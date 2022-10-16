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新頭殼newtalk

中國共產黨第二十次全國代表大會今（16）日上午 10 點開幕，中國領導人習近平預計除了中共總書記、中央軍委主席外，將第 3 次連任中國國家主席，此前除了毛澤東之外，並未有人能夠連任 3 次。

中共二十大主席團 15 日下午開會表決通過 20 大主席團 46 名常委名單，排名前 8 位為習近平、李克強等 7 名現任政治局常委及中國國家副主席王岐山。據《英國廣播公司》( BBC )報導，中共全國代表大會每 5 年召開 1 次，向來都被視為上位者提拔後繼者的機會，但這次二十大顯然只有 1 個派系，那就是「習近平派」，習近平將第三度連任中共總書記，使他成為自毛澤東以來最有權勢的領導人。

鄧小平時期曾於憲法中修訂中國國家主席任職僅限 2 屆，這是為了避免像毛澤東一樣的掌權者出現。不過，習近平卻早在 2018 年就廢除中國國家主席任職限制，為自己二十大連任鋪路。

習近平自 2012 年掌權以來，就率領中國走上充滿野心又獨裁專制的道路，例如號召「中華民族偉大復興」，提出經濟改革、減少環境污染、脫貧致富的計畫。另一方面，他所推動的反貪腐運動被認為是在肅清政敵，其鎮壓新疆維吾爾族和香港民主運動的行為也受到國外關注。

但習近平始終還面臨許多挑戰，這些年中國歷經青年失業、經濟成長停滯、房地產危機以及新型疫情。而習近平所指示的「清零政策」，對中國平民的生活和全國經濟造成了沉重打擊，民眾對封城和旅行限制的怒火正不斷累積。

二十大會期預計持續 7 天，並在閉幕後的隔天（23 日）將舉行 20 屆一中全會，屆時新選出的中央政治局常委也將首度亮相。