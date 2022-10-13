環保吸管哪種最好？六大材質優缺點一次看

塑膠吸管雖然方便又廉價，卻帶來塑化劑、海洋垃圾污染等問題，逐漸被棄用或禁用，轉而被「環保吸管」代替。那麼，你知道現在市面上各類型吸管的優缺點嗎？一起來看看吧！

6種常見環保吸管 優缺點比一比

優點：耐用，不易摔壞或變形。

缺點：導熱速度快，喝熱飲時要小心燙口。而且看不清內部，較難確認裡面是否清潔乾淨。另外，不鏽鋼吸管細長又硬，應避免插著吸管邊走邊喝，以防發生意外傷到口腔。

不鏽鋼材質在製做過程中會用到油脂，因此在初次使用前，應先「開管」。

① 用廚房紙巾沾取適量食用油，捲成長條狀，穿進吸管裡，用吸管刷戳過去。

② 浸入中性清潔劑稀釋液中，清洗乾淨。

③ 放進冷水中加熱煮沸2到3分鐘，取出沖乾淨即可。

建議使用軟毛刷清洗，不要使用菜瓜布清洗，會造成表面刮損，容易藏納細菌。

2. 竹吸管

優點：材質天然堅固，可自然分解，重複使用。

缺點：易吸附味道，在溫暖潮濕的環境容易發霉。注意使用完要馬上清洗並且風乾！

購買竹吸管，建議選擇上過生漆，且內外都磨得很光滑的。上生漆後可避免發霉問題，且生漆是安全的，不用擔心吃進體內。如果發現竹吸管磨損有毛刺或裂開應立即更換。

3. 矽膠吸管

優點：非常容易收納，易彎折可隨時帶著走，較不容易有損壞的困擾。耐酸鹼、耐高溫。材質柔軟不傷口腔，年長者與幼童皆可安心使用。

缺點：易吸附顏色及味道，易長黴菌，沾到油脂難清洗。而且無法刺破封口膜，需要藉助外在工具。

建議挑選白色中帶點透明的原始色、且標示為食品級的矽膠吸管。

矽膠吸管要經常泡水或泡中性清潔劑清洗。如果吸管的塑膠味道非常重，可能是製造過程不安全，但若泡水後味道可以去掉，仍可使用。

有些新購買的矽膠吸管摸起來有粉狀物，可先用清潔劑洗過一次、沖乾淨後，再煮開一鍋水並放入浸泡，進行消毒，既可放心使用。

4. 麥稈吸管

優點：麥稈天然無毒，並且易分解，對環境的負擔非常小。

缺點：也由於麥稈吸管的天然，在飲用上會帶有一些些麥稈的天然味道，有些人可能無法適應。

5. 鈦吸管

優點：重量輕、硬度高、抗腐蝕能力強。

缺點：售價昂貴。同不鏽鋼吸管一樣，喝熱飲時要小心被燙傷，也不適合用於邊走邊喝。

許多市售的鈦吸管都宣稱具有光觸媒殺菌、抑菌作用。經過特定處理的鈦金屬在光的照射下，確實能分解、殺死細菌等物質，不過生產鈦金屬產品已有三十餘年的鈦工房網站指出，這種處理成本相當高，許多廠商雖表示產品具光觸媒效果，卻沒有經過實際處理，甚至使用劣質材料壓低價格，因此需要消費者進行判斷。

6. 玻璃吸管

優點：耐酸鹼，不易殘留味道，可清楚看見髒污，方便清潔。

缺點：易損壞，容易破裂，使用及攜帶都有風險。要注意冷熱溫差問題，避免突然破碎。自認粗心的人較不建議使用玻璃吸管。

在玻璃吸管的選購方面，要選外包裝標示「不含鉛」且透明無色的產品。若是使用彩色玻璃染料的話遇到高溫有可能會溶解。而且容易有含重金屬的風險。

選購環保吸管的三大原則

1. 環保吸管要選原始色

市面上的環保吸管色彩十分多樣，但專家建議只選購保有材質原始色，且沒有任何花紋的產品。上有顏料的產品有時需要重金屬去定色，一般出廠時檢驗都沒問題，但如果碰撞或接觸酸性飲料，就可能釋出重金屬。另外，有些色彩會漸漸脫落，肉眼卻無法看出來。

2. 選購標示清楚的產品

環保吸管種類越來越多，購買時要挑選標示清楚的，例如註明製造商名稱、電話、地址、商品原產地、材質屬性、用途、注意事項、使用與保存方法。進口商品也應標示進口商名稱、電話及地址。而安全的不鏽鋼吸管應標示有304或316，這兩種可耐酸鹼、耐高溫。矽膠吸管應標示為食品級。

現在有些廠商會在外包裝標示或是商品官網上，稱該產品通過SGS認證、SGS檢驗等等，但據SGS官網資料，「認證」、「驗證」、「檢驗」、「測試」等名詞均代表不同的意思。

以常見的SGS測試（Testing）為例，這是指廠商將樣品送至SGS，SGS根據相關測試規範進行測試，並簽發正式的測試報告（Test report），但這個測試報告只代表「樣品」的品質，不代表所有產品的品質。

3. 適合自己的最好

環保吸管沒有哪種材質最好、最差的分別，只要選擇適合自己、願意經常使用、且對使用者安全的就好。

用完環保吸管 需清洗乾淨並保持乾燥

任何環保吸管使用後，都要馬上沖水，以免留下味道。但不能用熱水沖，熱水會使蛋白質凝固。如果沾到油脂，要先用紙巾擦乾淨。

假如吸管用過後沒辦法馬上沖水，可吸幾口白開水，再用紙巾包住後儘量甩干。帶回家後，以吸管刷加中性清潔劑刷洗乾淨，並充分瀝乾及乾燥，避免長黴菌。

環保吸管若是耐熱材質，建議每週都用開水消毒一次。

溫馨提醒：雖然現在環保吸管種類繁多，但還是「以口就杯」代替吸管是最環保且安全的。

（責任編輯：李紅）

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