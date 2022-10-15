华盛顿 – 现居英国的尔巴赫特·奥塔拜(Erbakit Otarbay)是一名49岁的哈萨克族男子，他是新疆拘留营和强迫劳动的幸存者。奥塔拜计划起诉英国政府未颁布任何法律限制进口新疆强迫劳动生产的棉花产品。

奥塔拜上周致函英国国际贸易部，要求英国贸易大臣凯米·巴德诺克(Kemi Badenoch)解决英国政府“持续失败”禁止从新疆进口棉花产品到英国的问题。

“这是对SSIT(英国国际贸易大臣)未能禁止从新疆进口棉花到英国，或采取其他一些实际措施阻止新疆棉花出售给英国消费者的挑战，”他在给英国国际贸易大臣的信中说。

新疆占全球棉花产量的20%以上，占中国棉花产量的80%。中国是最大的纱线生产国和出口国，也是最大的纺织品和服装生产国和出口国。

奥塔拜的律师保罗·康拉特(Paul Conrathe)表示，如果英国政府拒绝禁止从新疆进口强迫劳动生产的棉花产品，奥塔拜将在伦敦高等法院提起诉讼。

“巴赫特·奥塔拜威胁要提起诉讼，除非政府改变立场，”奥塔贝的律师保罗·康拉特告诉美国之音。

奥塔拜告诉美国之音，他在 2017年8月至2019年5月被拘留期间，被迫在新疆一家服装厂工作。

“我亲身经历过强迫劳动，在被释放到哈萨克斯坦之前在新疆一家服装厂无薪工作，” 奥塔拜告诉美国之音。

2017年奥塔拜回中国探望生病的父亲时，被中国警方拘留。

“我的护照在我进入中国探望家人的那天被没收，”奥塔拜告诉美国之音。“三个月后，他们逮捕了我，把我关进了监狱。”

2009年，奥塔拜前往哈萨克斯坦工作，2014年与家人永久移居哈萨克斯坦。2019年，中国政府同意让一些在哈萨克斯坦有直系亲属的新疆哈萨克族人移居哈萨克斯坦。

“我是2019年第一批返回哈萨克斯坦的人之一，”奥塔拜说。“中国政府命令我不要将发生的事情告诉中国以外的任何人，否则他们说我留在中国的家人会有后果。”奥塔拜的父母和很多亲属仍然住在新疆。

据奥塔拜说，他觉得有义务揭露并说出他和其他人是如何在新疆受到中国政府虐待的。

“与西方其他国家相比，英国政府并没有阻止那些用强迫劳动制成的棉花产品的到来，” 奥塔拜说。“他们必须限制那些强迫劳动制造的产品的进口。这是我在信中提出的主要要求。”

谢菲尔德·哈勒姆大学人权与当代奴隶制教授劳拉·墨菲(Laura Murphy)表示，英国应该通过一项禁止进口由强迫劳动制成的产品的法律。

“在这一点上，不通过这样的法律实际上是在宣布英国的边界对强迫劳动制造的商品开放，”墨菲告诉美国之音。“随着美国禁令和欧盟潜在禁令的临近，如果英国政府不通过类似的法律，他们基本上就是保证让强迫劳动制造的商品在英国大街上出售。”

据墨菲说，英国立法者清楚地知道强迫劳动在维吾尔地区是多么普遍。“他们知道强迫劳动的产品正在进入英国，”墨菲说。

今年6月，美国实施了《维吾尔强迫劳动预防法》，禁止从新疆进口产品，除非公司证明这些商品不是用强迫劳动制造的。欧盟的立法机构欧盟委员会上个月发布了一份长达60页的提案，该提案将禁止强迫劳动生产的产品，这是一项阻止受强迫劳动污染的商品进出欧盟市场的措施。

然而，中国一再否认有关强迫劳动的指控，说这是美国散布的“世纪谎言”，旨在利用对新疆的批评来遏制中国的发展。

据英国政府发言人称，在过去一年中，英国政府针对在新疆开展业务的风险出台了新的指导意见，加强了出口管制，并承诺对不遵守《现代奴隶制法》的组织实施经济处罚, 并颁布了针对政府机构的新的采购指南。

“企业不应该从强迫劳动中获利，”这位发言人在一封电子邮件中告诉美国之音。“英国绝对致力于解决供应链中维吾尔强迫劳动的问题，我们已采取果断行动。”

“进口管制只是可用于解决全球供应链中强迫劳动的一系列工具之一，”发言人说。“我们正在与我们的国际合作伙伴合作，以确保全球供应链不使用强迫劳动。我们将继续密切审查我们的政策和应对措施。”

“我希望英国政府能够考虑我的担忧，并以积极的行动做出回应，”奥塔拜告诉美国之音。