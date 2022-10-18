中國的品茗文化源遠流長，而世界多國亦各有所屬的飲茶習慣，各地對茶的科學研究更是多不勝數，內地近日便提出了部分茶類的健康飲用新建議。本地營養師今期綜合多項研究，更新既有及重要的健怡飲茶守則，為大家一文清楚闡釋。

紅茶功效較遜色？

茶的種類林林總總，款式繁多，頗多的研究結果顯示，茶可能有助預防慢性疾症，相反，過量飲茶亦會對健康造成負面影響。究竟應該如何正確掌握飲茶的利與弊？「茶的主要成分包括茶多酚、咖啡因、黃酮類化合物、維他命及礦物質等，茶葉的不同發酵程度、品種都會使其茶色、口感產生差異，茶多酚、咖啡因及黃酮類化合物的成分亦有所不同。」米施洛營養護康中心營養師布善恒稱。

在日常生活中，我們身體每天都面對周圍環境因素所造成的壓力挑戰，例如空氣污染、紫外綫、生活壓力等，這些都會使人體產生自由基，自由基會攻擊人體的細胞。布善恒指，屬於茶多酚的兒茶素，是抗氧化物之一，研究顯示它可能有助預防慢性疾病，包括減低心臟病的病發率、預防癌症、減壓和增強抵抗力等。2017年的一個研究結果顯示，較少加工程序的綠茶中的兒茶素較紅茶為多，綠茶的四種兒茶素中，其中三種：EC、EGC及EGCG分別是紅茶的2倍、2.7倍及3倍，所以抗氧化能力亦較強。

有研究指喝茶能有助預防癌症及減壓。

較少加工程序的綠茶，其兒茶素較紅茶為多。

茶葉沖泡時間可影響咖啡因釋出量。

茶葉所含的抗氧化物，可對抗自由基的侵害。

紅茶的咖啡因含量相對較高。

增加骨質疏鬆風險的原因，是茶中的咖啡因會影響人體吸收鈣質。

浸泡時間長短

「無論是綠茶還是紅茶都含有咖啡因，只是多與少的差異而已。根據美國農業部的營養資料顯示，每杯綠茶、烏龍茶及紅茶分別含28.8毫克、38.4毫克及48毫克咖啡因。」布善恒補充。

布善恒表示，茶的咖啡因含量除了因品種而有所不同外，2008年的一個研究表示茶葉浸泡的時間不同，亦會使咖啡因含量有很大的差異，以170毫升水浸泡茶葉的話，浸泡1分鐘後茶的咖啡因含量是3分鐘的60%，浸泡3分鐘後茶的咖啡因含量則是5分鐘的87%，由此可見浸泡時間愈久，咖啡因更容易釋出。

咖啡因好與壞

「咖啡因是天然存在於咖啡豆等植物中的興奮劑，它能刺激中樞神經系統，使我們保持清醒，減低睡意，各人對咖啡因的反應都有所差異。研究發現攝取過量咖啡因可能會引致胃部不適，影響情緒穩及產生焦慮、睡眠質素下降等。同時，過量的咖啡因亦可能影響鐵質、鈣質等營養素的吸收，長期鐵質及鈣質攝取不足則可能引致貧血、骨質疏鬆等症狀。」布善恒稱。

低熱量甚可取

無添加糖的茶熱量甚低，根據香港食物安全中心的營養資料，一杯約250毫升以茶包或茶葉泡成的茶，熱量只有5千卡，對比一杯250毫升105千卡的可樂汽水實在低得多，用低熱量的茶代替含糖分、高熱量飲品，有味道又不會致肥，是關注體重人士最佳飲品選擇之一。

勿過濃宜選綠茶

布善恒強調，飲茶要飲得健康，建議避免飲用太濃的茶，亦可選飲綠茶來減少咖啡因攝取量。很多人都習慣把茶包一直浸泡在杯中飲用，這樣會增加茶葉浸泡的時間，使咖啡因含量增加，建議可於浸泡1至3分鐘覺得夠味後，便應將茶包拿起，減少過多咖啡因的釋出。對咖啡因反應較大的人士，亦應避免晚上飲茶，以免影響睡眠質素。