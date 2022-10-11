▲ 運豬車行經雲林虎尾鎮疑似要前往雲林縣肉品市場，卻沿路溢流豬隻排泄物，造成惡臭環境污染。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是養豬大縣，位於虎尾鎮與土庫鎮交接處的雲林縣肉品市場，每日拍賣豬隻量占全國1成、屠宰可逾2500頭豬，但從各地運送豬隻前來的車輛頻繁穿梭附近鄉鎮，時常「屎從天降」長期造成居民困擾。民眾目擊運豬車邊開邊灑排泄物在道路上，將畫面PO上「爆料公社」，網友紛紛大喊「彷彿隔著螢幕散出味道」直呼快檢舉！

本月2日有一名陳姓民眾，在臉書社團《土庫人站出來》貼出5張豬隻排泄物撒整路的照片，詢問網友「請問各位大大！（豬屎尿）可隨便撒嗎？」引起鄉親紛紛留言討論「有次開車跟在後面看到用噴的，被噴到真的很倒霉」、「已經撒N年了」。PO文民眾氣壞回應「就是已經N年了，他們還是沒改善，我們也知道大家賺錢很辛苦，但是這是市區，不怕機車摔倒嗎？」

▲ 10月2日才有民眾於臉書社團貼文豬屎尿排放在土庫鎮一整條馬路上。（圖／翻攝自Facebook／土庫人站出來）

無獨有偶，今日又有民眾在《爆料公社》ＰＯ上影片，畫面中顯示一輛藍色的「運豬車」行經虎尾鎮林森路（145縣道）行往肉品市場方向，原本正常開著，卻突然後方溢排出大量土黃色髒污液體，頓時散發出濃厚為異味，瞬間將整條柏油路整排染黃，後面來車反應不及的一輛輛輾過，變換車道時更將更四處沾染，讓後方經過的司機十分傻眼。

▲ 10月2日才有民眾於臉書社團貼文豬屎尿排放在土庫鎮一整條馬路上。（圖／翻攝自Facebook／土庫人站出來）

網友紛紛留言回應「臭整路，後面的車又剛好開在同一車道，車子底盤噴的都是屎尿味」、「我開車從來不跟豬仔車的後方 」、「人類應該吃素了」、「後方保持車距的神器」、「凡走過，必留下痕跡」。

▲ 10月2日才有民眾於臉書社團貼文豬屎尿排放在土庫鎮一整條馬路上。（圖／翻攝自Facebook／土庫人站出來）

虎尾警分局表示，關於此案件可以職權舉發，仍要依是否能查明當事車輛，才要能舉證相關違規事實，才能進行裁罰，若駕駛所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可依《道路交通管理處罰條例》第30條可處汽車駕駛人3000元以上到1萬8000元以下罰鍰。

▲ 運豬車沿路溢流豬隻排泄物，造成惡臭環境污染，ＰＯ文者善易提醒「飯前餐後勿觀賞」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲ 運豬車沿路溢流豬隻排泄物，網友紛紛有感發言「土庫日常」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕 被聲押秒認罪

►就愛崙背鮮奶香！千巧谷牛樂園休閒農場今揭牌 雲林副縣長到場祝賀

►孩子們不再空腹 雲林肉品市場提供「雲饗豬」助弱勢家庭

►最接近天空的咖啡 「2022台灣咖啡節」古坑東璧山莊揭開序幕