報新聞/中部特派員鄒志中報導 為讓台灣民眾能夠呼吸到清新健康又舒適的好空氣,守護藍天白雲,打造低碳好生活的幸福宜居城市,台中市政府訂定「藍天白雲行動計畫」,從要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場、汰換老舊機車、推動電動公車及iBike三倍增,到推出台中市民限定雙十公車優惠,以具體作為逐步改善空污。為減少移動污染源,台中市政府持續鼓勵民眾使用電動車輛,因此將電動車的免徵使用牌照期間延長至2025年12月31日,希望多管齊下,打造低碳好生活的優質城市。

台中市地稅局長沈政安表示,在台中市政府與台中市民共同努力下,台中市空氣換新已見成效,台中市2022年上半年PM2.5平均濃度首度低於台灣國家空氣品質標準,創下16年以來歷史新低,改善程度台灣六都第一。

為持續改善空氣品質,台中市政府積極推動各項減碳及空污改善行動,如推行綠色交通,鼓勵民眾換購電動車以減少移動污染源等,目前電動車數量已從台中市長盧秀燕上任時的2.3萬輛增加至8.5萬輛,成長超過3倍,對於減少移動污染源,改善空污已有具體的效益;因此,台中市政府將電動車免使用牌照稅期間再延長至2025年。

沈局長指出,購買電動車除可免使用牌照稅外,還享有免貨物稅、免燃料使用費及換購補助等優惠,台中市政府呼籲台灣民眾多使用環保低污染的電動車輛,共同守護空氣的品質,讓台中空污減量,守護台灣民眾的健康。

