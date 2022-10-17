藥中聖賢——菊花

中國是世界菊花的發源地，早在《禮記·月令》中已記載了「季秋之月，鞠（菊）有黃華」，栽培菊花的歷史長達三千多年。從南北朝時起，人們開始將菊花入藥，宋朝達到鼎盛。宋徽宗時期，劉蒙泉所著《劉氏菊譜》是中國最早的一本菊花專著，書中收錄菊花163種。

菊花屬菊科，菊屬別名眾多，如壽客、黃華、陶菊、黃花、金英、帝女花、秋菊、九華等。9-11月菊花盛開時分批採收，陰乾或焙乾，或熏、蒸後曬乾。藥材按產地和加工方法不同，分為安徽滁菊和毫菊、黃山貢菊、浙江杭菊、河南懷菊、四川川菊等。不懂門道的人會選擇花朵白晰且大朵的菊花。其實又小又醜且顏色泛黃的毫菊反而是上選；不苦不甜的白色滁菊亦佳；然後是杭菊，貢菊。

菊花的功效

菊花性味辛甘苦微寒，入肺肝經，備受四氣冬苗春葉夏蕊秋花，飽經霜露得金水之精而能益金水（肺腎）二臟，以制心火而平肝木。作為藥用，中醫認為菊花可以疏風熱、清肝火、明頭目、解瘡毒，對風火肝熱所致的頭痛眩暈、目赤脹痛、疔瘡腫毒等，均有很好的療效。

菊花一身全是寶，古時被稱為「延壽客」，民間稱之為「藥中聖賢」。《神農本草經》將之列為上品，是由於菊花「久服利血氣，輕身耐勞延年」之故。

李時珍述之較詳：「菊之苗可蔬，葉可啜，花可餌，根實可藥，囊之可枕，釀之可飲，自本至末，罔不有功。」（意思是說，菊花的苗可作蔬菜，葉子可以泡水喝，花可以食用，根和果實可以入藥。把它用布袋包起來可以做枕頭，用它釀酒可以酌飲。從根鬚到瓣稍，無不有用。）

菊花的諸多妙用

古人認為，茶茗用白菊花，故白菊又有「金芯」之美稱。若在菊花中適當配以相應的中藥，又可治療多種疾病。如：

1、菊花配茶葉，能讓人頭腦清醒、雙目明亮、解除疲勞，特別對肝火旺、用眼過度導致的雙眼乾澀有較好的療效，是每天接觸電腦污染的辦公一族必備的一種茶；

2、菊花配枸杞泡水，具有更好的護眼作用，同時對糖尿病、高血壓、冠心病等都有好處，最適宜老年人飲用；

3、菊花配桑葉泡水，可治風熱感冒、風火目疾；

4、菊花配胖大海，能清音利咽、通便祕；

5、菊花配山楂，炒決明子泡茶，能治療高血壓、高血脂症；

6、菊花與金銀花、茉莉花泡水製成的三花茶可以降火，有寧神靜思作用。

菊花的禁忌

菊花並非人人皆宜。

1、由於菊花性涼，體虛、脾虛、胃寒病者、容易腹瀉者不用或慎用；

2、菊花泡水時加糖是可以的，但是對於患有糖尿病或血糖偏高的人，最好別加。此外，還有一些脾虛的人也不宜加糖，因為過甜會導致口黏或口發酸、唾液多。

（責任編輯：葉誠允）

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