報新聞/中部特派員鄒志中報導 「開不了工的要開工,完不了工的要完工!」、「台上頒獎1分鐘,台下3至10年功!」台中市政府公共工程獎成績再創輝煌!為不斷精進台中市的公共建設品質,持續帶給台中市民最宜居的城市環境。享有建築界奧斯卡美譽的「國家卓越建設獎」,台中市政府繼2021年囊括17項大獎,2022年再奪27獎項,包含台中市建設局、水利局、都市發展局、文化局、交通局、地政局、文化資產處、住宅發展工程處及生命禮儀管理處等9局處獲獎,日前在台中市政會議舉行獻獎儀式,台中市長盧秀燕感謝台中市政府各局處為重大工程堅持品質的努力與成果。

盧市長表示,台中市政府每項建設要得到國家年度最高榮譽,從擘劃、民意參與、預算編列籌措、市議會通過至發包興建、完工營運需花3年、甚至10年,國家針對全國公共工程評鑑,設立「國家卓越建設獎」鼓勵地方公共工程建設提升品質,台中市政府相關局處能獲獎相當不容易,代表台中市政府建設快又好,受到國家肯定。

台中市政府研究發展考核委員會表示,中市府此屆共榮獲27項獎,包含5項卓越獎、16項金質獎、5項優質獎及1項特別獎。其中5項卓越獎為「台中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程」、「水湳轉運中心新建工程」、「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」、「后里馬場修復暨再利用工程案」、「台中市北屯區北屯段社會住宅」。

台中市政府指出,「台中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程」,以「山谷」為意象發展原型,以複層綠化顛覆傳統地面層,趣味創新的人潮流動型態,詮釋友善人行的立體穿越廊。大台中轉運中心將整合並銜接「台中火車站」、「捷運藍線」、「機場捷運線」、「台中轉運站」,規劃立體連通平台及空橋、立體停車場暨轉運中心,分流人潮並藉由綠空鐵道軸線延伸至台糖生態園區,縫合車站南北打造公共空間環境。

另「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」,截流惠來溪及潮洋溪每日河岸沿線兩側民生污水,並利用朝馬運動中心周邊公有地設置水質淨化場,讓河川水質降至輕度污染,結合景觀節點營造,串連台中市水湳經貿園區及七期新市政中心,注入綠色元素,打造惠來溪與潮洋溪的新風貌,也取得金安獎與工程會金質獎殊榮。

還有,「后里馬場修復暨再利用工程案」針對具百年歷史、全台僅存日治時期重要馬場之一的后里馬場,進行馬廄、場本部、場長宿舍等4棟建物的修復工程,後續作為舉辦各式活動及導覽使用,讓台灣民眾更了解台中市珍貴的文化資產。

台中市政府說明,「台中市北屯區北屯段社會住宅」,位於台中市長安新村舊址,鄰近台鐵太原站,保留既有5棵老樹,打造開放式公園綠地,規劃採取混居模式經營,如底層店鋪、社區型托兒所或長者的日照中心等,提供住戶及周邊社區居民使用,改善外部的生活環境品質,並促進新建社區居民與既有社區居民的融和。積極推動社宅戶量,更追求設計品質,為台中市民打造台中好宅。

其它獎項包含停車場、學校、水環境、古蹟、道路、公園等工程,都是令人期待的亮點建設,如台中市南屯區精密園區停三立體車場新建工程、台中市東區公兒30地下停車場新建工程、台中市大里區東榮立體停車場興建工程、台中市潭子區潭興立體停車場新建工程。

學校部分,包括台中市梧棲區中正國小新建幼兒園舍建築工程、台中市北屯區廍子國民小學第二期校舍新建工程、台中市大雅區大雅國民小學附設公共化幼兒園園舍新建工程、台中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程、台中市南區樹德國小新設學校工程、台中市清水國民中學老舊校舍行健樓拆除重建工程。針對水環境改善工程有東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程、旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程、綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)。

古蹟修繕計畫,包含台中市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程、南園酒家建築整修計畫;還有道路、公園等工程,如台中市東區尚武段社會住宅新建工程、城南之心計畫工程(第一期)、豐原國民運動中心興建工程、都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下填平工程-第二標(國光路、五權路)、全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區、「第13期市地重劃工程整合標」跨越舊南屯溪橋梁工程、生命禮儀管理處-東勢殯儀館等建設。

台中市研考會補充,台中市政府不斷推動公共工程全生命週期,在所轄機關努力下,設計、施工、維護管理等均獲得評審佳績,市府團隊推動優質公共建設,提供台中市民良好生活環境,更秉持著「開不了工的要開工,完不了工的要完工」精神,一一克服工程困難,逐步完成台中市政藍圖,不斷精進公共建設品質,持續帶給台中市民最宜居的城市環境。

