【秦鵬直播】黨媒密集挺「清零」 上海水荒來了

【新唐人北京時間2022年10月12日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看《時事天天聊》。今天是美東時間10月11日，京港台時間10月12日。

今天焦點：連續兩天，中共核心黨媒密集發聲，為習近平保駕，網民感嘆「哭也沒地方哭去」。

上海三大水庫水源緊張，海水倒灌，沙船緊急從外地運水，居民恐慌，忙著囤水。原因在哪裡呢？調查記者趙蘭健：真相在上游！

黨媒密集挺清零 網民欲哭無處去

北京時間週二（10月11日），《人民日報》一篇文章成為網絡熱文，也引發了中國網友的強烈反彈，當局被迫維穩。

這篇文章叫「『動態清零』可持續而且必須堅持」，稱，中國是一個有著14億多人口的大國，加上地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必令易感人群感染風險加大，一旦形成規模性反彈，疫情蔓延勢必會對經濟社會發展造成嚴重衝擊，最終付出的代價會更高，損失會更大。

因此文章強調，必須堅持動態清零，這樣才能較好平衡疫情防控和經濟社會發展之間的關係。還說，實踐充分證明，內地疫情防控有良好的成本效益，動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，以及現階段及時控制疫情的最佳選擇。

文章發出後，出現了嚴重的翻車事故，網友們一邊倒地留言批評、嘲笑，隨後微博上多個轉發文章的官媒採取了評論精選，而「人民日報評論」更是把網民評論徹底清空、禁止評論。

有網友嘲笑，「評論區率先實現『動態清零』。」也有人則感嘆說，「文章寫盡天下事，不肯俯首問蒼生。」

另一大社交媒體微信上，文章也引發了巨大的批評，以及一片哀嚎，有網友說「哭也沒地方哭去」，還有人說「越來越看不到一絲亮光」。

讓很多曾經期盼當局政策發生改變的網友們感到絕望的，還有兩個因素。一方面，實際上，週二的這篇《人民日報》評論，只是連日來三篇相似文章之一，此外還有二篇，一是《人民日報》前一天發表的評論文章《增強對當前疫情防控政策的信心和耐心》，二是新華社的《增強定力耐力疫情防控絕不能「躺平」》。

而另一方面，人們也發現，這樣的文章，和習近平今年5月份的政治局常委會講話一脈相承，當時習近平殺氣騰騰地喊出，要「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。

這更加讓人絕望。因為這意味著，目前中共核心黨媒新華社和《人民日報》的三篇文章，並不是一般性的揣摩上意的起興之作、馬屁之作，而是筆桿子在系統性地維護習近平重要政策的保駕行為，任何人異議或者反對，就是和習近平的指示對著幹，就是和中共的防疫方針政策對著幹，也就會遭到中共當局的堅決鬥爭。

關注中共清零政策的人，可能也都已經注意到了，雖然當局時不時地會強調一下，說不要過度防疫。但是不管是產生了無數人道主義災難的上海、新疆還是西安，以及深夜轉運、從大巴上直接摔死27人的貴州，當地官員都沒有遭到任何的處置。這也導致各地政府防疫只有更極端，沒有不極端，甚至多個城市還在沒有任何感染者的情況下，也要來幾天全市「靜默」。

而作為中共政治中心的首都北京，則做得更絕，給了無數人健康寶彈窗，讓很多人摸不清頭腦到底自己待過的低風險地區什麼地方不對勁了。焦慮之中，有人發現，北京居然對全國600多個城市的563個給出了彈窗，而對彈窗原因的「最權威說法是只要有了進京的念頭就會彈」。

所以，還不僅僅是黨媒在給習近平的防疫政策保駕護航，實際上從中央到地方，當前中共的各級政府都在拚命用各種方式在給北京、給中南海的當權者們保駕。

為什麼會出現這種怪像，中共為什麼要死命堅持這個沒有人性、摧毀了經濟、社會和人們正常生活的防疫政策呢？

第一，防疫是最好的控制人的方式，特別是當前各種社會危機爆發，中共又面臨著二十大這樣重要的黑幫分贓大會，需要有效的維穩，既防普通民眾，也防政治對手異動。而這種表面上為了你好而不得不做的手段，在中共看來最有效、成本最低、遭到的抵抗也最低。

第二，所謂的防疫勝利是中共這一屆政府的政治成就，而這個成就關鍵是少死人、清零，所以當局不敢放開。因為即使奧密克戎死亡率在東南亞等實踐的結果，是接近於或者低於流感，中共也不肯放開，所以哪管經濟衰退，百業蕭條，民生疾苦。

