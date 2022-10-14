中国今年前八个月的出口增幅较往年收窄，特别是受到中国疫情防控“清零”政策及极端天气、海外需求减弱等多重因素，中国八月的外贸增长势头急剧减速，然而中国的光伏产业却出口成绩亮眼。

中国海关数据显示，今年前八个月，中国太阳能电池出口较去年同期大幅增长91.2%，其中对欧洲的出口增长高达138%。由于乌克兰战事导致欧洲能源价格上涨，欧洲对光伏产业需求旺盛，生产太阳能电池板的原材料多晶硅价格也持续走高。

中国光伏产业十年以来取得了快速增长，全球光伏组件生产中心已经由欧美转移至中国。目前，中国是世界光伏产业第一大国，欧洲是中国光伏产品出口的主要目的地，新兴国家印度和巴西同样拥有旺盛的市场需求。欧洲国家产能有限，能源转型过程中对于中国光伏产品的依赖已经提上欧盟的议事日程，欧洲光伏制造业回流的呼声同时出现。

乌克兰危机引发的能源价格上涨促使欧洲考虑能源的多元化，分析认为能源危机是促使欧洲加快推进能源转型进程的契机。欧洲计划到2030年停止使用俄罗斯天然气，40%以上电力将来源于可再生资源。欧盟成员国正在努力提高太阳能发电和风力发电的市场份额，使之成为未来电力的重要来源。

光伏产业咨询机构InfoLink分析师方思淳表示：“高昂电价影响到一些欧洲光伏工厂暂停生产、调降负荷能力，光伏供应链的生产稼动率并无达到满产。而欧洲也为了应对目前窘境，今年对光伏的需求十分看好，InfoLink预估今年欧洲的光伏组件需求上看70-85吉瓦。”

德国ifo经济研究所—慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所凯伦·皮特尔(Karen Pittel)教授介绍说，乌克兰战争爆发后，公众对可再生能源的接受度再次提高，这不光涉及气候变化因素，还涉及能源安全问题。凯伦·皮特尔表示：“人们在思考加速能源转型时会考虑其利弊，好处是更高的接受度、更佳的竞争力，欧盟也更加强调。例如德国正加速创造条件让(光伏产品)应用过程更快。确实也有弊端，特别是财政因素，还有公众接受到个人接受在自家安装设施的问题”。

凯伦·皮特尔提到了德国的一种现象，例如人们接受风力发电理念，但又不喜欢风力发电设备在自家附近。另外，当人们不知道未来回报时，投资可能会更谨慎和犹豫。当然，当化石燃料能源变得昂贵时，可再生能源更加具有竞争力。

中国光伏全面领先

各国为实现减排目标均在大力发展光伏发电，当前全球光伏产能主要集中在中国，分析认为这将进一步加大对中国产品的依赖。国际能源组织的报告显示，中国占太阳能电池板关键生产步骤的份额已经超过80%，预计到2025年，一些特定关键组件所占份额将超过95%。该数据已经引发了分析人士的警觉，分析人士指出欧洲发展光伏制造业的步伐远远慢于中国。欧盟统计局数据显示，2020年欧盟进口的太阳能电池板中，75%来自中国。

目前中国的太阳能发电和风力发电设备产能已经领先全球市场，并且全面控制供应链。国际能源组织报告显示，截至2021年，中国拥有全球79%的多晶硅产能，占全球晶圆制造的97%，并生产了全球85%的太阳能电池。欧洲和北美对太阳能电池板的总需求量超过全球的三分之一，这两个地区在实际制造太阳能电池板的所有阶段，欧洲和北美平均各占不到3%。

德国墨卡托中国研究所研究员亚历山大·布朗(Alexander Brown)介绍说，欧盟领导人对乌克兰战争做出了迅速反应，在应对俄罗斯能源依赖问题上推出了新战略，但是这并没有显示出欧洲能源安全的一大弱点，为此欧盟制定了名为REPowerEU的计划，目标是2025年将达到320吉瓦的太阳能发电装机容量，2030年增加到600吉瓦，目前欧洲太阳能发电装机容量为160吉瓦。

欧洲及北美两大市场目前严重依赖中国光伏产品进口，欧洲本土制造能力远远不能满足自身需求量，欧洲和北美国家开始意识到依赖中国产品并非长久之计，因此正积极寻求供应链本地化方案。

