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（中央社墨西哥市8日綜合外電報導）地方當局表示，在墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）一所鄉村中學，至少有57名學生因不明物質中毒。

奇亞帕斯州中學昨天發生的大規模中毒事件，是過去兩週來當地媒體報導的第3起中毒事件，引發學生和家長的恐慌和憤怒。

墨西哥社會安全研究所（Mexican Social Security Institute）昨天表示，鄉村社區波奇爾（Bochil）的 57名青少年學生因出現中毒症狀，來到當地一家醫院。社會安全研究所說，一名身體「虛弱」的學生被轉送到奇州首府的一家醫院，其餘學生情況穩定。

當局並未推測原因，但當地新聞媒體指稱，一些家長認為學生接觸了受污染的水或食物。

波奇爾社區領導人聲明指出：「我們對這些事件感到憤怒。」並說他們正在與州檢察官的調查合作。

社群媒體流傳的影片顯示，在焦急的叫喊聲中，家長們帶著身穿校服的青少年急忙穿過醫院走廊，場面一片混亂。

先前當地媒體和社群媒體流傳報導，有學生被測出古柯鹼藥檢呈陽性反應；而今天州檢察官辦公室在社群媒體上表示，已經進行15次毒理學檢測，結果顯示對非法藥物都呈陰性反應。

社群媒體臉書（Facebook）上的一段影片顯示，數十名家長聚集在中學的籃球場，一邊傳遞麥克風，一邊要求當局給出答案，而十幾名警察在一旁看著，部分警察手中拿著盾牌。

影片中一名男子說，他的女兒和其他學生在一所私人實驗室中毒，古柯鹼藥檢呈陽性反應。

州檢察官辦公室表示，將繼續對學生進行檢測，但並未回答有關先前中毒事件的問題。

路透社報導，自9月23日以來，當地媒體報導塔帕珠拉市（Tapachula）先前發生的兩起大規模中毒事件，影響數十名學生。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111009