【禁聞】二十大報告解讀: 中國將更弱更危險

【新唐人北京時間2022年10月17日訊】中共領導人習近平在二十大開幕式宣讀報告，總結過去5年所謂的成就和闡述未來的路線，堅持動態清零、強調反分裂，不再強調經濟發展和經濟改革。外媒認為，過去10年中國許多方面變得更加封閉而專制。

中共第二十次全國代表大會10月16日開幕，習近平花了大約2小時重點宣讀長達72頁的政治報告。其中以新冠疫情、台灣及香港問題等最受關注。

習強調堅持動態清零方針不變，不過在二十大會場內，防疫政策卻明顯有差異，幾乎所有代表都戴口罩，而第一排坐的主席團常委卻都沒有戴上口罩。

大紀元專欄作家王赫：「戴口罩是個防護措施，對不對？是保證自己不污染別人、自己不傳染別人，它起這麼個作用。但是總書記可以不戴口罩，政治局委員可以不戴口罩，那些黨代表、那些別的人都要戴口罩，這是什麼意思？我們可以污染你、傳染你，你們不能傳染我們。其實就這麼一個意思。就是中共這個體制本身的這個荒唐性、荒謬性就在這個事情上都已經得到充分的表現出來了。」

習近平報告提到「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」、「絕不承諾放棄使用武力」。

學者認為，二十大後兩岸關係會進入和平與戰爭的抉擇點，中美會進入戰略競爭的10年。

台灣國防安全研究院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲：「先說他在十六大的時候有提到不放棄武力對付台灣。那這次又重複出來，我想對習近平來講，他這個是講給內部聽的。第二個就是他自己之所以還會強調和平統一是最優先，我想是講給美國聽的。因為他知道現在美國跟民主國家都一致的在著重台灣台海的安全與穩定，所以他是兼顧對外宣和內宣的需求。」

王赫：「因為中共它說了改革開放這40多年來了，它創造了兩個奇蹟，一個是社會穩定奇蹟，一個是經濟增長奇蹟。那麼這兩個奇蹟都破產了，對不對？中共還有最後一個神話，就是什麼它在軍事上戰無不勝的神話。」

大紀元專欄作家王赫表示，中共所謂軍事神話，也面臨是否能實現的壓力。

王赫：「其實中共那個兵力幾十年沒打過仗，而且部隊跟腐敗，兩個軍委副主席都落馬了，搞軍改搞到現在軍改還沒完成。那麼它在軍事科技方面跟國際上差一大截，現在又被美國芯片全面進行管制，對它進行阻擊。所以中共的這個軍力現在來說，其實是內部是很成問題的，習近平心裡也很清楚，說睡不著吧，部隊能不能打仗，能不能打勝仗，心中根本沒有底。」

中共二十大會前，北京四通橋罕見出現「反習」示威橫幅，二十大期間大量海外華人也效仿這名抗議者，將反抗標語貼到學校牆上、公共運輸月台上、電線桿上，甚至領事館門口。

蘇紫雲：「台灣的民調最近有一個很清楚的，就是九成的台灣人是反對一國兩制。所以我想習近平他說他的，但是台灣會有自己的這是道路，也就是堅持這種主權跟民主，因為這兩個是密不可分的。你看香港的例子就是主權屬於中國，可是兩制下的那個民主的體制基本上已經不存在了。所以台灣人不會對中共這種說法存有幻想。」

中共二十大預計於22日閉幕，隨後舉行二十大一中全會，確定黨及中央軍委等重要高層人事。

蘇紫雲：「習近平應該是板上釘釘會是第三任，但是他接下來的那個佈局，也就是他的內閣的人事定位之後，我們就可以知道，未來的五年台海的這個和平或者是走向武力衝突的可能性，就可以更精確的描繪出一個輪廓了。所以在二十大的這個過程裡面，他們就是走過場之後，那接著這些各個小生花旦的名冊，我覺得才是真正的重點之所在。」

英國《經濟學人》指出，習近平上任後，政府監控無所不在，審查機制趨於嚴格。黨的手伸入民間企業，沒有什麼比確保黨大權在握更重要。習近平對「控制」的執著或許會讓中國共產黨變強，卻會使中國變弱。

編輯/黃億美 採訪/駱亞 後製/李沛灵

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