亚历山大·布朗指出，欧洲大量依赖进口中国光伏产品已经引起欧洲政界的关切，这被认为是一种安全上的风险，尽管不像网络安全威胁那样威胁到欧洲的基础设施，中国可能利用太阳能电池板作为撬动欧洲的杠杆。“这确实是一种供应链风险，一定程度上给欧洲产业带来了高昂的代价。未来无论什么原因，一旦从中国的进口切断，这会给欧洲企业带来高昂的代价，并将潜在减缓欧洲太阳能设施的安装”。

欧洲光伏回流

立陶宛太阳能电池板制造商SoliTek的首席执行官尤里乌斯·萨卡劳斯卡斯(Julius Sakalauskas)在光伏行业杂志PV Magazine撰文，表达了欧洲严重依赖中国光伏产品的忧虑。文章指出，从中国进口产品，有可能受到新一波病毒和物流混乱的影响，还有政治争端，正如立陶宛所经历过的一样。

文章指出，欧盟太阳能战略具体如何实施应该仔细思考，欧盟委员会如何向成员国分配发展光伏的资金尚不明确，只有长期对生产给予有竞争力的财政支持，欧洲的光伏产品才会恢复，只有建立大规模的产能经济上才可行。欧盟已经树立了在欧洲重建光伏产业的战略目标，不计代价，因为这具有经济战略的重要性。欧洲企业不可能在价格上和亚洲企业竞争，生产厂家需要思考可持续、创新的长期解决方案。

亚历山大·布朗认为，中国短期内主导市场不可避免，欧洲会继续大量进口廉价的中国光伏产品，同时加快推广再生能源的进程。从中长期来看，欧洲有减少依赖中国的措施，包括欧洲自建产能，还有欧盟的欧洲太阳能倡议。然而欧洲完全脱离中国供应商是不太可能的，至少可以建立一定程度的弹性，然后建立替代供应链。

欧盟委员会本周正式批准成立光伏产业联盟，该组织包括整个有关光伏产业的多方利益相关者，旨在扩大创新太阳能光伏产品和组件制造技术，加速欧盟太阳能部署并提高欧盟能源系统的弹性。

方思淳表示，市场持续有生产厂家收集与了解非中国制造的海外供应能力。“欧洲人力、电费等生产成本高昂，且电池片设备投资成本高，如何降本将仍是一大考验。欧洲政策目标将在2025年前在欧洲本土形成20吉瓦硅片、电池、组件产能聚落，然而目前有确定的扩产计划仅有少数厂家已有开始部署，实际设备订单仍尚未看见落地，欧洲本土制造若要有所起色，仍需看欧盟今后是否有相关的支持政策。”

相比欧洲光伏产品，中国产品在价格上具有绝对竞争优势。亚历山大·布朗认为，自动化和大规模生产可以加强欧洲产品的竞争力。“我认为自动化将是一个重要因素，如果欧洲或其他国家的生产设施高度自动化并达到足够的规模，这将减轻中国在低劳动力成本和规模经济方面的优势。中国生产的太阳能模块也大量依赖化石燃料能源。如果其他国家的新生产设施能够利用可再生能源生产太阳能电池板，这将大大减少它们的碳足迹，这将是竞争优势。 这将在未来欧盟引入的机制中得到回报，例如碳边界调整机制(Carbon Border Adjustment Mechanism)，该机制将惩罚进口产品的高碳排放。”

凯伦·皮特尔表示，欧洲生产太阳能电池板的人力成本大幅下降，有助于增强欧洲光伏产业的竞争力，光伏产业回流欧洲需要大量投资，企业需要投入足够的资本，欧盟的支持和其他国家的投资也是必要的。凯伦·皮特尔以德国为例介绍说，过去很多德国企业积累了足够的技术知识和经验，很多企业由于高昂的成本而关闭，但技术知识依然存在。

凯伦·皮特尔说，过去十年间人力成本下降了90%：“我们现在处于这样一个时期，太阳能电池板必须从中国运输到欧洲。过去人力成本占主导地位，运输还没有那么重要，但是在人力成本下降的背景下，运费比以前更重要，这是有无竞争力的关键。”

