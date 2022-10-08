【菁英論壇】俄烏戰場 美俄面臨核攤牌

【新唐人北京時間2022年10月04日訊】俄烏戰場形勢在9月份出現巨大變化，在戰場上烏克蘭軍隊高歌猛進，收復大量領土，不斷傳出捷訊；而俄軍在節節敗退，遭逢開戰以來最大的挫敗之際，普京兵行險招，對烏克蘭和西方國家再次發出核威脅。這是六十年前古巴導彈危機之后，世界再一次面臨核戰威脅，

美歐和俄羅斯之間的緊張情勢進一步升級，雙方面臨攤牌時刻，世界局勢將出現重大轉折。

9月初，烏克蘭軍隊在東北地區的哈爾科夫州展開快速反攻，俄軍被打得潰不成軍，丟下大量武器裝備后倉皇逃竄，烏克蘭收復了哈爾科夫州大部分地區，這是俄軍自2月份開戰以來最大的軍事潰敗。據開源調查專案Oryx稱，從9月1日至23日，烏克蘭人在全國戰場上繳獲了100多輛坦克、近200輛步兵戰車和裝甲運兵車、20多輛指揮控制車和數十輛火炮牽引車，其中75-80%是在這次哈爾科夫反攻中繳獲的。9月13日，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，在月初的反攻中，奪回8000平方公里的土地。

進入10月份，烏軍繼續在戰場上把握主動權。10月1日，烏克蘭國防部表示，烏軍正在挺進烏東頓涅茨克州（Donetsk）重鎮利曼（Lyman），已在利曼附近包圍了數千名俄羅斯官兵。俄羅斯國防部則當天表示，由於包圍威脅，俄軍正在從利曼撤出。利曼是俄軍後勤和運輸的樞紐，失去這一關鍵城市將對俄軍造成重挫。路透社報導，俄羅斯將利曼作為其在頓涅茨克地區北部行動的後勤和運輸樞紐，它的淪陷將是烏克蘭自上個月在東北部哈爾科夫地區進行閃電式反攻以來所獲得的最大收穫。

利曼位于頓涅茲克州最北邊，也是東進盧甘斯克州的一個門戶。烏軍收復利曼，將為烏軍可能進一步收復被俄國吞併的四個地區鋪平道路。這四個州是頓涅茲克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松。此前一天，9月30日，普京已經宣布，將這四個州并入俄國領土。根據普京的邏輯，烏克蘭如果進攻這些所謂的俄國領土，俄羅斯可以動用所有的力量保護自己的土地，這所有的力量當然包含核武器。

9月底，在面對戰局即將出現崩潰之際，普京采取了兩個措施試圖挽回敗局，首先是在9月20日操作上述四個州的親俄政府宣布在9月23日開始舉行入俄公投。其二是在9月21日宣布一項動員令，要求征兵30萬填充俄烏戰場。普京在宣布征兵令時還警告說，「當俄羅斯的領土完整受到威脅時，我們會使用一切手段，包括核武器，這不是虛張聲勢。」

9月27日，在四個州入俄公投的最後一天，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）再次發出核警告。與之前警告不同的是，梅德韋傑夫在新一輪警告中首次預測，即使莫斯科動用核武器打擊烏克蘭，北約也不會冒著核戰爭風險，直接參與烏克蘭戰爭。

普京會真的動用核武器嗎？

臺灣前空軍副司令張延廷將軍進日在新唐人《菁英論壇》節目中指出，西方國家在俄烏戰場上的態度，已經被俄羅斯看破了，俄羅斯極有可能從核威懾進展到核武器的實際使用。張延廷將軍說，在戰爭于2月份開始時，澤倫斯基曾經請求西方國家在烏克蘭設立禁飛區，以限制俄國空軍對烏克蘭的轟炸，但是西方國家沒有去做，西方目前對烏克蘭的支持，包括有限的情報支持和精確武器的供應，都是限定在常規戰爭。張延廷將軍表示，西方國家的這種態度，被俄羅斯看破的手腳，在面臨戰局不利的情況下，依照普京的個性，目前正在朝使用戰術核武器的方向發展。

張延廷將軍指出，有三個癥候顯示俄羅斯使用核武器的可能性正在增加。第一個是俄羅斯已經警告烏克蘭那些地區的百姓、俄羅斯公民離開重要和險要位置，希望他們能離境；第二個俄羅斯正在大量採購可以抗輻射的碘化鉀；第三個癥候是美國CIA發出警告，俄羅斯要使用核武的可能性非常的高。

張延廷將軍認為，俄羅斯可能使用戰術核武器中的中子彈，原因是中子彈的核污染最少，打完中子彈之后，部隊在幾個小時就可以進入戰場。對于使用核武器的數量和效果，張延廷將軍認為，俄軍不會大規模的使用核武器，數量會在十顆以下，只要造成它的戰果，能夠恢復俄羅斯在烏克蘭相對的軍事優勢，俄軍就會停止使用。

