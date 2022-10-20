踏入秋冬季度，是病毒性及細菌性腸胃炎高峰期，最愛亂摸亂碰、捽眼吮手的小朋友，無疑是高危族。兒科專科醫生指，嬰幼兒腹痛肚瀉，最重要是避免他們出現脫水徵狀，如情況持續，必須及早求診，掌握屙嘔不止的背後成因，對症下藥。

仁安醫院兒科顧問醫生劉成志醫生指，嬰幼兒屙嘔肚痛離不開兩大原因︰病毒性或細菌性感染，當中以前者佔大多數。「輪狀病毒（Rotavirus）、諾如病毒（Norovirus）及星狀病毒（Astrovirus）感染可導致嬰幼兒急性腹瀉及嘔吐，每日可多達六、七次，並伴隨肚痛及高燒，另外彎曲桿菌及志賀氏菌亦是常見致病元兇。」

諾如病毒經糞口感染，進食過被病毒污染的食物有機會中招。

輪狀病毒感染狀包括惡心、嘔吐、腹瀉及發燒等。

幼兒腸道梗塞延誤治療，有機會死亡。

高燒誘發其他併發症。

單用清水或皂液清理嘔吐物或嬰幼兒用品，不足以消除病毒。

感染沙門氏菌及副溶血性弧菌，嚴重時可致命。

腹瀉嚴重時脫水，危及性命。

秋冬是嬰童感染細菌病毒致腸胃病高峰期。

每逢秋冬，不少幼兒園會出現輪狀病毒群組爆發。這種高度傳染性病毒主要通過接觸患者分泌物或物件等傳播，常於冬天肆虐，患者病瘉後不會產生終身免疫，惟再受感染時病情會較輕微。

劉醫生提醒家長，別以為孩子長大後感染輪狀病毒的風險較低，如個人、家居或校園環境未有注重衞生，仍有機會感染。「曾遇過一名十六歲患者發燒至攝氏三十九、四十度，而且不停嘔吐，入院時已疲憊乏力，起初以為沙門氏菌所致，化驗大便後得知是輪狀病毒感染。一般而言五歲前感染這病毒機會較高，而這個案正好反映並非必定如此。」

觀察神情 提高警覺

目前，沒任何藥物可治療輪狀病毒感染，只能舒緩症狀，劉醫生鼓勵家長安排嬰幼兒服用口服輪狀病毒疫苗，初生後頭四個月已可服用，研究證實有效預防感染。

嬰幼兒另一「敵人」是諾如病毒，同樣經糞口感染，進食過被病毒污染的食物或接觸相關物件就有機會中招，症狀包括惡心、嘔吐、腹瀉及發燒等。「若孩子感染諾如病毒，父母必須徹底清潔家居，因病毒會在身體或環境中停留很長時間，單用清水或皂液清理嘔吐物不足以消除病毒，要用消毒酒精，否則不論小朋友或父母也有機會再次被感染。」

撇除病毒性感染，感染沙門氏菌、副溶血性弧菌等也是導致嬰幼兒腸胃炎元兇之一。劉醫生指沙門氏菌與進食被污染的食物有關，病徵包括發高燒、嘔吐及腹瀉等，嚴重時會大便帶血，如遇到類似狀況便須盡早求醫。他警告，一旦沙門氏菌入血，會經血管感染其他器官，曾有患者因細菌入眼而失明，也有個案因此併發腦膜炎，絕不能掉以輕心。

面對小朋友突如其來病發，父母難免六神無主，劉醫生建議如有退燒藥，可先讓子女服用以舒緩症狀，以免高燒誘發其他併發症，不過此舉仍是治標不治本方法，若發現有以下情況，必須入院治理，「當小朋友嘔吐至異常疲累，與平日判若兩人，此時已要提高警覺，如嘔吐物是綠色膽汁，這反映可能腸道被堵塞。遇到大便出血、神志不清、身體抽搐等狀況，都要盡早求醫。」

抽絲剝繭 揪出病因

「我們最擔心這些症狀是其他病症所致，舉例如腸套疊（幼兒腸道梗塞常見原因）也可有腹痛及嘔吐現象，如延誤治療，有機會導致併發症，甚至死亡。過去有個案因小朋友撞傷頭部令腦壓升高，造成嚴重嘔吐，診斷時必須排除這些因素。」

一般而言臨牀診斷從問症開始，由飲食至起居生活一一觸及。最直接是查問小朋友與父母，有否進食過海產、壽司刺身等食物，如家人出現類似病徵，小朋友受感染的機會也較高。同時，也會細問曾否撞到頭部，以及大便習慣等，務求釐清病因。此外，患者家中是否飼養寵物也是重點。劉醫生解釋，研究指部分動物如烏龜及蜥蜴為沙門氏菌的宿主，兒童有機會經接觸其大小二便被感染，照顧者在觸摸牠們後沒洗手便做家務，有機會將細菌留在家具表面，建議必須保持飼養環境衞生，避免子女持續暴露於感染風險。

保持衞生 防再感染

除了臨牀問症，醫生會因應患者身體狀態安排各類檢查，例如腦部掃描，以確認半昏半迷的狀態是何種原因所致；腹部超聲波排除患者是否有腸道阻塞徵狀；抽血則能了解脫水及鉀質偏低的成因，「不放過任何一個可能性，才能確定通過甚麼方法治療。」劉醫生稱。

「如果是病毒性感染，暫無藥物根治，需要因應病徵用藥舒緩，例如止嘔藥、吊葡萄糖水改善電解質紊亂。細菌性感染則要用抗生素，有助迅速消炎殺菌，減輕發燒症狀。」劉醫生指，一般建議讓腹瀉嚴重的孩子留院觀察，直至飲食回復正常，毋須用藥或再吊葡萄糖水便可出院。感染沙門氏菌患者要緊密覆診，確保細菌已被清除，以免殘餘菌量不幸入血，損害其他器官。

即使康復出院，此後的照顧也不能馬虎。劉醫生指出，經歷腸胃炎後，嬰幼兒的腸道功能無法一時三刻復元，仍會有輕瀉情況，故此需要調節飲食及戒口，這段期間盡量少吃蔬果等纖維豐富的食物，以及在腸道乳糖酵素水平仍未回復正常時，避免飲用奶類製品，以免繼續肚瀉。

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