傳上海三大水源枯竭致海水倒灌 當局隱瞞用水危機

【新唐人北京時間2022年10月11日訊】乾旱導致上海水源水位下降，海水倒灌。網傳上海三大水庫枯竭，出現用水危機，當局為保二十大祕而不宣，只偷偷從外地運水補充。

大陸財新網週二報導，受咸潮入侵影響，上海兩大水源地水庫取水困難，水務部門正採取兩江水源地互補支援、備用水源切換、異地調水等緊急措施補充城市供水。

報導稱，長江流域乾旱，導致上游來水持續減少，長江口咸潮入侵形勢日益嚴峻，位於河口的上海面臨用水危機。

據上海水務部門監測，長江口青草沙水庫取水口自9月5日22時起、陳行水庫取水口自9月14日16時起出現數次咸潮入侵。兩大水庫均已擇時關閉取水口，對上海供水影響巨大。

週一（10月10日），微博上流出上海官方內部消息指，上海三大水庫水源枯竭，上游乾旱無法補水，長江口完全被鹹水污染。現在工業用水難以保障，而民用的自來水水質已經超標4倍。因為本月要舉行中共二十大，所以消息一直沒有公布。上海市水務官員表示，不知道何時能緩解。爆料人呼籲大家多囤一些純淨水，以防萬一。

爆料人還說，上海官方現在每天派船到江蘇運水，但遠水解不了近渴。

網上有人跟帖說，派去運水的船就是一些挖泥船和砂船。

上述消息引發輿論關注。有當地網友表示準備訂購桶裝水。還有網友留言：「囤菜囤肉大軍還在路上，就又要開始囤水了。」

兩週前，上海官媒東方衛視也曾報導，長江來水量突破歷史同期低值，鹽水倒灌長江口，造成青草沙水庫、陳行水庫的取水口出現咸潮。但官方宣稱這只是「天然水文現象」，已採取措施「保障供水正常有序」云云。

上海居民告訴自由亞洲電台，上海水質一直不好，有人喝自來水感覺偏咸，肯定是海水倒灌造成的。像水源枯竭這種關係民生的負面消息，官方新聞不會報導，因為害怕「引起恐慌」。

上海共有四大飲用水水源地，即長江青草沙、陳行、東風西沙、黃浦江上游金澤四個水庫。

（記者鄭鼓笙綜合報導/責任編輯：林清）

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