關注台股盤前要聞重點，隨著半導體產業面臨客戶庫存修正，晶圓代工廠相繼下修資本支出，台積電、力積電今年資本支出降幅分別達 1 成、43%；大立光 9 月進入手機廠備貨旺季，營收創 22 個月來新高，10、11 月客戶拉貨動能與 9 月月相近，營收可望站穩高檔。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

晶圓代工下修資本支出潮到來

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (13) 日召開法說，財務長黃仁昭表示，每年資本支出都是基於對未來幾年成長的預期，數月前預估 400-440 億美元，受設備交期、基於對目前營運中期展望的產能優化等兩大因素影響，下調今年資本支出，由前次預估的接近 400 億美元，下調至 360 億美元，調幅達 1 成。閱讀全文...

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 總經理謝再居昨日也表示，由於無塵室與機電工程人力短缺、設備交期拉長，及伴隨市況調降產能規劃，將今年資本支出自 15 億美元下修至 8.5 億美元，減幅高達 43%；隨著半導體產業面臨客戶庫存修正，晶圓代工廠相繼下修資本支出。閱讀全文...

台積電第三季毛利率衝破 6 成，每股大賺逾一股本，第四季營收、毛利率可望再創高，但受客戶需求轉弱影響，第四季起 7、6 奈米產能利用率將下滑，明年上半年會是半導體供應鏈庫存調整最劇烈時期，不過台積電掌握三大關鍵優勢，明年營運仍將成長。閱讀全文...

大立光林恩平：10、11 月客戶拉貨動能與 9 月差不多

大立光 (3008-TW) 昨 (13) 日召開法說會，9 月進入手機廠備貨旺季，大立光單月營收創 22 個月來新高，執行長林恩平指出，10 月及 11 月的拉貨動能與 9 月差不多，意味著大立光 10 月及 11 月的營收將較去年同期的 42 億元及 43.52 億元成長。閱讀全文...

面板雙虎展望審慎 友達觀望需求、群創確保財務穩健

電視面板價格年底前可望落底止跌，不過需求依舊低迷，面板雙虎高層昨 (13) 日出席活動，對產業前景維持審慎看法，友達 (2409-TW) 總經理柯富仁說，今年底旺季備貨效應並不顯著，持續關注需求變化，群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥則說，產業築底氛圍已現，傳統季節性需求仍在，量能持續升溫。閱讀全文...

聚陽明年定調成長 獲利估增雙位數續創高

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 認為，明年第一季應該會是營運低點，第二季就有機會重返成長，尤其日系客戶強勁的下單力道延續，明年獲利以成長雙位數為目標，將續戰新高。閱讀全文...

三商壽翁肇喜：與金控合併非優先考量 挾三大嫁妝引策略投資人

三商美邦人壽 (2867-TW) 總部大樓昨 (13) 日啟用，重新掌舵的 88 歲創辦人翁肇喜表示，與金控合併不是優先考量，第一優先是引進策略投資人，三商壽有三大「嫁妝」，是很「水」(美)、有吸引力的好公司。閱讀全文...

金控大股東干政條款出爐 違者最重撤銷董事代表

近年金控頻頻有大股東干政，為杜絕此現象影響公司治理，金管會昨 (13) 日宣布，已備查修正銀行公會提報的金控守則及銀行守則，明訂大股東有任何意見，都必須透過其董事代表人在董事會或功能性會議表達，不可以逕自召集會議或以其他方式不當介入公司決策，違者最重撤銷大股東的董事代表。閱讀全文...