根据一份新的报告，中国已在世界各地的一些城市开设了数十个所谓的“110海外警务服务中心”，其中一些被用来强迫嫌疑人返回中国面对刑事指控，这种做法违反了全球引渡法。人们担心这些网络可能被用来针对犯罪嫌疑人的同时，会被用来针对持不同政见者。

全球监视

人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）的调查称，虽然海外警务服务中心，可以帮助中国侨民和游客解决日常问题，但它们也是复杂的全球监视和控制网络的一部分，使得共产党的手能够远远地伸出中国的边界。

该报告称，根据获得的公开官方数据，中国区域警察队伍在五大洲设立了至少54个办事处。这些中心以中国警方紧急电话号码110命名。这些警务服务与外国的当地的华人海外同乡会相联系，而这些同乡会又与执政的中国共产党有着密切联系。

“劝返”策略

报告的作者说，用于追踪嫌疑人并将其送回中国的关键方法，涉及所谓的“劝返”行动。这可能包括追踪目标人在中国的家人，以便通过恐吓、骚扰、拘留或监禁等手段向他们施压，迫使他们说服家人“自愿”返回。这还涉及在在线接近目标人，或者通过国外的卧底特工接近这些目标，以威胁和骚扰嫌疑人“自愿”返回。

报告称：“这些行动无视官方的双边警察和司法合作，违反了国际法规，并可能通过非法的方法建立平行的警务机制，从而侵犯了第三国的领土完整。

中国的回应

中国驻伦敦大使馆在给美国之音的一封电子邮件中说，保护卫士的报告“充斥着臆想和谎言”，并补充说，“中国的司法和执法当局严格遵守国际规则，充分尊重其它国家的司法主权。”

但中国似乎没有刻意掩盖这些行动。中国西部城市丽水市的检察官办公室2020年制作的一段视频显示，警方与在西班牙马德里的一名嫌疑人进行了远程视频通话，该嫌疑人被指控在家乡城市造成环境污染犯罪。嫌疑人家属在丽水的一名代表与警方和检察官坐在一起。

视频说，嫌疑人被“劝返”回家面对指控；随后的照片显示，目标人在中国一个机场戴着手铐。自上个月保护卫士发布报告以来，西班牙证实该国正在调查这一事件。

该报告的共同作者劳拉·哈思（Laura Harth）说，中国共产党长期以来一直试图通过所谓的“统一战线”组织来控制和监视海外华人。

“很多海外华人的同乡会，统战工作组织，我们已经知道它们参与了控制，以某种方式监控这些海外社区。但是，我们现在所看到的，以及从这份报告中得出的结果，还有从中国公安部公布的惊人数字显示，可以发现所有这些系统是如何日益整合的。“他们想灌输这种恐惧 ，即你在任何地方都不是安全的，”她说。

23万例遣返

中国当局自诩，在2021年4月至2022年7月期间，他们“说服”了超过23万名中国公民回国接受刑事指控。其中许多人被指控通过在线和电话进行电子欺诈活动。

然而，哈思说，中国也在针对其他人。“海外华人异见人士、对中国政权的批评者、世界各地的宗教和少数民族等等......中共政权正变得越来越厚颜无耻，其机构也越来越厚颜无耻地在全球范围内寻求这些非法手段，甚至没有都没有很好地去隐藏它。”

主权问题

“同样令人担忧的是，民主政府们显然不太清楚，甚至不关心这种情况发生在它们的领土上，侵犯了它们的领土主权，实际上侵犯了居住在其领土内的个人的基本自由和人权，”哈思告诉美国之音。

该报告列出了英国三个“110海外警务服务中心”，报告的信息来源取自官方文件。在美国之音访问的伦敦北部的一家场所，有三家企业似乎在该场所运营：一家房地产代理公司、一所语言学院和一家专门从事中国事务的律师事务所。他们否认与中国政府有任何联系，并且拒绝接受采访。

大多数当地华人社区告诉美国之音，他们不知道海外警务中心，也不想面对镜头接受采访。英国政府对美国之音说，“任何在英国领土上活动的外国都必须遵守英国法律”，但并未证实其是否正在调查。

香港异议人士

刘祖廸（Finn Lau）深知中国共产党的长臂管辖能力。作为2019年香港针对北京的“反送中”抗议活动的领导者，他被中国警方通缉并逃往英国。但他在伦敦并不安全。

2020年，在伦敦南部他自己家附近的一条街道上，他被三名蒙面男子袭击，他确信他们是在为中国政府工作。

“因为他们没有说任何种族主义的话，也没有拿走我的任何个人物品，”刘祖廸告诉美国之音。“我在伦敦并不感到安全，尤其是在伦敦的这次险些送命的肢体袭击事件之后。因为，多年来，我们有许多中国和香港的持不同政见者，被中国共产党以不同的方式跟踪或攻击，“他强调说。

刘祖廸说，英国和其它国家的政府必须更加认真地对待这一威胁。

“我想说的是，也许英国军情五处（英国情报部门）或其它机构日益对此有所意识。然而，就地方当局层次而言，比如伦敦大都会警察，他们对中共威胁的认识相当的低，” 刘祖廸说。