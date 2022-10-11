▲化解壽險業淨值危機，金管會表示保險業若擬進行金融資產重分類，應依IFRS 9相關規範及會研基金會參考指引辦理，金管會也將要求提列特別盈餘公積。（圖／NOWnews資料照片）

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美國「鷹派」升息，壽險業面臨淨值危機，金管會今（11）日表示，會計研究發展基金會已回函提供參考指引，保險業若擬進行金融資產重分類，應依IFRS 9相關規範及會研基金會參考指引辦理，金管會也將要求提列特別盈餘公積。

在通貨膨脹壓力下，今（2022）韜多國央行啟動升息，尤其美國自3月至9月已連續升息12碼，即3%，加上年底前仍有可能持續升息，已有多個國際組織提醒短期內大幅升息可能影響金融穩定，加上我國尚未接軌IFRS 17「保險合約」，資產面反映保險業持有債券價格下跌，惟負債面尚未以公允價值評價，無法完全反映升息對資產與負債的影響，因此，部分保險業建議改變管理金融資產經營模式，一度引起正反論戰。

金管會保險局今日表示，IFRS 9對重分類訂有原則性規範，會基會提供參考指引，個別公司能否重分類，仍應由公司管理階層與其簽證會計師，共同考量實際對金融資產的管理模式及相關事證進行判斷，管理階層須能清楚解釋經營模式改變的合理性及留存佐證，相關程序及資訊揭露並應依保險法及證券交易法相關規定辦理。另為維持保險業資本穩健，對於進行金融資產重分類之公司，金管會也將要求提列特別盈餘公積，避免重分類使分派股利增加。

至於IFRS 17實施時程，保險局說，國際會計準則理事會（IASB）於2017年間發布IFRS 17，考量該準則實務執行的困難度及複雜度，延至2023年生效，因此目前各國均尚未實施。鑑於IFRS 17對我國保險業影響重大，包括資訊系統（會計、精算、投資、風控等系統）修改、歷史資料蒐集、商品策略調整等準備工作繁複，金管會參考各界意見後決定，我國以國際生效日後至少3年（2026年1月1日）再實施為原則，以利觀察國外實施情況，配合我國國情適度調整因應，藉以完善各項接軌準備。

面對急遽變化之國際經濟金融情勢，維持金融穩定及維護保戶權益是金管會首要任務，金管會強調，將持續關注保險業財務業務情況，要求業者維持良好清償能力，並強化公司治理、風險控管與內部控制，以合理確保保險業永續與穩健經營。