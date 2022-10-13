曾被封「最勇敢IPO」 山富陳國森靠國旅熬過疫情3年【專訪】

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山富旅遊上櫃時正值疫情爆發初期，被封為「最勇敢的IPO」。董事長陳國森說，如果當年因為害怕疫情多變而取消掛牌，這些年就無法落實公司治理，更難找到可貴的人才，恐怕才是「因小失大」。中央社記者謝佳璋攝 111年10月13日

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（中央社記者江明晏台北13日電）穿過山富旅遊全開放式的辦公室，沒有冰冷的牆和高聳隔板，急促的電話聲幾乎沒斷過，時隔近3年、跨境旅遊重新熱絡，忙於接訂單的員工們，絲毫沒有發現中央社採訪團隊進入。

位於公司角落，僅僅5、6坪大，和豪華、氣派等形容詞完全沾不上邊的空間，就是董事長陳國森的辦公室。

「歹勢、歹勢，我這裏很窄」，一襲黑西裝、搭配正紅色領帶的陳國森與記者客氣寒暄，同時透露他的管理之道，「我對很多部門都躬親其事，固然辛苦，但往往能收到立竿見影的效果」，這位業務出身的董事長靠著與第一線員工、客戶持續接觸，掌握市場脈動。

農專畢業陳國森拚創業 旅遊業打滾逾40年

現年64歲的陳國森，畢業於屏東農專（屏東科技大學前身）園藝科，於1981年7月退伍後進入旅行社當業務，離職後與昔日同事一起在1988年創立山富旅行社，他在旅遊業翻滾打拚逾40個的年頭，帶領山富一路壯大成為年營收突破新台幣50億元的企業，也熬過最苦的3年疫情。

山富旅遊上櫃掛牌的時間點在2020年3月，也正是疫情爆發初期，被資本市場譽為「最勇敢的IPO」。

問及陳國森怎麼敢在大環境最谷底的時候掛牌，「我一生都是按照預定的時程走」，他雲淡風輕地回答，能看黃道吉日、觀測天象固然很好，但世事難料，如果當年因為害怕疫情多變而取消掛牌，這些年就無法落實公司治理，更難找到可貴的人才，恐怕才是「因小失大」。

從美加路線起家，山富經營至今有全球多區域的旅遊板塊，旗下有出境、入境、國旅、機票四大業務。

「有些旅行社會主打自己專精某個領域，甚至有點自鳴得意」，在陳國森看來，並非妥善的安排。山富雖有50%以上營收來自東北亞，但這是台灣旅遊客群分布所致，一家健康的旅行社應要在各區域和領域都均等發展。

疫情苦蹲3年 國旅練就團隊客製化能力

疫情爆發後，旅行社跨境業務一夕斷炊。山富2020年5月營收僅剩38.6萬元，和過去單月營收3到5億元的水準相比，簡直雲泥之別，儘管主因是機票營收採淨額認列法所致，疫情衝擊旅行社營運的慘況，可見一斑。

「我朋友的旅行社只有4個人，他說，我那個月的營收還輸他們」，陳國森笑著談起當時朋友的「揶揄」，壓力辛苦不在話下。好在山富很快靠著經營國旅與入境旅遊的資源從谷底翻身，一路穩住腳步、成功止血，更把國旅做到月營收5000多萬元的規模，連競爭對手都刮目相看。

「山富是靠著國旅才撐過疫情3年、活到現在」，陳國森說，國旅本來就是山富的看家本領，且由於他本身學的是農藝、也懂生物學，疫情一爆發，就知道旅遊業的這場硬仗時間不會短，「早已打定主意要蹲3年」，因此馬上著手加深國旅布局。

當時，山富旅遊做了兩件事，第一，針對武陵農場、梨山、福壽山、司馬庫斯、武界、合歡山等區域加強旅遊量能，放大山區旅遊的規模，並把最難訂的旅館資源搶到手；第二，鞏固全台五星高檔飯店合約，瞄準高消費客群；在穩住國旅供應和客源需求後，山富也才有能力留住領隊和司機。

他坦言，透過國旅，許多人才發現台灣的美是如此有深度和內涵，山富也藉機養成團隊「客製化行程」的能力，「過去大家對國旅不期不待」，但疫情讓國旅平均天數拉長，客人追求的不再只有價格，而是用加值方向提升顧客滿意度，且不管在哪個國家都適用，有助於產業未來跳脫價格之爭。

疫情汰弱留強 山富迎復甦搶人大作戰

疫情固然是一場浩劫，但陳國森思考，這其實也是「汰弱留強」的試煉，不只是對公司體質，也是對員工，陳國森更珍惜這些攜手走過黑暗隧道、等到出口光亮的人。

因應旅行社業務全面復甦，山富旅遊除了在疫情期間提供基本薪資保障，留住部分人才，近期也積極招兵買馬，針對業務等職務起薪一口氣調高20%、大搶人才，「不怕人手多，就怕人不夠」，他預估，年底前還會再徵才200人，回到疫情前500多名的人力規模。

展望未來，陳國森表示，山富旅遊會持續進行人才培育，並在數位轉型上不斷優化，且看好國旅和跨境業務不會是消長關係，將一邊大啖出境解封商機，一邊延續國旅的長線經營。（編輯：張良知）1111013