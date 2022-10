2022年10月21日 環境資訊中心記者 廖禹婷報導 環境資訊中心記者 廖禹婷報導

國境解封,大大小小旅展陸續舉辦的同時,關注永續的「2022恆好玩低碳生活永續旅展」今(21)日也正式開跑,這是台灣第一場民間自辦的碳中和旅展。旅展本身全程計算碳排,展場使用環保署認證的零廢棄展櫃。旅展期間將展示超過100條的永續遊程體驗。

面對永續旅遊的未來,旅行業者指出,我國永續旅行沒有標準可循,還處於「戰國時代」,產品公信力也打了折扣,但未來仍具潛力,因為國內旅遊想要國際化發展,「一就是走高端,二就是走永續。」

台灣首場民間自辦的碳中和旅展「2022恆好玩低碳生活永續旅展」(下簡稱恆好玩旅展)今日(21)正式開跑。攝影:廖禹婷

企業重視ESG 公司旅遊能不能永續? 僅不到四成認及格

「2022恆好玩低碳生活永續旅展」(簡稱恆好玩旅展)為期三天,21日正式在松菸一號倉庫開展。在為期三天的展期裡,將邀集國內七大永續旅行社及地方政府,展示超過100條永續遊程體驗。

特別的是,展覽導入「ISO14064溫室氣體盤查」及「PAS2060碳中和實施標準」,計算布展過程產生的交通、廢棄物等碳排放,是台灣首場由民間主辦的「碳中和」旅展。展場使用環保署認證的零廢棄展櫃,估計可減少3258公斤的碳排放。活動最終計算出的碳排放,將以購買碳權的方式抵銷。

為加深永續議題討論,恆好玩旅展今(21日)舉辦「企業永續實作論壇」,集結產官學領域專家,分享台灣永續旅遊的實作與挑戰。設展單位針對企業旅遊項目、357位參與者展開的調查發現,高達86%的受訪者所屬公司會定期舉辦員工旅遊。調查也顯示,有近八成的企業認為永續旅遊很重要,但只有四成認為自家企業旅遊的永續表現及格。

樂亞旅行社總經理蔡子建表示,許多企業在做ESG(環境保護、社會責任、公司治理的縮寫),往往著重「環境保護」,較少顧及「社會責任(Social)」所強調的社會及社區面,甚至不知道,原來旅行也可以跟永續結合。

永續旅遊陷「戰國時代」 待產業鏈成熟也能吸引國際客

永續旅遊也能放眼國際。MyTaiwanTour公關經理黃玉景指出,國內旅遊若想朝國際化發展,「一就是走高端,二就是走永續。」

以歐美旅客為例,因長途旅程成本高,旅客的經濟能力本來就比較好,對旅遊品質的要求也傾向高端,且這類旅客通常較能認同永續理念,業者若能讓產品走向永續,將更能提高國際競爭力。

黃玉景表示,對於永續旅遊,業內仍呈現「各說各話的戰國時代」。主要是國內缺乏「永續旅行」的相關標準,建議政府相關單位協助擬定類似的指標或規範,讓業者有跡可循。

原森旅行社產品規劃趙玉芬則說明,在台灣要取得永續旅遊相關認證,都必須參考國際標準。至於未來有沒有機會建立出一套適合本土的檢核標準,還得等永續旅遊產業鏈發展更成熟,而對消費者來說,也有助於提升產品公信力的感受。

旅遊碳足跡怎麼算? 交通項目是最大挑戰

致力推廣生態旅遊的原森旅行社,曾在2020年獲環保署頒發「碳足跡標籤」,成功計算出旅遊行程的碳足跡。副執行長黃俊翰以自家經驗說明,旅遊服務的碳排計算難度很高,完成一條遊程的碳盤查,約需耗費半年時間。

黃俊翰直言,「交通項目」的碳盤查最複雜、且耗時,由於旅客搭乘各種不同的交通工具,但目前還沒有統一的碳排計算標準,各家認證單位的計算方式也有落差。

作為全台唯一「金級環保」認證的旅行業者,原森十分重視在永續旅行中結合在地資源,比如規劃原住民部落旅行時,旅行社會直接聘用部落導覽員,不僅將第一手部落文化傳遞給旅客,也為族人累積自身文化的認同感,強化文化保存的決心。

吃飯皇帝大,在飲食方面,原森會主動邀請長期合作的餐廳及住宿業者,鼓勵他們取得環保標章或國際認證,減少飲食產生的碳排。

2022恆好玩低碳生活永續旅展 時間|2022.10.21(五)至10.23(日)09:00~18:00 地點|松山文創園區一號倉庫(台北市信義區光復南路133號)

