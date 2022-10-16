鏡電視三位董事一席監察人於上周集體請辭，董事會形同瓦解，股東認為鏡電視已違反當初申設的14款但書，呼籲NCC應予撤照。圖為2022年5月鏡電視開台典禮，前排左2為裴偉，右二為董事長鄭優。

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〔記者歐祥義／台北報導〕鏡電視企業界股東派的三董一監，在上周集體請辭，鏡電視董事會形同瓦解，股東們必須儘速召開股東臨時會改選補足董事缺額。由於醜聞爭議不斷，且嚴重違反當初核准鏡電視成立的附加條款，有股東主張NCC應援引「保留廢止許可權」對鏡電視撤照，避免一個新聞台淪為特定人斂財弄權的工具。

鏡電視共有五董一監，現在三董一監請辭，董事會只剩下董事長鄭優及勞工董事廖芳潔。二人均無任何股份。董事長鄭優表示，他只是代表經營團隊，股東們應該會儘速召開股東臨時會，並會找到資金進來。

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目前最大的問題，是根據公司法，股東會必須要有50%以上股東出席，如今鏡電視這些企業界股東「不玩了」，到時能不能湊足50%的出席率都是個問題，如果股東臨時會開不成，鏡電視的營運資金恐怕會斷鏈。有股東透露，鏡電視內部根本視法令於無物，在此之前是連董事會、股東會都沒有在舉行，一切都是便宜行事，到時再看看會怎麼辦。

鏡電視三董一監為何決定同步請辭？主要是董事們認為對於鏡電視內公司治理諸多亂象，已善盡監督之責，為讓公司形象耳目一新，董事會甚至已通過將名稱更改為「新電視」或「星電視」，奈何把決議案交由經理部門去執行，卻都如石沈大海，經理部門竟拒絕執行董事會決議，董事會成員認為鏡電視部份人士作為已嚴重踐踏法律，不要說監督政府的媒體本份，就連公司本身的法律遵循都有困難，為避免繼續對峙內耗下去，引發更多的不必要衝突與爭議，三席董事與一席監事決定集體請辭。

「連自己公司的帳目都說不清楚，作出來的新聞誰會相信？」股東認為，鏡電視的存在已變調，成為特定人士弄權斂財的工具，「NCC一再縱容鏡電視荒腔走板的違法行徑，只會把這隻怪獸養大到無人可管。」

鏡電視從一籌設開辦，爭議醜聞從未冷場，今年初發生董事長陳建平遭無預警撤換後，三月眾多企業界股東推舉三董一監進入董事會，企業界股東與原董事長裴偉派兩方同意讓前中華電信董事長鄭優出任董事長。

鄭優表示，這三董一監代表的只有25%鏡電視股份，不能代表所有的股東，他們在董事會中要求公司改名，這是茲事體大的事，他認為應交給增資後的新董事會去決定。鄭優主張鏡電視應繼續運作，保障員工工作權，他個人去留並不重要。

鏡電視企業界股東委派的三董一監黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭，以及王金山，不滿鏡電視創辦人暨鏡周刊社長裴偉的勢力，包括鄭優、蔡滄波等人，有一連串的帳目不清、顧問費爭議、資金貸與弊案等問題，還有董事長拒絕執行董事會決議等事，在九月行文NCC打算撤換兩人，沒想到公文反而被NCC洩露給媒體。

對於NCC身為主管機關，卻有諸多不作為，放任鏡電視內部亂象叢生，甚至在董事會行文NCC， 公文卻被整本「拷貝」流出，鏡電視股東認為NCC不只瀆職，還有洩密的嫌疑。

９月底NCC審查鏡電視上架86台會議，NCC要求鏡電視在10月11日之前，必須召開董事會解決財務困難；但至今董事會並未召開，有人解讀可能是害怕「前董事長陳建平突然在董事會上遭解任重演」，所以在九月底之前遲遲不敢開董事會，一直到10月10日才召開董事會，那時三董一監為避免衍生全面性對立衝突已決定請辭。

鏡電視股東指出，NCC一再縱容鏡電視荒腔走板的違法行徑，只會把這隻怪獸養大到無人可管，並成為特定人弄權歛財的工具。

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