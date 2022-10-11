海洋版特斯拉 瑞典公司推出電動船

【新唐人北京時間2022年10月12日訊】瑞典電動船製造公司X shore 推出了一款「價格親民」的電動船，它具備高性能、噪音小和零排放等特點。

隨著石油能源的緊俏，將手中燃燒化石燃料的遊艇換成電動遊艇，或許是一個不錯的選擇。

有「海洋上的特斯拉」美譽的瑞典X shore公司新近推出一款電動船X shore 1，大受好評。

X shore公司首席執行官珍妮·凱蘇：「我們不想與特斯拉相比，我們想成為X shore。話雖如此，以平價生產高性能的電動船，與特斯拉生產Model 3並推出時非常相似，所以我們對此感到非常高興。」

與傳統的摩托艇相比，X shore 1完全使用電力驅動，因此人們不用擔心石油、柴油等燃料，在遊艇行駛過程中被排放到湖泊和大海之中，減少了污染。

而且，X shore 1還有一大優勢，那就是「安靜」。

X shore 首席戰略官海倫娜·法格雷厄斯：「你可以聽到有一點水的噪音或水的聲音，但完全沒有發動機的噪音。我認為這真的是與眾不同，它帶給人們的體驗與在摩托艇上完全不同。」

那麼X shore 1的性能如何呢？這款電動船配備了一個63千瓦時的電池組，可以提供125千瓦的驅動力。航行時最高速度為30節，巡航速度約為20節。如果以輕鬆緩慢的8節速度巡航，X Shore 1每次充電可行駛約50海里。

和電動汽車一樣，X shore 1上也充滿了現代化的互聯技術，人們可以通過智能手機和智能手錶與X shore應用程序連接，進行實時監測。

X shore 1的售價大約為稅前10萬美元，雖然價格依然不菲，但是它只有其它高性能電動船價格的三分之一。X shore公司表示，他們已經開始接到訂單，相信在2023年，至少會有100艘電動船在湖泊與海洋上航行。

新唐人電視台記者周琪綜合報導

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