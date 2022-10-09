上週二（9月27日），國內靶材大廠光洋科驚傳人事大地震，被視為光洋科靈魂人物的前任董座馬堅勇，深夜突然請辭技術長、榮譽董座，形同裸退，他接受本刊專訪表示：「我已完成階段性任務。」提起去年底捍衛經營權，他對陣槓上光洋科大股東台鋼集團，造成兩敗俱傷，他也歉然說：「希望激情過後，雙方都能記取教訓，台鋼能雄鷹展翅，光洋科能陽光普照。」

上週二（9月27日）深夜，全球最大「儲存媒體薄膜靶材製造廠」光洋科突然發出重大訊息，技術長馬堅勇宣布請辭，一併辭去榮譽董座，馬堅勇以約250字簡訊向外界表示，「長達15年的工作中，非常的豐盛，未來我會在相關功能性材料新的應用發展上，持續耕耘扎根，讓我們一起努力成長！」

閃電請辭 稱完成任務

今年65歲的馬堅勇，原為光洋科董座，過去6年來率領光洋科，走過員工盜領黃金、前董座掏空的營運谷底，靠著專業技術，讓公司鹹魚翻身，被外界視為是光洋科靈魂人物。

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為保光洋科經營權，馬堅勇去年底不惜與大股東台鋼集團翻臉、叫陣廝殺，台鋼最後決定賣股出場和解，今年五月底，光洋科股東會改選董事後，他改任榮譽董事長和技術長，豈料不到半年，卻突然請辭，震撼科技圈。隔天（28日）光洋科股價受馬堅勇請辭影響，盤中一度打入跌停，終場重跌9.85％、以29.3元作收，創下二年多來新低。

本刊第一時間致電馬堅勇，他接受電話專訪時表示：「已完成階段性任務。」這段時間透過借新還舊、創造利潤，光洋科財務已明顯好轉，同時也完成團隊技術傳承任務，「這次請辭，形同裸退，但重要的不是職位，而是影響力。」

雖然馬堅勇強調，請辭是完成階段性任務，但投資人並不買單，股價立刻反應下殺。馬堅勇則透過本刊向投資人和客戶喊話，「我雖然不是技術長，仍是董事，還在池子中，不要擔心。」

馬堅勇向本刊透露，今年6月光洋科股東會改選後，自己就規劃裸退，但應部分投資人和重要客戶要求，才轉任技術長，「希望能幫新團隊扶上馬、送一程。」過去四個多月，他將光洋科技術部門切割為雲端運作、半導體、面板和貴金屬回收四大事業，「安排40歲出頭的中階主管接班。」

董座雙胞 爭奪經營權

除了技術傳承外，馬堅勇會考量交棒，還有另一個考量，就是股權穩定性。「我沒有持股，必須正視股權安定性，為避免經營權之爭沒完沒了，因此決定交棒給有股權的黃啟峰（總經理）。」馬堅勇說。

原來去年11月，馬堅勇對決大股東台鋼集團，雙方戰火猛烈，不僅鬧出雙胞董事長，還對簿公堂，官司迄今未結。為了防止董事會以臨時動議解任董事長的情況再發生，金管會為此修改《公開發行公司董事會議事辦法》，同時也限制獨董權限，將獨董召開股東會、對董事提告、代表公司和董事交易三項權限移交給審計委員會，被外界視為是「光洋科條款」。

提起那場驚心動魄的經營權大戰，馬堅勇苦笑地對本刊說：「是鬧得很大，去年因和台鋼有誤解，才引發這場經營權大戰，造成台鋼、光洋科、資本市場的多敗俱傷，如果能再來一次，我應會鼓起勇氣，和謝會長（謝裕民）再有一次關鍵對話。」

馬堅勇透露，去年市場傳言台鋼在股市加碼收購光洋科股權；6月時，他詢問謝裕民今年董監改選的席次安排，謝回覆由他決定；7月他再詢問謝，謝沒有明確答覆；8月時，一名台鋼派董事突然告知，「光洋科董事席次，台鋼要拿5席，只給我4席，引發我的不安，因此決定保衛經營權。」記者追問他是哪一名董事？馬堅勇則不願透露。

負荊請罪 為誤解道歉

11月，光洋科經營權大戰開打後，雙方各自爭取投資人與大客戶（台積電）支持，更不惜打輿論戰，不僅台鋼被批評是禿鷹，光洋科也遭質疑公司治理問題多，還導致財報無法簽核的窘境，重創雙方形象。

今年元月，台鋼集團會長謝裕民決定賣股退出，農曆年前，馬堅勇放軟姿態拜會謝裕民，「會長在公司電梯口等我，展現誠意；我見到會長也說，是來負荊請罪；會長說，企業可以競爭，但不要鬥爭，這場仗後都需要療傷、止痛。」馬堅勇對本刊透露這段祕辛，隨後更應台鋼之邀，替台鋼獵鷹籃球隊開球，3月時，台鋼出清持股，並辭去在光洋科的五名董事、獨董。

雖然台鋼賣股退出光洋科，但卻遭抹黑成禿鷹，謝裕民透過司法爭取清白，「智財法院兩度開庭，法官建議我跟光洋科必須道歉，在經營權之爭過程中，有激烈的語言造成誤會，既然雙方已和解就要放下。中秋節後，我也登門向會長道歉，會長說可以理解，但對台鋼造成很大傷害。對此，我真的很抱歉。」馬堅勇說。

歷經醜聞 盼記取教訓

爆出經營權大戰的光洋科，由陳李賀創辦，馬堅勇曾任職中科院，因此被陳李賀禮聘，2016年，光洋科爆發員工盜賣公司黃金，陳李賀做假帳，操作貴金屬商品失利，導致公司虧損等醜聞，慘遭下櫃，債權銀行因此找上馬堅勇擔任董座。

隔年，馬堅勇為恢復光洋科信用交易，引入外資杰拉德；2018年，光洋科補選一席董事，陳李賀欲結盟謝裕民奪回光洋科，謝裕民居中斡旋，協助馬堅勇保住經營權；2019年，台鋼入股光洋科，杰拉德有意拿下光洋科，謝再度出面協商，杰拉德退出，馬堅勇二度保住經營權。

謝裕民二度協助馬堅勇力保經營權，去年卻爆出光洋科經營權大戰，讓謝裕民覺得受盡委屈，多次和友人訴苦：「我們本來就是大股東，說我搶經營權沒道理，我們出錢出力，還被抹黑成禿鷹，真的是心死。」

對於自己誤解大股東引發經營權大戰，造成光洋科、台鋼雙雙受傷，馬堅勇再度致歉：「希望激情過後，二方都能夠記取教訓，台鋼能雄鷹展翅，光洋科能陽光普照。」

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