以下都是M編身旁朋友們活生生的例子…「我最近頭皮突然變得很乾癢，以前都不會這樣….」、「為何突然頭髮好會出油….」，看完醫生後統一結論都是頭皮敏弱的症狀，這樣突發的狀況別以為不會發生在你身上，當天氣變化、空氣污染、不正確生活習慣、以及生活壓力都是引發頭皮乾癢、爆油甚至頭皮屑等多種問題，M編個人都會準備法國蔻蘿蘭隨時救援，專為敏弱頭皮設計的速效舒敏系列今年全新升級，實在太令人驚喜，高效的芍藥植萃成分，舒緩療癒，洗完頭皮健康，髮絲香噴噴，必須推一波！

by 花漾543 - 2022/10/14 更新

馬上勾選！

頭皮跟臉部肌膚一樣都會敏弱

有哪些狀況你需要有警覺？

近年來敏弱肌已經成為了大家都不陌生的名詞，現代人作息不正常、壓力大，很容易就會讓原本健康的肌膚成為煩人的敏弱肌！但其實不只臉部肌膚會敏弱，當面臨心理壓力時，頭皮也跟著出現乾癢不適！也因此現在其實很多人都已經默默變成了「敏弱性頭皮」而不自知，如果你也想知道自己是否有頭皮敏弱的狀況？趕快透過以下小測驗來勾選，打勾越多就代表頭皮健康狀況越需要注意喔！

別小看頭皮警訊

照顧頭皮要有正確觀念

好的，如果你剛才有勾選到任何一項，或是狂勾大吃驚，莫慌張～請聽M編一句勸，馬上開始好好照顧頭皮！

呵護頭皮健康建議平常洗頭時要注意水溫不能過冷或過熱，也一定要確實的把洗髮產品沖洗乾淨，洗完頭後也不要包著頭太久、需要儘速吹乾。當然還有最重要的一步就是要選擇適合自己的溫和髮品，因為直接接觸頭皮的當然不能馬虎！好險每當出現了頭皮敏弱狀況時，M編個人都會準備法國蔻蘿蘭隨時救援，用溫和的植萃成分療癒頭皮和心靈，洗完超舒服！

敏弱頭皮的神隊友

M編大推蔻蘿蘭芍藥速效舒敏系列

面對越來越多人出現的敏弱頭皮狀況，身為植萃頭皮養護專家蔻蘿蘭絕不會袖手旁觀，這次推出升級版速效舒敏系列，添加的芍藥成分能夠幫助舒緩頭皮，而且高達85%成分源自大自然，同時不添加Paraben類防腐劑，不添加矽靈，使用起來安心感更加分～讓洗髮同時達到淨化、舒緩效果！

除了植萃成分讓人覺得好安心之外，很多人一定也非常在意髮品的香氣吧！畢竟洗完之後從髮絲會散發舒服怡人的香味，就是一種非常高級的小心機啊！所以這次蔻蘿蘭的升級版速效舒敏系列，在香調上也採取了和香水同樣的「前調、中調、基調」設計，前調由清爽的柑桔、薰衣草和薄荷展開，中調帶出茉莉花、玫瑰、百合、蜜桃和瓜果的甜蜜花果香，基調則是舒服的檀香、鳶尾花、麝香、琥珀，給人一種放鬆、溫和的氣息，整體聞起來就是優雅迷人的香氣，在洗護的過程享受超級極致的療癒感！

居家頭皮SPA 蔻蘿蘭舒敏儀式感三步驟

女生男生通通跟著做起來！

現在人都越來越懂得好好照顧自己，除了臉部和身體肌膚會定期做SPA按摩外，別忘了頭皮也要好好舒壓喔，重點是男生也能用！

M編先分享個人私藏頭皮舒敏三步驟，不只在頭皮有敏弱狀況時可以用，平常也能當作日常養護，讓頭皮保養變得超有儀式感，而且做完不只頭皮舒爽、髮絲水亮，還會被迷人的髮香環繞，真的又會愛上自己的頭髮一次呢！

STEP1 ：速效舒敏洗髮精 - 舒緩頭皮乾癢、溫和潔淨

擁有健康的頭皮最重要的第一步就是做好清潔！速效舒敏洗髮精添加芍藥萃取，能夠快速舒緩頭皮乾癢不適，並維持全日長效舒適，提升頭皮防護力！另外還有全新溫和潔淨因子，幫助溫和起泡、清潔不易刺激、洗後保濕不易乾澀，輕鬆安撫頭皮的壞脾氣～而且這次升級版的洗髮精也特別強調植萃成分，不只是不含動物性來源成分，更不添加矽靈、礦物油、硫酸鹽界面活性劑。無論對頭皮或是環境都採取高規格的保護，洗完後還有療癒的優雅花香調，徹底感受什麼叫做「頭皮舒緩放鬆」的療癒體驗，真的是用過再也回不去其他洗髮精啦！

