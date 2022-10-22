中国领导人习近平在其人生中曾经面对并度过了许多挑战。十几岁时，他的父亲失势被迫害后，他下乡劳动了好几年。而后，他一路高升，登上中国最高权力巅峰，并且在中国推行大规模的反腐败运动，同时也为自己树立了许多敌人。

但是，随着习近平即将获得打破中共当代先例的第三个任期，他也许面临着对他来说最为严峻的挑战：解决中国经历了四十年快速、无节制以及铺张的经济增长后形成的各种严重问题，使世界第二大、即将成为第一大经济体的中国有序发展。

专家们表示，他要做到这一点并不容易；因为习近平本人可能是自己最大的障碍。

“中国基本上已达到了其增长期的峰顶，其增长中的大部分是由债务推动的。现在的结果是，除非他想改革经济，否则他们将遇到困难，而他并没有这样做的计划，” 在香港的中国宏观经济专家安德鲁·科利尔（Andrew Collier）说。

在中国改革开放的过去四十年中，其经济增长了18倍，从1978年的1495亿美元，增长到了去年的17.7万亿美元，约占世界经济总量的18.5%。自习近平2012年上台以来，中国经济的规模翻了一番，去年超过了欧盟。

但这种增长中的很大一部分是不健康的，特别是在制造业和建筑业领域，过度增长已经制造出了许多“鬼城”和不必要的基础设施。这不仅破坏了环境，而且还造成了大量的内部债务。

房地产开发商

问题的一个症状最近爆发了出来，在国有银行资助下过于雄心勃勃的房地产开发商债务违约，导致住宅楼盘烂尾，愤怒的购房者抵制偿还他们的贷款，并且在罕见的抗议活动中聚集起来。

习近平似乎无法控制这些过度发展。尽管他曾说过著名的“房子是用来住的，不是用来炒的”那句话，房地产泡沫依然在他掌权的过去十年间越吹越大。

在上海的独立经济学家谢国忠（Andy Xie）指出：“以前就是泡沫，现在泡沫更大了，显然是只说不做。”

他预计中国的房地产开发商至少欠债10万亿美元，而且这还是“很保守的估计”。

尽管有些公司能够得到救助，但是中国没法继续这样发展了，习近平也清楚这一点。

习近平说，发展不平衡、不协调、不可持续问题十分突出，传统发展模式难以为继。

他说，接下来的五年对于通过“高质量”发展来“构建现代社会主义国家”来说“十分关键”。

强调国企

分析人士说，习近平不应把重点放在缺乏效率和利润较差的国有企业，而是应当支持私营部门。但是他们说，他正在做的却恰恰相反。

身为东方资本研究（Orient Capital Research）执行董事的科利尔说：“他实际上把他的现行政策变本加利，这些政策是推动国有体系......打压科技领域，这些发生在过去两年，与他的世界观基本相符。”

科利尔建议把更多的银行贷款拨给私营部门，把关注点转向推动国内消费，并且允许更多按照自由市场来做决定。

但是科利尔指出：“那不是他的DNA的一部分。”

世界银行在最近的一份报告中建议中国取消仍然存在的市场竞争障碍，刺激创新和生产率，把关注点放在服务和消费领域，方式是扩大卫生健康和教育方面的开支，这样，中国民众的那种必须要存很多钱的感觉就不会那么强烈了。

但是谢国忠认为，习近平希望控制市场经济。

“中国共产党要的是党的领导，而市场却不是这样，要的是权力非集中化，市场自己做决定，”谢国忠说。“共存关系一向不合。如今，市场被控制住了。”

例子包括：一家科技公司计划首次公开募股（IPO)，但是被突然叫停。大型科技公司一直受到压力，要向慈善机构捐助巨款，政府的干预造成阿里巴巴（Alibaba）等一些公司股价下跌。即使是电子游戏和私人教育辅导行业也被下令不得将利润置于儿童福祉之上。

观察人士相信，假如中国改革并更新税收制度，对包括房地产投机者在内的人数不断增多的中国超级富豪征收足够的税款，并缩小贫富差距，这将是更好的做法。

然而，与习近平被打造的那种强人形象相反，他也许对经济事务并没有那么大的控制能力。

科利尔说，虽然政治权力集中在党中央，但是在经济上，中国却是相当非集中化的。

“他可以控制国有公司，但是到头来，实现增长要靠各省。”科利尔说。

比如说，在房地产领域，土地销售和土地交易税占中国年GDP的10%，而且占许多地方政府收入的50%以上，所以习近平也许放不开手脚。

多重挑战

到目前为止，习近平似乎希望软着陆，——减缓增长以避免中国经济泡沫彻底破裂，避免有可能威胁中共生存的大范围不满情绪和社会动乱。

习近平在讲话中誓言深化国有企业改革，并帮助它们变得更大和更具竞争力，同时保证鼓励创业，并帮助中国公司成为“世界一流企业”。

他还誓言加速向绿色低碳发展的转型，这意味着中国这个世界工厂将以污染较少的方式制造更加高端的产品。

与此同时，习近平誓言完善所得税制度，增加低薪员工的收入并扩大中产阶级。

中国仍有数以百万计的人生活在贫困中，年轻人失业率非常高，因此要实现这些目标，将有重大的挑战，特别是中国的经济增长率预计将从去年的8.1%跌落到今年的3.2%，这将是近50年来第二低的增长率。

如果习近平未能在他的第三个任期之内实行必要的改革，虽然中国经济总量预计到2030年将超过美国，但是由于其人口要多得多，制造业也大得多，中国有可能达到一个危机点。此外，由于中国是许多国家的最大市场和贸易伙伴，而且也越来越是这些国家的关键投资方，这有可能给全世界带来重大后果。

“世界围着中国转，”经济学者谢国忠说。