第三，很多人沒有注意到，中共強調說放開後會導致大量的老年人和有基礎病的人死亡，誤以為中共這是為了民眾好。但是，要知道，中共黨權的那些人，大部分恰恰要劃在這個群體裡面，所以，為了保衛中南海、為了保衛老幹部、為了保衛黨的核心力量，犧牲一點其它代價又如何？天下縱然洪水滔天，他們這些人並不會受到多少影響，反正能撈的錢已經到手，而疫苗、核酸檢測和隔離酒店，也恰恰是權威們可以繼續打著為人民服務的口號，大撈一筆的最好手段。

而這第三個問題，可能才是讓很多人看不到光明的最麻煩的一個，因為，如果清零的最終目的是為了保這些老傢伙們，那麼，即使過了二十大，即使過了二會，中共就會放開嗎？

上海三大水源缺水 海水倒灌 知情人：根源在上游！

今天引發很多網友關注的另一個大話題，是上海缺水，很多人不得不囤水。

週一的時候，中國的社交媒體上，就流傳了一張上海政府內部人員的聊天截圖，稱上海三大水庫水源枯竭，上游乾旱無法補水，現在工業用水難以保障，而民用的自來水水質已經超標4倍。因為本月要舉行「二十大」，所以消息一直沒有公布。上海市水務局領導表示，不知道何時能緩解。爆料人呼籲大家多囤一些純淨水，以防萬一。

當局又一次借政治事件為藉口，對民眾掩蓋真相，這遭到了很多人批評。但是，也有一部分上海之外的人，以及上海部分城區的人，覺得這是危言聳聽，根本不可能發生的，雖然有部分上海人說「我早就覺的水鹹味，原以為是颱風引發海水倒灌。就一直吃農夫山泉桶水」。

但是，週二，中國大陸媒體財新網有一篇報導，部分證實了事件的真實性和嚴重性，文章說，受長江流域乾旱影響，上游來水持續減少，長江口咸潮入侵形勢日益嚴峻。

文章還說，據上海水務部門監測，長江口青草沙水庫取水口自9月5日22時起、陳行水庫取水口自9月14日16時起出現數次咸潮入侵。受其影響，青草沙水庫、陳行水庫均已擇時關閉取水口。「兩大水庫取水困難，對上海供水影響巨大。」

而且，文章還引述相關部門知情人士稱，「上海目前也採用異地調水措施來保證城市原水供應正常。」這和網上的消息，說當局用挖泥船和挖沙船運水，也形成了呼應。

而此前，鐵鏈女事件主要吹哨人之一的前中國資深攝影記者趙蘭健披露說，「長江缺水無法補水，長江口水海水倒灌完全污染，現在上海每天派船去江蘇運水，但遠水救不了近渴。」財新網的報導，也證實了趙蘭健信息的真實性。

上海水荒的重要原因，財新網說到，是「受長江流域乾旱影響，上游來水持續減少，長江口咸潮入侵形勢日益嚴峻」。而今年，我們也注意到，因長江乾旱還導致四川省缺水缺電，甚至長江一些河段幾乎出現了斷流現象。

那麼，問題又出現在哪裡呢？長江乾旱，是一個特殊年份的偶發現象，還是因為很多人所說的氣候變化導致的？

趙蘭健披露說，真正的原因是，是長江、黃河以及瀾滄江（湄公河）的上游，也就是位於青海的三江源，已經荒漠化，母親河的上游無水，當然中下游會出現各種亂象。

他說，上海大缺水的事實，長江缺水要解決的是水源問題、上游問題、生態問題。三江源生態已經惡化，是上海缺水事件的根本源頭。

他向我簡單地說了一下他了解事件真相的經過：幾年前，他和另外一名中國資深調查者，曾經前往甘肅省的這個三江源保護區，實地考察，也拍攝了大量照片，還和官方提供的多年前的軍用衛星拍攝的照片進行了對照，得出了驚人的結論，那就是現在三江源已經被嚴重的損毀。

這樣的發現，中共當局沒有敢公布出來，目前國內外被披露出來的信息，也只是零星的一部分。

比如，位於倫敦的環保NGO組織中外對話（China Dialogue Trust），曾經披露說，地質學者楊勇多次考察瀾滄江源和三江源國家公園區域，他發現，除了長江源區和黃河源區水系斷流、沙化普遍，瀾滄江源區水系也出現了季節性斷流和草場退化。

那麼，相關的證據和專家們的鑑定結論是怎樣的呢？我回頭會聯繫趙蘭健，對他的材料進行整理和做一個深度報導。

不得不說，我們今天談的兩個問題，都是會嚴重和深度影響中國社會的重大事件。這本來應該是醫學健康問題，或者水利生態問題，但是在中國，我們卻遺憾地發現，這一切都不可避免地被中共打上了政治的烙印，也因此讓問題更加複雜和難以解決。

好了，我們今天就談到這裡，明天見。

《秦鵬直播》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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