STEP2 ：頭皮舒敏護髮膜 - 頭皮的舒敏面膜 #舒敏小粉晶

有時候工作忙碌壓力大的時候，頭皮第一個就先鬧脾氣不聽話，這時候就來替頭皮敷一下舒緩的面膜吧！這款真的是顛覆了過去M編對於髮膜的認知，因為以往大家都強調髮膜不能使用到頭皮、否則容易阻塞毛孔，但是這款卻是頭皮和髮絲兩用的！因為當中富含芍藥萃取，其舒緩功效顯著，所以在洗髮前直接塗抹到頭皮不只不悶、還會有加強舒緩的效果，就像替頭皮敷面膜，快速調理舒緩好療癒～洗完頭後也別忘了再使用它修護髮絲，兩三分鐘後洗淨替頭髮增加光澤感，頭髮就像喝飽了水輕飄飄又好柔順！

STEP3 ：SOS頭皮舒敏精華液 - 一噴舒緩、提升防護力 #SOS粉紅瓶

就像剛洗完臉後，臉上還帶有一點水分時塗抹保養品的吸收總是最快，頭皮也是！所以在洗護之後、吹髮之前，別忘了使用頭皮舒敏三步驟的最後一步，就是噴上SOS頭皮舒敏精華液啦，承襲這系列的芍藥成分，可以有效並快速舒緩頭皮不適，趕跑那些討人厭的乾癢、泛紅現象，更經過消費者測試能夠維持全日長效舒適。重點是他僅有極簡10種成分，簡單高效，呵護敏弱頭皮，搭配清爽不油膩的質地，噴上後輕輕按摩就快速吸收，只留下清爽舒服的感受！

頭皮舒緩必備好物哪裡買

MOMO: SOS頭皮舒敏精華二入組 https://reurl.cc/9pex3x

康是美: 頭皮舒敏護髮膜 https://reurl.cc/ERxWQa

屈臣氏: 速效舒敏洗髮精 https://reurl.cc/O4ZzQ9

蝦皮官方旗艦館: 速效舒敏洗護組 https://reurl.cc/qN7o33

其他購買通路：

實體-寶雅、松本清、啄木鳥、丁丁、佑全及各大藥局

網路-博客來、PChome

現在購買新升級的《蔻蘿蘭速效舒敏系列》，即可參加蔻蘿蘭線上集點活動，只要撕開商品外包裝活動貼紙，並掃描QRCODE條碼至活動平台登錄會員資料，即可獲得OpenPoint點數雙重送，詳情請見蔻蘿蘭粉絲團！

蔻蘿蘭初心不變 照顧頭皮&永續環保

植物基金會誓言守護植物資產

蔻蘿蘭所有產品不只成分訴求植萃健康，大家應該也有發現他們就連包裝都很講究！舒敏洗髮精和精華包裝100%可回收，也選用生物可分解成分*，不只要好好愛護我們的頭皮和髮絲，更要對地球和環境友善～另外蔻蘿蘭產品從植物種植、萃取到生產過程皆維持一貫高品質的安全管控，同時尊重及保育自然生態及當地人文。就是期望能帶給消費者高品質、自然的感受，每日盡情享受法式植萃生活。

除了透過產品和包裝友善環境，由Pierre Fabre實驗室所建立「蔻蘿蘭植物基金會」，成立二十多年來，也一直在世界各地播下對植物「Protect保護」、「Explore探索」、「Share分享」的種子，守護地球、傳承植物資產與生命力。

「Protect保護」，指得是蔻蘿蘭植物基金會致力於保存瀕臨絕種的植物物種；「Explore探索」，則是持續探索植物的知識並維護植物多樣性；「Share分享」，就是透過和孩童間的互動教育，將植物的知識傳承給下一代。蔻蘿蘭期盼能夠種下啟程的種子，然後用熱情灌溉，透過蔻蘿蘭植物基金會，永續守護植物資產，還有為我們這顆美麗的地球環境盡一份心力。這麼溫柔有愛的品牌，到底誰能不愛上呢？

2022年，蔻蘿蘭植物基金會將深耕至台灣，與公益組織-慈心基金會合作，在今年11月涼秋時刻展開「Seeding for Future樹造未來」活動，攜手小朋友們於宜蘭海岸種下防風林幼苗，築起抵禦風沙海浪侵蝕國土的綠色防線，並為在地生態圈增添更多活力！

*指速效舒敏洗髮精及頭皮舒敏護髮膜成分為生物可分解

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。