亚历山大·布朗表示，欧洲和美国在研发方面拥有强大优势，欧洲、美国和日本与中国合作可以研发效率更佳、生态友好的新产品，当然欧洲政府如果希望在技术层面上竞争，也可以保护欧洲企业或者提供支持。

光伏产业咨询机构InfoLink的一份报告指出，欧洲存在吸引厂家在欧洲扩产的诱因，主要包括欧洲市场容量庞大、欧盟政策转向支持本土发展、市场价格接受度高，欧洲制造如果能做出与中国产品的差异化，仍然有机会成为光伏制造巨擘。

方思淳表示，目前欧洲尚未有具体的法案激励政策，但的确政策的补贴会使得厂家有动力去执行相关的扩产规划，新技术的切入也可以是厂家弯道超车的一个机会。然而海外原材料供应较不完善、高昂电价、通货膨胀以及汇率仍将会是未来的隐忧。

中国光伏行业的发展

本世纪初期，中国光伏产业尚处于起步阶段，中国光伏产品占全球市场份额极少，20年间世界光伏产业格局发生了巨大的变化，中国光伏产业首先经历了野蛮生长的阶段，到2008年中国光伏产能就已经超过德国，位居世界第一，产能比重占全球近一半。随着2008年全球经济危机的蔓延，中国光伏企业也受到了冲击。中国国务院在2009年就将光伏产业列入产能过剩行业。2011年以来，美国、欧盟、日本、印度等世界主要经济体对中国光伏产业展开了反倾销和反补贴调查，中国光伏产业陷入迷茫期，国内光伏企业恶性竞争不断，一批中国光伏企业长期亏损走向破产。

中国政府多年对光伏产业加以扶持和补贴，在光伏产业发展初期，各地方政府出于政绩考虑，在招商引资时对光伏项目开出了具有诱惑力的优惠政策和贷款条件，光伏企业主要集中于长三角地区，如江苏和浙江。此外，太阳能电池板生产造成的污染问题引发了居民的大规模抗议。

中国国务院在2013年出台了光伏发电补贴政策，中国光伏发电装机容量由2013年的1900万千瓦激增到2021年约3.1亿千瓦。中国政府自2021年起开始逐步取消对光伏和风电的补贴。

由于中国政府出台的鼓励政策以及光伏产业的技术创新，十年间全球光伏制造业的平均成本下降了80%，这使光伏制造业产能呈指数级增长，中国光伏组件生产成本具有绝对价格优势，比欧洲低35%，比美国低20%，甚至比印度低10%。

美国、欧盟和中国均已就控制气候变暖，提高可再生能源利用率直至达到碳中和设定了目标。拜登当局有意扩大对太阳能的利用，以起实现减少碳排放的目标。美国政府设定的目标是，到2035年，美国全部电力均由太阳能、风能及核能提供，实现零排放。欧盟在2020年可再生能源发电量首次超过化石燃料，欧盟将进一步提高可再生能源的市场份额，太阳能和风能是主要目标。欧盟委员会提出到2030年，温室气体排放将减少50%，2050年实现碳中和。中国提出，到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，2060年以前实现碳中和。

人权议题

新疆是用于制造太阳能电池板的多晶硅主要产地，产量占全球一半，中国大型光伏企业在新疆设立了生产基地。新疆所制造的产品同时受到美国和欧洲等国强迫劳动的指控，媒体报道和研究人员指出，中国政府近年来在新疆大量建设再教育营，关押包括维吾尔族在内的少数民族，许多关押人员甚至强制转移到中国其他省份的工厂工作。联合国人权高级专员办事处最近有关新疆的报告指出，中国政府以打击恐怖主义和极端主义为由严重侵犯新疆维吾尔族和穆斯林的人权。

美国已经停止从多家新疆企业进口太阳能电池板。与此同时，欧盟有意立法禁止使用强迫劳动制造的产品，目前立法尚处于提案阶段，且没有提到新疆，分析认为该法案一旦通过，可能打击新疆出口。该法案仍然处于提案阶段，未来法案正式生效预计需至少两年时间，欧洲光伏产业尚有时间调整供应链。

方思淳认为，海外市场的非强迫劳动产品需求已经迫使光伏供应链之中的硅料逐渐外移到非新疆地区，如四川、内蒙古等地。“欧盟的提案也将促使供应链、甚至是供应商、贸易商等企业，提前建立尽职调查需要的内容，这将使得光伏供应链更加透明。”