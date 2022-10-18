全球環保組織綠色和平Greenpeace相信改變的力量出自你我，每個人都具有改變世界的力量，以保護地球為主軸，擔任呼籲與喚醒的重要角色，透過具體行動拯救地球。

by 美麗佳人編輯部 - 2022/10/18 更新

2030 年前，綠色和平期望達成：

全面減碳計畫

認為地方政府應該提供淨零轉型的必要方針，如：中央及地方法規、協助落實轉型的關鍵制度，同時因應歐盟「碳邊境稅」制定碳定價管制，以期達到淨零目標。

編列氣候基金

氣候變遷帶來的環境災害，要求政府明確編列氣候基金，協助受氣候災難衝擊的家庭與產業，能夠獲得公平補償與振興資源。

設立地方自治條例

設立氣候法相關的修訂及地方自治條例，持續倡議及施壓，特別將重點放在臺灣製造業減少碳排放，在淨零轉型上開闢出可供世界效仿的制度。

為你想要的世界投票，成就你想看見的未來

美國作家與教育家 Anne Lappe 說：「你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。」2022年綠色和平推出政見選物所，以全球主要城市氣候政策中，粹選出供臺灣地方政府參考案例，可以看到14 項氣候及環境政策。

在政見選物所網頁中，你將擁有一張「好政券」，透過你的選項，大聲的告訴選舉候選人，關於永續，你最在意與重視的政見，訂製你的理想生活。

其中包括：

舒適生活環境

減輕租屋壓力

更多就業機會

減輕生活開銷

伸張社會正義

減輕空氣污染

增進身心健康

促進性別平等

參與活動民眾選出的結果前三名，也將在北市府前舉辦正式記者會公佈結果，並將結果送給全台候選人，邀請他們做出回應，一起和綠色和平做政見監督者。

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