綠色成為潮流時尚，不但特首李家超任內第一份《施政報告》選用綠色封面，郵輪業界同樣重視綠色環保元素，好像正在構建的公主郵輪（Princess Cruises）全新旗艦太陽公主號（Sun Princess），便是該品牌第一艘使用液態天然氣為動力的豪華郵輪，開創綠色郵輪新風尚。

排水量十七萬五千五百噸的太陽公主號（Sun Princess），將會成為公主郵輪的最新旗艦。

現正在意大利Fincantieri造船廠構建的新一代太陽公主號，正是一艘排水量十七萬五千五百噸、有二千一百五十七間客房、可載客四千三百人的二十一層豪華郵輪，建成後便會成為1965年成立的公主郵輪有史以來最大的郵輪。

太陽公主號的最大特色，便是使用液態天然氣（Liquefied Natural Gas）作為原料，為郵輪提供動力，使用液化天然氣的優點，是可將在航程中排放的二氧化碳量減少一至兩成，氮氧化物排放量減少約九成，並可百分百減少硫氧化物及微粒子的排放量，因而會減輕對海洋及周遭環境構成的污染。

太陽公主號更是船隊所屬的嘉年華（Carnival）郵輪集團的綠色郵輪焦點（Green Cruising Focus）計畫中，十一艘液態天然氣郵輪的先鋒，投入服務後，料可為保護環境盡一分力。

全新的The Dome，設計靈感來到希臘聖托里尼的小屋露台。

入夜後的The Dome，又會呈現另一番迷人情調。

全新的太陽公主號，除秉承公主郵輪一貫的優雅生活美學元素，特色設計還包括以希臘度假小島聖托里尼的小屋露台為靈感打造的多層式玻璃穹頂空中花園（The Dome），以及設有首創的可移動式巨大LED屏幕的三層高升級版中庭廣場（Piazza）。

中庭廣場（Piazza）有三層特高空間，中央更有首創的可移動式巨幅LED屏幕，可為客人帶來震撼的娛樂體驗。

至於房間方面，大家便可在太陽公主號找到一系列全新套房選擇，其中精選系列（Signature Collection）套房的客人，便可得享精選餐廳、精選酒廊，以及聖殿成人休憩區的精選太陽甲板等專屬禮遇。至於將會易名為私藏系列（Reserve Collection）的Club Class高級迷你套房，客人同樣可享用專屬的Reserve Collection餐廳，這系列套房更有一款以度假村風格打造的Cabana迷你套房選擇，除附設露台，更有寬敞的戶外小屋。

太陽公主號會於2024年2月在地中海首航，並會在秋季轉至美國佛羅里達Port Everglades，展開一系列加勒比海航程，有興趣的朋友，現在已可率先預訂。

網頁：www.princess.com

文：林逸 圖：Princess Cruises

公主郵輪首次推出私藏系列（Reserve Collection）的小屋迷你套房（Cabana Mini Suite）。

從小屋迷你套房的平面圖，可見房間相當寬敞。