2022年10月14日 環境資訊中心綜合外電；黃思敏 編譯；許祖菱 審校 環境資訊中心綜合外電；黃思敏 編譯；許祖菱 審校

你的抽屜、櫥櫃、儲物箱裡，是不是有不再使用的耳機、手機、筆電或吹風機？有些已經壞了，有的可能會再用到。但幾年過去了，它們依舊躺在那個角落。10月14日是電子廢棄物日（International E-Waste Day）。為改變「閒置小電器」這個全球共通的習慣，今年的主題就訂在，「不管有多小，回收吧！」（Recycle it all, no matter how small !）

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台灣每年消費650萬支手機，回收率僅約12%，近五成民眾將舊手機閒置在家。這些產品裡含有許多可回收的金、銅、銀、鈀等金屬，卻「被消失」在你我家中。電子廢棄物日發起單位呼籲大家拿出斷捨離的精神，讓小型電子垃圾回收再利用，減少金屬開採。

你家裡也有這些小時候的電子遊樂器或是舊手機嗎？圖片來源：Andrew M via unsplash

全球53億隻手機待淘汰 但多數被閒置在家

全球多少手機被閒置？廢棄電子電機設備論壇（Waste Electrical and Electronic Equipment Forum，WEEE論壇）預估，今年約有53億隻手機面臨淘汰。若將這些手機放平疊起，高度可達5萬公里，相當於地球與月球距離的1/8。

為找出消費者囤積電子產品的理由，WEEE論壇今年在歐洲進行調查。結果發現，歐洲家庭平均擁有74個電子產品，包括手機、平板電腦、筆記型電腦、吹風機、烤麵包機等。平均13個處於閒置，其中4個已經壞掉，其餘9個還能正常運作。

哪些是最常被閒置的小型電器？耳機、遙控器等電器周邊拿下第一名，緊接著是時鐘、熨斗等小家電。第三名是外接硬碟、鍵盤、滑鼠等電腦配件。出乎意外地，手機排在第四。第五名是烤麵包機、烤箱等廚房小家電。

為何不將它們回收？近一半的人（46%）答「以後可能會用到」，15%正在想賣掉它或送人；13%的人對它還有感情，捨不得丟。9%想它或許以後還有價值，7%則是因為不知道該怎麼丟。其餘的理由為：沒時間丟、忘了、反正也不佔什麼空間、裡面還有重要資料等。

預估今年將有53億隻手機不再使用。你的抽屜裡也有嗎？圖片來源：WEEE Forum（翻譯：陳文姿；製圖：劉紀岑）

WEEE論壇總幹事萊羅伊（Pascal Leroy）表示，今年電子廢棄物日的重點特地放在小型電子廢棄物，因為它們很容易就遺忘在家中角落、被丟入垃圾桶。這些電器雖小，卻蘊含許多珍貴資源。以全球的尺度來看，可累積出很大的數量。

多管齊下減少電子垃圾：回收管道與法規並進

已經有許多使用者意識到電子廢棄物亂丟反而會污染環境，卻缺乏一個可信賴的回收管道。 WEEE論壇認為，生產者也有責讓回收變得更加便利。

萊羅伊舉例，在超市放置回收箱；在購買新品時就提供回收舊品的服務；提供郵寄回收的物流系統等等，這些都有助於回收電子廢棄物。

WEEE論壇指出，2022年全球小型電子產品垃圾的總重約達2450萬公噸，跟四座大金字塔重量相當。很多電子垃圾被當成一般垃圾進到焚化廠或掩埋場，其中有8%是小型電子產品。

「 如果我們不能好好回收這些電子垃圾中的稀有材料，在中國、剛果等國的金屬開採就需要增加。」萊羅伊受《法新社》採訪時表示。

6月初，歐洲議會通過一項協議，規定2024年秋季之前，小型電子設備（手機、平板、相機、閱讀器等）必須一致採用USB type-C的充電規格。預估這可以讓每年的電子垃圾減少1000多噸。

歐盟環境、海洋和漁業執行委員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）表示，電子產品的生產、消費、廢棄都在持續成長，對環境與氣候產生巨大的衝擊。減少浪費、回收再利用這些產品中珍稀原料，是避免全球資源過度開採的關鍵行動。

2026年全球淘汰的耳機將達到7.5億隻，全部拉長可以繞月球3圈。 圖片來源：WEEE Forum（翻譯：陳文姿；製圖：劉紀岑）

參考資料

- 廢棄電子電機設備論壇官網

- 電子廢棄日新聞稿（2022年10月13日），International E-waste Day: Of ~16 Billion Mobile Phones Possessed Worldwide, ~5.3 Billion will Become Waste in 2022

- 法新社（2022年10月13日），5.3 billion cell phones to become waste in 2022: report 延伸閱讀

- 你的3C產品用多久？2019年全球電子垃圾創新高 5年內增21%

- 全球電子垃圾堆 比萬里長城還要重 專家呼籲妥善回收3C產品

- 逾五成民眾舊手機放家裡閒置 環保署10月推手機回收抽iPhone 14

- 你也捨不得回收舊手機？ Google盤點消費者「斷捨離」閒置電子產品的六大阻礙

- 歐盟定調USB type-C為通用充電規格 彰顯電子廢棄物與循環經濟議題 相關文章 合歡山暗空公園保育有成、集盛與聚陽打造成衣回收衣、紐西蘭75％魚含塑膠 2022/10/13 統一超商停供免費提網、屏南工業區劃空品維護區、紐西蘭將開徵牛羊排氣稅 2022/10/11 高雄擴大空品區首度包含校園、綠鬣蜥現蹤小琉球海域、澳洲科學家測試月球種植物 2022/10/10 不忍海洋成巨型垃圾場 澳洲女孩創「海猴」計畫 自製塑膠回收再製機擴及15國 2022/10/06 清潔隊辦淨山竟先製造垃圾、大蠟蛾幼蟲唾液可分解塑膠、丹麥重啟三座化石燃料設施 2022/10/05 「湛鬥機」出動鼻頭漁港清海廢 團隊預告年底升級3.0：打造海上掃地機器人 2022/10/04 污染治理循環經濟國際新聞電子垃圾回收貴重金屬電子廢棄物 作者 許祖菱

大學就讀傳播學系，現在是文字／影像／翻譯工作者。

黃思敏

用容量小小的腦袋練習傾聽與放空，希望所有的溫柔與善良都能被好好地安放。