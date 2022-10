2022年10月14日 環境資訊中心綜合外電;黃思敏 編譯;許祖菱 審校 環境資訊中心綜合外電;黃思敏 編譯;許祖菱 審校

你的抽屜、櫥櫃、儲物箱裡,是不是有不再使用的耳機、手機、筆電或吹風機?有些已經壞了,有的可能會再用到。但幾年過去了,它們依舊躺在那個角落。10月14日是電子廢棄物日(International E-Waste Day)。為改變「閒置小電器」這個全球共通的習慣,今年的主題就訂在,「不管有多小,回收吧!」(Recycle it all, no matter how small !)

台灣每年消費650萬支手機,回收率僅約12%,近五成民眾將舊手機閒置在家。這些產品裡含有許多可回收的金、銅、銀、鈀等金屬,卻「被消失」在你我家中。電子廢棄物日發起單位呼籲大家拿出斷捨離的精神,讓小型電子垃圾回收再利用,減少金屬開採。

你家裡也有這些小時候的電子遊樂器或是舊手機嗎?圖片來源:Andrew M via unsplash

全球53億隻手機待淘汰 但多數被閒置在家

全球多少手機被閒置?廢棄電子電機設備論壇(Waste Electrical and Electronic Equipment Forum,WEEE論壇)預估,今年約有53億隻手機面臨淘汰。若將這些手機放平疊起,高度可達5萬公里,相當於地球與月球距離的1/8。

為找出消費者囤積電子產品的理由,WEEE論壇今年在歐洲進行調查。結果發現,歐洲家庭平均擁有74個電子產品,包括手機、平板電腦、筆記型電腦、吹風機、烤麵包機等。平均13個處於閒置,其中4個已經壞掉,其餘9個還能正常運作。

哪些是最常被閒置的小型電器?耳機、遙控器等電器周邊拿下第一名,緊接著是時鐘、熨斗等小家電。第三名是外接硬碟、鍵盤、滑鼠等電腦配件。出乎意外地,手機排在第四。第五名是烤麵包機、烤箱等廚房小家電。

為何不將它們回收?近一半的人(46%)答「以後可能會用到」,15%正在想賣掉它或送人;13%的人對它還有感情,捨不得丟。9%想它或許以後還有價值,7%則是因為不知道該怎麼丟。其餘的理由為:沒時間丟、忘了、反正也不佔什麼空間、裡面還有重要資料等。

預估今年將有53億隻手機不再使用。你的抽屜裡也有嗎?圖片來源:WEEE Forum(翻譯:陳文姿;製圖:劉紀岑)

WEEE論壇總幹事萊羅伊(Pascal Leroy)表示,今年電子廢棄物日的重點特地放在小型電子廢棄物,因為它們很容易就遺忘在家中角落、被丟入垃圾桶。這些電器雖小,卻蘊含許多珍貴資源。以全球的尺度來看,可累積出很大的數量。

多管齊下減少電子垃圾:回收管道與法規並進

已經有許多使用者意識到電子廢棄物亂丟反而會污染環境,卻缺乏一個可信賴的回收管道。 WEEE論壇認為,生產者也有責讓回收變得更加便利。

萊羅伊舉例,在超市放置回收箱;在購買新品時就提供回收舊品的服務;提供郵寄回收的物流系統等等,這些都有助於回收電子廢棄物。

WEEE論壇指出,2022年全球小型電子產品垃圾的總重約達2450萬公噸,跟四座大金字塔重量相當。很多電子垃圾被當成一般垃圾進到焚化廠或掩埋場,其中有8%是小型電子產品。

「 如果我們不能好好回收這些電子垃圾中的稀有材料,在中國、剛果等國的金屬開採就需要增加。」萊羅伊受《法新社》採訪時表示。

6月初,歐洲議會通過一項協議,規定2024年秋季之前,小型電子設備(手機、平板、相機、閱讀器等)必須一致採用USB type-C的充電規格。預估這可以讓每年的電子垃圾減少1000多噸。

歐盟環境、海洋和漁業執行委員辛克維丘斯(Virginijus Sinkevičius)表示,電子產品的生產、消費、廢棄都在持續成長,對環境與氣候產生巨大的衝擊。減少浪費、回收再利用這些產品中珍稀原料,是避免全球資源過度開採的關鍵行動。

2026年全球淘汰的耳機將達到7.5億隻,全部拉長可以繞月球3圈。 圖片來源:WEEE Forum(翻譯:陳文姿;製圖:劉紀岑)

參考資料

- 廢棄電子電機設備論壇官網

- 電子廢棄日新聞稿(2022年10月13日),International E-waste Day: Of ~16 Billion Mobile Phones Possessed Worldwide, ~5.3 Billion will Become Waste in 2022

- 法新社(2022年10月13日),5.3 billion cell phones to become waste in 2022: report 延伸閱讀

大學就讀傳播學系,現在是文字/影像/翻譯工作者。

黃思敏

用容量小小的腦袋練習傾聽與放空,希望所有的溫柔與善良都能被好好地安放。