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（中央社記者李宗憲台北22日電）雅加達高等法院維持中區地方法院的原判，裁定印尼總統佐科威（Joko Widodo）及環境部長等數名高官，因失職而未能解決首都長期的空氣污染問題。

印尼時代報（Tempo）報導稱，雅加達高等法院10月20日的判決書指出，佐科威和衛生、環境及內政部長等內閣官員，沒有善盡守護人民健康環境權的責任，進而導致首都雅加達的空氣品質不佳。

判決書稱，雅加達市民為此遭受損失，其中包括與空污有關的各種疾病。原告律師西萊特（Jeanny Sirait）說：「雅加達居民勝訴，更確定了一個事實，即乾淨空氣是種必需品，不能與雅加達居民的日常生活切割。」

今年9月，印尼地方法院就這項空氣污染訴訟案作出判決，雅加達32名市民控告佐科威、時任雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）等官員，疏於處理空污問題被裁定勝訴。法院要求政府落實強化空污監視等改善措施，不過政府後來針對這項判決提出上訴。

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西萊特呼籲當局別再提出上訴，並說：「對公民和所有印尼人而言，現在已經不是在法律上對抗的時候，公民健康已經受到威脅。」

根據瑞士空氣清淨科技公司IQAir去年的全球空氣品質報告（World Air Quality Report），雅加達是去年全世界空氣污染最嚴重的第9個城市，也是東南亞最嚴重的城市，年平均細懸浮微粒（PM2.5）濃度達每立方公尺39.6微克（ug/m3），高於世界衛生組織制定PM2.5每立方公尺不應超過10微克的安全標準。（編輯：黃自強）1111022