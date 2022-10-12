類鼻疽個案截日昨日（12日）累計已有29宗，到底會否繼續爆發？呼吸系統科專科醫生梁子超接受《星島頭條》訪問時指，一直以來也有類鼻疽個案出現，並非最近才發生，只是群集性沒如此高。他估計，深水埗爆發原因與雨量等3大環境因素有關，並提醒市民留意4件事，尤其是行山時，要避免病菌依附衣物，導致感染類鼻疽。

衞生防護中心昨日（12日）表示，今年累計共29人受感染類鼻疽，6人已離世。當局表示，於8月至10月期間共有15宗感染類鼻疽的個案，並正進行流行病學調查，包括病人的接觸史、高危因素和臨床情況等。當局初步流行病學調查顯示，病人大部分有長期病患及免疫力弱。由於有20名病人居於深水埗，中心已於區內進行調查並採集有關環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性反應。

深水埗爆發個案3大原因

呼吸系統科專科醫生梁子超受訪時指，近30年也偶然出現類鼻疽個案，一年內有8至10宗是常見之事，並非最近才發生的事，只是群集性沒如此高。除了深水埗，其他地區看不見群集性，估計是環境方面出現特殊因素，導致類鼻疽伯克氏菌存於濕潤的泥土，或是附近泥水受污染。

他指出，這兩個月於深水埗出現群集個案，估計可能是因為在環境較熱、雨量多、比較濕潤。受上述環境因素影響，類鼻疽伯克氏菌大量增生，然後透過直接或間接的接觸，令部份人暴露於上述環境中而受感染。

天氣乾燥 高峰期或已過去

至於個案會否增加？梁子超認為仍有待觀察。他解釋，細菌環境可能是幾星期前出現，現在天氣乾燥，部份地方或已沒那麼濕潤，沒那麼多積水，或因此令樣本呈陰性，現在要觀察在深水埗區內的個案會否減少。雖然潛伏期長，但若污染源消失，類鼻疽伯克氏菌的聚集應在2至3星期內，之後應只有零星個案。

若個案減少，可假定污染問題已成過去；若個案持續，則需觀察長期有積水、泥土的地方，採樣本化驗。若環境樣本已開始沒病菌，則有可能感染高峰期已過。他表示，之後會留意是否仍不斷出現個案，會視乎情況，到區內視察有否高危地方需要清理。

行山要留意 衣物或帶病菌回家

梁子超提醒，雖然目前環境樣本全部呈陰性，但此病潛伏期最長可達4周甚至幾年，而最常見是4周。行山時，也會透過衣物把受污染的泥水或泥土帶回家，故會直接或間接令人體暴露於病菌中。

他表示，長期病患者若受感染，有損免疫系統，須特別小心。雖然此病致病性不太高，若本身屬嚴重長期病患者，已被疾病影響自身免疫力，有機會令類鼻疽伯克氏菌乘虛而入。

預防感染4大貼士

梁子超指，要留意以下4點，以減低感染類鼻疽風險：

風雨過後，長期病患者要避免到郊區、潮濕地方。 若要前往郊區、潮濕地方，要先遮蓋身體上的傷口 勿於上述地方游泳、飲用山澗水，避免接觸受類鼻疽伯克氏菌污染的物件或環境。 即使自己身體正常，但若家中有長期病患者，也要注意個人衛生。從上述地方回家後，要小心清潔鞋履衣物，因可能帶有受類鼻疽伯克氏菌污染的泥土，勿污染家居環境，否則可能令家中長期病患者受感染。

他又指，現時大家佩戴口罩、個人衛生措施有所加強後，也能有效避開吸入性或接觸性傳播源，令受感染風險會大減。

記者：Nicole

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