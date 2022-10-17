▲綜觀台灣近年整體機車市場，燃油機車與電動機車呈現此消彼長的趨勢，且漲跌波動不穩。（示意圖／取自unsplash）

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台灣政府早在1995年就已開始補助民眾購置電動機車，因此無論是政策上抑或是產業材料端，台灣的電動機車產業皆展現一定的優勢，然而，2020年電動機車銷售量與市佔比出現大幅度萎縮，究竟是什麼原因，讓台灣在成為「電動機車王國」的路上變得窒礙難行？政府設定2030市售比達35%的短期目標，真的夠積極嗎？

國際運具電動化的趨勢，給予台灣重塑機車王國的國際領導地位，以及轉而變成「電動機車王國」的機會。油車與電車的上游材料具高度重疊性，在車材廠與3C電子業的優勢基礎下，台灣電動機車產業發展歷程超過20年的期間，繳出不少亮眼的成績單。台灣智慧移動產業協會（SMAT）秘書長郭錦程接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，台灣的電動機車產業算是走得很前面。

以政府補助面來看，早在1995年，環保署公告的「行政院環保署補助新購電動機器腳踏車執行要點」中，就已開始補助民眾購置電動機車。2009年時，經濟部經行政院核定「電動機車產業發展推動計畫」，這次除了補助民眾購置外，還直接對電動機車製造廠商給予銷售獎勵金。接下來在2014年進行第二期的補助計畫，2017年訂定第三期產業補助實施要點草案。

綜觀台灣近年整體機車市場，燃油機車與電動機車呈現此消彼長的趨勢，且漲跌波動不穩，細究其原因發現，政策方向大大影響兩者的銷量表現。2017年，賴清德接掌擔任行政院長時期，提出「空氣污染防治行動方案」，目標於2035年新售機車全面電動化。隔年2018年，電動機車的年度銷售量站上8萬大關，接近倍數成長，市占率9.6%；2019年，銷量再度倍數成長至16.9萬輛，市占率達18.7%，寫下歷史新高紀錄。

眼看電動機車產業即將起飛，政府政策卻突然來個急轉彎。2020年，行政院環保署將七期燃油車納入補助，並取消電車的新購補助，電車在當年市場銷售量瞬間腰斬至9.9萬台，市佔率「倒退嚕」回到9.6%。儘管2021年稍有成長至11.62%，連續兩年電車新車總數仍皆不到10萬，第七期燃油機車一年卻有超過26萬輛掛牌上路，花費的補助超過13億元，占空污基金9成的預算。

▲台灣2017-2021年機車市場銷售量。（NOWnews製表）

▲台灣2017-2021年機車市場市占率。（NOWnews製表）

站在固守燃油車產業的業者立場來看，過去環保署訂定的機車排放標準，從一期到七期愈來愈嚴格，無論排放標準有多難達成，業者均努力透過龐大的人力與財力，來符合政府每一期的規範，到了七期燃油車時，幾乎接近沒有行動污染源。政府政策漂泊不定，一下讓燃油車業者過去的努力化為泡影，一下又給糖補助，成為傳統機車行在轉型路上徬徨不已的一大原因。

儘管今年3月國發會喊出「2040電動機車市售比100%」新目標，展露追求淨零碳排的決心，傳統機車行也深知零碳的國際趨勢，但先前政策髮夾彎，業者餘悸仍存。

SMAT今年9月發布「2022台灣電動機車產業政策建言書」，當中提到，國發會所公布的「台灣2050淨零排放路徑」裡，將「運具電動化」戰略明確設定2030、2035、2040年電動機車是受比分別達35%、70%以及100%的目標。然而，2021年第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）決議，2030年全球減碳須達45%，台灣卻僅規劃減少碳排量20%至25%，SMAT呼籲政府積極追趕國際腳步，並向其提出兩階段目標，「2024電動機車破百萬輛」以及「將2030電動機車市售比從原本35%的目標拉升至50%」。

「這個目標不是在畫大餅，也不是亂喊的」郭錦程指出，將2030電動機車市售比目標拉升至50%，「其實並不難！」台北市現在電動機車的銷售佔比約為25%，桃園市在2019年的電動機車佔比則達35%，「若當年曾因政策補助，而達到35%的水準，為何現在還在定2030年35%的目標？會不會不夠積極？」

他解釋，這是協會提出此倡議最大的原因，即使被挑戰，也很樂意，盼能夠在被挑戰之後，政府能與地方及業者找出最合理的目標，讓傳統機車行清楚看見政府的決心，使之在轉型的十字路口上，能排除焦慮與不安，一無反顧投資轉型，進而推動電動機車產業向前。