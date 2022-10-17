接觸海產時若不慎被弄傷，有機會感染食肉菌，嚴重起來恐要截肢保命！有網民近日購買了一隻巨型瀨尿蝦準備飽餐一頓，並打算捉住打卡拍照之際，竟意外遭瀨尿蝦擊傷，結果於手掌留下超長傷口，且要入院縫針。事主其後在社交網絡上發文，呼籲其他人引以為鑑，強調瀬尿蝦的殺傷力不容忽視。

已戴開蠔手套仍遭擊傷

上周日（10月16日），一名網民在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上發文講述經歷，其中一張照片可見瀨尿蝦的體型非常龐大，猶如人的手臂般長，另一張則顯示一隻縫了針的左手手掌，傷口由手腕延至食指間之虎口，且滿佈瘀青。

這種巨型瀨尿蝦，因身上的斑紋而名為「斑馬瀨尿蝦」。事主透露，當時他打算想捉住來打卡拍照，並已戴上開蠔手套，未料仍被瀨尿蝦的雙臂所擊傷，切斷了逾90%主動脈，造成鋸齒形切口，需要進行手部手術修復動脈。他隨後亦提醒大眾：「引以為鑑，瀬尿蝦的殺傷力不容忽視。我只可以示範一次！已經康復，多謝大家關心。」

斑馬瀨尿蝦的體型非常龐大，猶如人的手臂般長。（圖片來源：[email protected]香港街市魚類海鮮研究社）

事主的左手手掌滿佈瘀青，且留下超長傷口，要入院縫針。（圖片來源：[email protected]香港街市魚類海鮮研究社）

事主透露，當時他已戴上開蠔手套，可惜仍遭擊傷。（圖片來源：[email protected]香港街市魚類海鮮研究社）

事主呼籲大眾引以為鑑，強調瀬尿蝦的殺傷力不容忽視。（圖片來源：[email protected]香港街市魚類海鮮研究社）

瀨尿蝦因其前臂攻構造與螳螂相似，同樣擊力強，而被稱為「螳螂蝦」。（istock圖片）

網民：放喺手影相好危險

相關帖文引起熱議，不少網民祝福事主早日康復，另外有人則留言稱「早兩日有人提醒過放喺手影相好危險，佢身上d刺一彈會好傷，原來真係咁危險」、「唔係講笑，魚缸玻璃都可以打穿」、「從來唔會用手去接觸，佢對前腳可以打出百幾二百公斤力，所以又名子彈蝦」。

瀨尿蝦生性兇猛

瀨尿蝦因其前臂攻構造與螳螂相似，同樣擊力強，而被稱為「螳螂蝦」，其雙鉗呈螳螂臂的鎌刀狀，更可以用來打碎蟹殼覓食。在街市及酒樓，經常會見到瀨尿蝦被獨立「包裝」在膠樽內，由於其生性兇猛，如果群聚一起，往往會互相攻擊，導致支離破碎。

處理海產最怕食肉菌

處理海產時被刺傷或割傷，最怕受食肉菌感染，很可能要截肢保命。根據食安中心資料，俗稱食肉菌的創傷弧菌，是一種天然棲息於和暖的海水和河口中的細菌，其中蠔等雙殼貝類軟體動物以過濾方式進食，會令海水中的細菌會在其體內積聚，導致含有大量創傷弧菌。

食肉菌可藉由食物或傷口造成感染，除了進食生的或未經煮熟的受污染海產，外露傷口接觸到海水的、處理生的海產時遭割傷等，都有可能受到感染。無論是健康或高危人士，都有可能因創傷弧菌而造成傷口感染，而後者出現血液感染及致命併發症的風險較高。

6貼士預防食肉菌感染

要預防感染食肉菌，處理生的海鮮時應留意以下6點：

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