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（中央社柏林、華盛頓18日綜合外電報導）一項調查顯示，去年全球對氣候變遷的擔憂不增反減，只有不到半數的受訪者認為，氣候變遷在未來20年可能對他們的國家造成「非常嚴重的威脅」。

路透社報導，蓋洛普世界風險民意調查（Gallup World Risk Poll）去年針對121個國家與地區、超過12萬5000人進行訪問，今天公布調查結果。

結果顯示，2021年全球受訪者感受到氣候變遷嚴重威脅的比例減少1.5個百分點，降至48.7%，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情大流行以及民眾對健康和生計等更緊迫問題的擔憂，或許能部分解釋民眾對氣候變遷關注的減少。

調查發現，全球最大污染國的中國，只有20%受訪者認為氣候變遷是非常嚴重的威脅，比2019年前一次調查下降了3個百分點；全球第2大污染國的美國，2021年對於氣候變遷風險的意識則略為上升、達到51.5%。

平均來看，生態威脅最高的地區，對氣候變遷的關注度都最低，中東及北非地區僅約27.4%、南亞受訪者約39.1%擔心氣候變遷風險。

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）11月將在埃及舉行，這份調查選在下一輪全球氣候談判之前公布。

此外，全球非營利研究團體世界資源研究所（World Resources Institute）今天也公布一份「2022年國家自定貢獻現況」（The State of NDCs: 2022）報告。

報告指各國在「巴黎協定」（Paris Agreement）之下，為全球暖化所做出的最新承諾「嚴重不足」，將無法避免全球氣溫升高，科學家稱這將使乾旱、風暴及洪水問題加劇。

報告顯示，依據截至9月的國家自定貢獻值（NDCs）承諾，到了2030年，全球溫室氣體排放量只會比2019年減少7%。

報告表示，各國必須將國家自定貢獻值提高約6倍或至少43%，以符合聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）認定足以實現「巴黎協定」的目標，也就是將全球氣溫上升幅度限制在攝氏1.5度以內。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111019