張延廷將軍還表示，全世界第一個知道俄羅斯準備要用核武的國家，將是中國，如果普京準備使用核武器，他會跟中國打招呼，跟中國打完招呼之後，就會使用了。

中國民主黨海外分部負責人、哥倫比亞大學政治學博士王軍濤先生對《菁英論壇》節目表示，如果要是邁過普京的底線，普京會動用核武器，這個底線就是戰爭進入到俄國的本土內，俄羅斯軍隊在本土上被打敗；而如果不是這種情況的話，俄羅斯現在還是一個核威懾性力量，我不認為就目前的戰況能發生核戰爭。

但是王軍濤先生也認為，隨著戰況的變化，如果西方提供的進攻型武器增加，烏克蘭軍隊真的開始進行了反攻，把那四個州的地方拿下來的時候，或者拿下一部分的時候，特別是烏克蘭說還要解放克裏米亞，要是這樣的話，俄羅斯會不會使用核武器呢？這個就很難說了。王軍濤先生還指出，普京這個人，從他執政以來，特別在處理軍事問題和國家的重大安全問題，他一貫表現出來要用暴力來解決，用強力來解決。

《德國之聲》9月27日報導說，卡內基國際和平基金會核專家阿克頓（James Acton）在接受該媒體采訪時指出，有三種情況會增加俄羅斯使用核武器的可能性。第一，俄羅斯在烏克蘭遭遇軍事上的災難性失敗；第二，普京失去對權力的掌控；第三，俄羅斯經濟瀕臨全面崩潰。阿克頓表示，目前在這三個方面都不存在迫在眉睫的威脅，但是鑒於俄軍在烏克蘭的糟糕戰績，從俄羅斯的角度來看，的確存在一些令人擔憂的發展趨勢，使用核武器的可能性正在增加。阿克頓將普京最近發出的核威脅描述為「一位被逼到牆角走投無路的憤怒領導人的反射性舉動」。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，普京已經多次發出使用核武器的威脅。隨著俄軍在戰場中面臨崩潰局面，外界對于普京使用核武器的擔憂，也日益上升，包括美國前總統川普也表達了類似的擔憂。

美國77 WABC電台9月27日播出了一段約20分鐘的川普採訪影片，主持人在節目中向川普問道，「最近有什麼事讓你徹夜難眠？」川普指出，「我認為我們最終可能陷入第三次世界大戰，發生在烏克蘭的可怕事情恐怕再次上演，由于核威脅，我認為我們目前可能出于多年來最危險的時刻。」

如果普京使用核武器 西方如何應對

30年前，烏克蘭剛剛獨立時，曾經是一個核武大國，蘇聯解體后，分給烏克蘭的家產中，包含了176枚洲際彈道導彈，1240枚核彈頭，總計約2500枚左右的戰術核武器，數量僅次美國和俄羅斯，居全球第三位。與烏克蘭一起繼承了前蘇聯核武器的國家還有俄羅斯、白羅斯與哈薩克斯坦。

在美國的主導下，1992年5月23日，美國、俄羅斯、烏克蘭、白羅斯、哈薩克斯坦五國在葡萄牙里斯本簽署了協定，烏克蘭、白羅斯、哈薩克斯坦三國在未來7年內銷毀所有核武器，俄羅斯成為獨聯體國家當中唯一擁有核武器的國家。

1994年12月5日，烏克蘭、俄羅斯、英國和美國的領導人簽署了布達佩斯安全保障備忘錄，為烏克蘭作為無核武器國家加入《不擴散核武器條約》提供安全保障，其中包括美英俄三國對烏克蘭的領土完整和政治獨立不進行武力威脅或使用武力；三國不對加入《不擴散核武器條約》的任何無核國家使用核武器，除非該國與一個核武器國家聯盟，對美英俄領土、武裝部隊或其盟國發動攻擊。

面對俄羅斯對烏克蘭的侵略以及威脅使用核武器。烏克蘭是否會重新宣布成為核武器國家，以及美國和西方如何應對俄羅斯的核威脅，世界是否會因此卷入一場核大戰，正在成為輿論關注的焦點。

王軍濤先生對《菁英論壇》節目表示，烏克蘭軍隊如果真的面臨核武核攻擊的話，我覺得西方可能還是會用常規武器給它支援，因為西方國家也不願意冒著與俄羅斯打核戰的風險，而西方的常規武器現在還是可以抵禦俄羅斯。

《新闻周刊》(Newsweek)10月1日引述知情人士报导說，拜登总统已表示，俄罗斯动用任何核子打击，美国应强力回应，但是拜登更倾向使用非核武选项。此外，知情人士的消息顯示，如果拜登采用非核子手段对付用了核武的俄国，可能會直捣克里姆林宫核心，发动斩首行动，除掉俄国总统普京。

