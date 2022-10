2022年10月11日 環境資訊中心記者 廖禹婷 南投報導 環境資訊中心記者 廖禹婷 南投報導

台灣有機茶近三年僅增加70公頃,不使用化學藥劑雖然為永續找到解答,但在成本高、產量低的情況下,價格較難與慣行茶競爭,還需不斷接觸「散客」開拓客源。去年因疫情嚴峻停辦,第12屆「南投世界茶業博覽會」(簡稱茶博)今(2022)年正式展開為期九天的茶界盛宴,設置專屬有機茶的主題館,以「有機’ 島茶 Best100」為名,集結100位有機茶農與製茶職人奉上自家好茶,邀請茶友品茗。

「2022南投世界茶業博覽會—有機茶主題館」,集結100位有機茶農與製茶職人於展館現場奉上自家好茶,邀請茶友們前來品茗。 圖片來源:慈心基金會提供

全台有機茶三年僅增70公頃種植面積 轉作大不易

台灣茶大多栽種在高山或水源區上游,以友善環境方式耕作,強調不使用化學肥料、除草劑的有機茶園,就能為當地水源、土壤及生態保育帶來助力。截至2022年9月統計,台灣有機農戶共4672戶,有機茶農戶占了325戶、耕地面積510公頃。

不過,台灣有機茶耕種面積從2019年至2022年只增加了約70公頃,成長幅度有限,農委會茶業改良場場長蘇宗振解釋,不使用化肥及農藥的友善農法,對於長年來採取慣行農法的茶農來說,困難度很高。

農糧署提供從事有機、友善的茶園每公頃3萬元補助,茶改場也會依據茶農所在茶區給予栽培建議及輔導,例如適合的品種、需注意的病蟲害及製茶技術等,希望協助茶農順利從慣行茶轉作有機茶。

農糧署自2019年起委託慈心基金會於茶博會設置有別一般慣行茶的「有機茶主題館」,今(2022)年展館從土壤、水源、動物、茶葉、人物五個面向出發,向民眾呈現有機茶在環境生態及風土人文的永續價值與軟實力。

此次「有機茶主題館」邀集全台100位有機茶農,在為期九天的茶博會裡每日上、下午邀請十位茶農至現場擺上一桌桌茶席,共180場的茶席可讓民眾親自品茗現泡有機茶,與茶農面對面交流有機耕種的理念。

在閉幕式(10月16日)當天,也將舉辦台灣首屆的「千人有機茶封茶會」,為慶祝舉辦第12屆茶業博覽會,封茶會以「丰十二」為題,意喻將今年的豐收用誠摯的祝福封藏,也邀請參與民眾寫下對未來的期許或贈予親友的祝福。

為期九天的茶博會裡每日上、下午邀請十位茶農至現場擺上一桌桌茶席,共180場的茶席可讓民眾親自品茗現泡有機茶,也與茶農面對面交流有機耕種的理念。圖片來源:慈心基金會提供

停藥後病蟲都來了 有機茶園首要重建生態平衡

許多有機茶農原本都以慣行農法栽種,長年仰賴化學肥料及農藥,轉成有機可說是挑戰重重,通常需要耗費三到五年的時間重新創造生態平衡。

南投縣仁愛鄉紅香部落的日森茶園即是轉型一例,分別在海拔2000公尺及海拔1300公尺的兩處茶園,以有機方式栽培台灣高山茶「青心烏龍」。管理人蘇怡安分享,兩處茶園都是接收慣行茶園改作,由於鄰近農田的水質與土壤容易交互影響,選地必須十分謹慎,像他這兩處茶園附近皆是森林,可確保不會被其他茶園的化學物質污染。

改採有機農法後,還得經歷三到五年的適應期,「幾乎沒有產量、品質也不好」。蘇怡安將原本茶園比喻為長期依賴藥物的病人,「停藥後所有病蟲都來了。」不過,改採有機農法約五年,茶園已取得生態平衡,樹況不僅更健康,茶葉品質也提升,在生態平衡建立起來後,病蟲問題也漸漸趨於正常。

位於海拔1300公尺的帖比倫茶園。圖片來源:擷取自日森茶園官網忍住「衝出來的茶香」 有機茶層次豐富 懂喝才能撐起產業鏈

貼上「高單價」的標籤,對有機茶葉的行銷是一大難題。有機茶的售價較慣行茶高,主要來自於種植成本高昂。蘇怡安以自家茶園為例,因為不使用化學農藥,光是除蟲人力成本就高出一般慣行茶園1.5倍;而不使用化肥的茶樹生長速度較慢,產量也僅有慣行茶園的1/3,售價上才會略高於慣行茶。

蘇怡安也說,有機茶的風味通常較強調層次以及茶香的持久度,而非剛入口時「衝出來的茶香」,對於本身接觸茶葉也習慣喝慣行茶的消費者來說反而較難適應,因此有機茶的行銷多以散客為主,而非直接賣給茶商。

不過他也認為,不斷接觸消費者宣傳有機理念並開拓客源,對平常種茶、製茶的茶農來說是一種「過度消耗」,期待未來喝有機茶的人增多後,需求才能撐起有機茶產業鏈,讓市場上出現更多有機茶通路。

【有機’ 島茶】主題館匯集全台三分之一的有機茶農現場奉上自家好茶。圖片來源:慈心基金會提供

