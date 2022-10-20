4種炒菜方法可致癌 這樣吃最健康

很多人追求養生，為了避免被外賣的高油高鹽食物所迷惑，想吃得健康就得靠自己下廚！但看似人人都會的烹飪技能裡其實還有很多學問。不正確的炒菜方式會使菜的營養大打折扣，甚至會產生大量的致癌物質。

炒菜時4個習慣易致癌

1、油鍋冒煙才炒菜

油鍋冒煙時，油溫往往已經達到200℃以上，若是此時再將菜下鍋的話，蔬菜中的很多營養素遭到破壞。油所含脂溶性維生素也會受到破壞。不僅降低了油的營養價值，還容易產生大量的致癌物質，從而增加了患癌症的風險。

營養師表示，油脂加熱產生薄煙，雖不能絕對地與油品變質的臨界點划上等號，但烹煮食物油溫過高，油脂跟食物將產生自由基，吃下肚恐有罹癌風險。

油脂受熱開始冒白煙的溫度，是所謂油品的「發煙點」。不同種類的油，發煙點的油溫不一樣。每種油品有其特性，有的適合高溫快炒、有的適合低溫烹調，有的只有涼拌才能完整保有油品中的營養素。那些能降低膽固醇的含不飽和脂肪酸的油品較不耐熱，高溫下易產生致癌物質。

不合適高溫的油一旦溫度過高，油脂氧化劣變，形成回鍋油，產生大量自由基，吃下肚對肝臟、消化器官有害，正確用油才使得健康有保障。

在烹調食物的時候，應控制油溫在140℃~160℃左右。在鍋裡面把油放進去，然後把筷子放在油裡面，四周冒出氣泡時，就可以把食材下鍋了。

2、炒菜後不洗鍋 接著炒下道菜

很多人圖省事，第一道菜炒完後，看看鍋還比較乾淨，就接著抄下一道菜。這樣做很不恰當，對人體健康十分有害。因為食物殘渣以及油脂再次被高溫加熱時會產生大量的苯並芘等一些強烈的致癌物質。特別是燒含蛋白質和脂肪的菜時，鍋垢中的苯並芘檢出率最高。

苯並芘是當今國際上公認的強致癌物，它可在人體內蓄積並誘發腸癌、胃癌等。此外，某些構成蛋白質的胺基酸被燒焦，還有可能產生危害性超過黃麴黴毒素的致癌物。

所以在每炒完一道菜，最好把鍋全部清洗乾淨。這樣可以減少有害物質產生，同時也可以防止第一道菜的殘渣以及調料味影響第二道菜口感。

鍋子底層常沾滿倒菜時不慎回流的湯汁，若不清洗乾淨，則會一直殘留在底層，會污染爐子，產生異味。

3、用剩油炒菜或油炸

油經過高溫加熱之後就會產生大量的反式脂肪酸，甚至也會產生一些有毒的物質。所以儘量不要重複使用高溫加熱的油。

要是有不捨得扔掉的話，可以把油來進行燉煮或者熬湯使用等。

只要避免再次高溫加熱，這些油還是可以用的。比如，可以用來做涼拌菜，做蔬菜湯的時候，也可以最後點一點剩油，特別是炸過肉、雞的剩油，還可以增加一點香味。

4、炒完菜立即關閉油煙機

研究表明，廚房油煙中的有害物質超過300種，其中主要是醛、酮、烴、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酮、內酯、雜環化合物等，這些有害物質具有肺臟毒性、免疫毒性、遺傳毒性以及潛在致癌性。

油煙機可以及時把有害物質排出去，但油煙機排除廢氣需要時間，如果炒菜剛結束，就關掉油煙機，會使得未排乾淨的廢氣殘留在廚房。

炒完菜後，讓油煙機繼續運轉3~5分鐘，等待有害氣體完全排出。在炒菜的時候儘量把廚房的門關上，把窗戶都打開，這樣能把有害物質從廚房裡面趕出去。

以上4種不良的炒菜習慣會導致致癌物質的發生，生活中儘量要避免。另外要注意營養上的均衡，做好粗細搭配，避免吃油炸的食物，不妨改變烹飪手法，儘量用蒸、煮的方法。

蒸煮料理健康又簡便

「蒸」這種烹飪技巧經常被忽略，但它卻是最健康、快速、簡便的烹調方式，可以清蒸、乾蒸或粉蒸，適用於各種蔬菜、肉類和蛋類食物。

美國癌症研究機構針對食物的烹飪和烘烤提出建議，幫助人們在居家料理時減少製造致癌物質，而「蒸」則被列為最佳的烹調方式。「蒸煮」比較不容易破壞食物的營養成分，更優於「水煮」，像蒸煮貝殼類海鮮或蔬菜。蒸煮食物還可避免攝食隱藏的熱量，比如蔬菜沙拉蒸煮時無需加油，烹製完成後再決定要不要灑些健康的核桃油。

根據康乃爾大學的研究，相較於生吃蔬菜如胡蘿蔔、甜椒和捲心菜，用蒸的方式可以攝取到更多抗氧化物；再者，與水煮相比，在蒸煮的過程中由於食材沒有接觸到大量的水分，水溶性維生素，如維生素C和大部分維生素B群，保存得更好。

（責任編輯：李紅）

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