美國及西方國家可以遏制普京使用核武器嗎？

自從一九四五年第二次世界大戰末美國在日本使用核武器之后，到現在總共七十六年，人類沒有爆發核戰爭，一九六二年的古巴導彈危機曾經到了一個使用核武器的臨界點，但是最后危機解除，並沒有使用核武。目前是古巴導彈危機之后，人類距離使用核武器最逼近的時刻。那么，美國及西方國家有沒有辦法遏制普京使用核武器？

姚誠先生在《菁英論壇》中表示，目前想不到什么高招，只能是有兩個方法，一個是不打到俄羅斯境內，第二個就是催毀它的戰術核武器的載體。

姚誠先生解釋說，國際社會不會看著俄羅斯用核武器，不會眼睜睜的看著不管，西方、美國和北約這一塊，他們應該抓的重點是對戰爭的可控性要心裏有數，不要讓戰爭無序的不可控的發展，就是儘量不要打到俄羅斯境內，這樣的話，俄羅斯也找不到藉口要發動核大戰。

姚誠先生說，但是只要你使用了核武器，不管是戰術的還是戰略的，哪怕是當量很小的，這個頭都不能開，因為很難保證後面會不會用戰略核武器，那麼在這種情況下，西方必須要出手，北約必須要出手，就是要把它發射這些戰術核武器的載體給打掉，包括一些火箭彈、炮彈以及戰略轟炸機，需要把它們摧毀掉，在這個上面美國和西方是可以完全可以有所作為的。

美國總統拜登已經警告俄羅斯不要在烏克蘭戰爭中使用核武器。拜登此前在接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）採訪時說，這種行動將「改變戰爭的局面，與第二次世界大戰以來的任何情況都不同」，他還補充說，「這將產生後果」。

《法新社》近日引述日內瓦聯合國裁軍研究所的高級研究員波德維格（Pavel Podvig）的話報導說，俄羅斯的47個核儲存場所處於美國和其他國家的情報和軍事監視衛星的持續監測之下，俄羅斯已將其戰略或遠端核彈頭部署在地面、導彈、轟炸機和潛艇上，但是它的非戰略或戰術核武器（多達2000枚）則處於儲存狀態，而沒有安裝在伊斯坎德爾彈道導彈等運載工具上。波德維格表示，俄羅斯更可能希望西方將其準備工作視為一種警告，這樣做將是戰爭升級的步驟，俄羅斯也會希望被看到。

波德維格補充說，從技術上講，從一個武器庫裏偷偷運出幾枚炸彈，這是有可能的，但這樣做有風險，其中會遭到西方國家先發制人的攻擊。

曾任職於美國國防和能源部門從事核武器相關工作的坎西恩（Mark Cancian）表示，「我相信美國能洞悉俄羅斯核打擊準備工作中的一舉一動。」

坎西恩目前任職於華盛頓的戰略與國際研究中心，他對法新社說，武器使用前需要被運出倉庫，相關部門需要被前提告知，而且俄羅斯可能要警示其戰略核部隊。他說，俄羅斯地面部隊可能也會做一些可見的準備工作，比如發放防護設備和指導如何在核環境中行動，這些都會留下蛛絲馬跡，所有這些都將是可以目睹的。

如果美國發現俄羅斯有核攻擊的計劃，幾乎可以肯定，美國將會向全球發出警告，包括美國的盟国和其它大国，以及扮演关键角色的中国和印度，期望这些国家能向莫斯科施压，使其要么收手，要么众叛亲离。

波德維格表示，華盛頓可能會認為公開警告有助於對俄羅斯施壓，這樣的資訊可能具有威懾價值。

美國擁有控制俄國核武器的技術嗎？

對于遏制俄羅斯使用核武器的措施，人們普遍會有一個疑問，既然美國的技術非常先進，從俄烏戰爭中美國技術對俄羅斯的優勢已經展現得淋漓盡致，那么，美國有沒有一種先進的技術可以控制俄羅斯的核武器，作為一種終極的遏制手段，讓俄羅斯如果發射核導彈，可以控制這些導彈自毀或者飛向俄羅斯自己的地區？

據近期播出的新唐人《時事金掃描》節目中透露，美國科技大佬SpaceX公司的CEO馬斯克私下曾經叫板普京：俄羅斯可以先向無人區發射一枚核武器試試，也許他能讓這些核武器飛回原點？

有專家評論說，馬斯克的計劃理論上是可行的，SpaceX公司的星鏈衛星的軌道低、覆蓋廣，理論上完全可以干擾甚至遮罩定位衛星的信號，破解這些俄羅斯定位衛星控制系統密碼的難度也不會太大，可以給導彈傳假信號來控制這些導彈。

馬斯克是否真的擁有這樣的技術，目前不得而知。但是SpaceX公司擁有的火箭技術，衛星通信技術都是世界頂尖的，俄羅斯目前難以望其項背。馬斯克的公開叫板，至少給普京一個警告，一旦核導彈升空，操控權是不是還會屬于他？這將是普京不得不考慮的一個最現實的問題。

《菁英論壇》節目組

（責任編輯：劉明湘）

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