臨中老年失業問題。儘管政府以市價收購漁具、漁船等生財工具，安排漁民轉型就業，還是有人少數無法適應轉型。。

劉先生也介紹，「政府拆除江裡養殖網箱，在陸地上建立漁場，之前打撈的漁民去漁場工作。」。記者問，「收入固定嗎？」劉先生說，「準確來說肯定比以前好很多，以前魚網撒下去不見得有魚上岸，現在漁場工作有固定穩定收入。」

▲長江生病了，大陸政府近年積極整治水質環境 ，挽回魚類生態。（圖／記者任以芳攝）

搶救「魚類基因寶庫」-長江

長江老漁民困惑，長江漁獲量一直存在，為何要禁？但數據證明，1954年長江捕撈量是45萬噸，80年代捕撈量下降到20萬噸左右，到了2003年只剩10萬噸。

水域魚類數量大幅減少，水壩阻斷洄游和過度捕撈對長江水域生物的繁育造成巨大衝擊。今年七月，世界自然保護聯盟（IUCN）發佈全球瀕危物種紅色目錄更新報告，宣佈白鱘滅絕、長江鱘野外滅絕；「長江女神」白暨豚早在2004年後也無蹤跡。

長江10年禁漁計畫不只是延續漁民「生計」，挽救生態環境才是關鍵。長江被譽為「魚類基因寶庫」，全流域共分布有416種魚類，其中純淡水魚類有362種，長江特有魚類178種，是大陸規模最大的淡水魚原種場。

禁漁10年的時間軸，足以讓常規魚種有2到3個世代的繁殖週期，也能提高漁業資源儲量，用法規強制減少人為介入破壞，才能真正保護長江生態。

▼ 外界觀望「禁魚令」是否真正挽救長江原生態 。（圖／記者任以芳攝）