大台北地區的五、六年級生，應該都有過住家淹水的童年記憶。淡水河的三大支流（大漢溪、新店溪、基隆河）原本就有容易遇颱風淹水、大雨積水的問題，因此政府從1960年代開始台北地區整體防洪計劃。但親身參與台北防洪計劃的水利專家、前內政部長的李鴻源說「現在淹水已經不是問題，污染才是問題」。

現在的你敢到淡水河邊戲水嗎？曾經，淡水河是清澈、無味、可親的。但現在許多河段仍可聞到臭味，家庭廢水與不肖業者偷排污水都是兇手。 政府可以透過工程、法規，管控家庭和工廠的廢水排污，但一般民眾的家庭汙水對淡水河造成的污染，卻需要透過民眾自律自制，這偏偏是最難的一環。

一般家庭的生活污水包括：人類的排泄物、垃圾、清潔衣物與洗澡所產生的肥皂水、馬桶清潔劑、廚房清潔劑、廚餘、廚房中使用過的廢油…等等，若未經妥善處理，直接排入河川，為河川污染主要來源。依其用途別換算所得的百分比，各為廚餘20％，洗衣30％，洗臉、刷牙、洗手等10％，洗澡20％，廁所沖洗用水13％，其他占7％。由於幾乎都要用到清潔劑，因此「含化學藥劑的清潔劑」就是最初的兇手，而你我都可能是使用的幫兇

這些危害河川的可怕毒素，隱藏在我們的日常生活中。廚房中各種使用過的廢油，會使河川水質惡化，是家庭污水中最大宗的污染來源。馬桶清潔劑含氯化漂白劑，會殺死化糞池中分解污水之細菌，造成河川污染。洗衣粉、洗髮精多含有磷酸鹽，會使河中的藻類大量繁殖，減少水中氧氣，使其他生物窒息。廚房清潔劑含磷酸鹽和氯化漂白劑，會惡化水質，洗碗精的色素會污染河川。

我們能做的就是盡量選用「無化學添加的清潔劑」，例如台灣本土清潔劑品牌WASHWISE聰明洗，其產品無化學藥劑添加，且灰水安全97%生物分解的特性，能讓民眾從清潔產生的家庭汙水就大幅降低汙染的根源，該品牌具有歐盟SRS清潔劑認證、行政員環保署標章、SGS環保標章等八項認證，是筆者認為值得推廣的品牌。

家庭污水只是環境污染源中冰山一角而已，端賴大家一起努力於日常生活中從自身做起，疼愛我們的地球；不可否認地，我們每一個人小小努力的累積成果，將成為改善水質環境的巨大力量。

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編輯撰文／王智弘