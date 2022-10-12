本港出現人類感染類鼻疽個案，大部份病人居於深水埗。截至昨日（12日），今年累計共29人受感染，6人已離世。有頭痛、發燒症狀或已受感染，據衞生署資料，類鼻疽常見症狀有7種，有9類人感染風險較高。

至昨日（12日），衞生防護中心初步流行病學調查顯示，病人大部分有長期病患及免疫力弱。有20名病人居於深水埗，中心已於區內進行調查並採集有關環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性反應。當局提醒市民，為免受類鼻疽病菌感染，暴風雨後避免接觸土壤或泥水。

可透過水源傳播？

據衞生署資料，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。它可以影響人類和動物，例如羊、豬、貓、狗等。這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。類鼻疽於東南亞（例如新加坡、泰國）和澳大利亞北部地區流行。

人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染。人傳人非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。

類鼻疽症狀似感冒？

類鼻疽的臨牀表現包括局部感染（例如皮膚膿腫）、肺炎、腦膜腦炎、

敗血症或慢性化膿性感染。視乎感染的部位，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。

9類人最高危 潛伏期達21日

衞生署指，有長期病患，包括糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人受到感染的風險會較高。另外，從事農務，實驗室和醫護工作的人士也可能於職業環境中受感染。潛伏期通常為2至4周，但可以介乎1天至數年。

治療+預防方法

衞生署指，類鼻疽可以用抗生素治療。一些慢性感染可能需要較長期的治理。類鼻疽的死亡率約為40至75％。惟現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗，當局建議市民應採取以下措施預防感染：

避免接觸受污染的土壤。 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴。 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴。 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋。 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手。 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水。 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

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