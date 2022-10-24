【大成報記者張淑慧/高雄報導】高雄在地的蓋婭社會企業於1今(24)日上午在高雄市政府農業局，經由高雄市東南亞教育交流協會常務理事吳英明教授、農業局張清榮局長及高雄市政府智慧城市辦公室的見證下，與菲律賓知名社企組織（簡稱SEED)簽署永續與韌性農業產業鏈與國際人才培訓合作備忘錄及菲律賓公共行政系所聯合會（簡稱PSPA)簽署產官學交流合作備忘錄。

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面對全球暖化、水源污染缺乏、能源與糧食短缺等問題，永續農業已經是國際間農業發展的剛性趨勢與重點政策方向，如何穩定供應、提高可得及利用性，是推動農業永續很重要的指標，高雄農業局持續推動有機、生態農業提高可得及利用性，以智慧農業、設施農業、旱作管路灌溉、農業保險達到穩定供應，併透過建置農來訊，開放研發成果及補助計畫降低成本，2年已推動40個智慧農業案場，未來也將持續推動農產業數位轉型，在智慧農業的基礎上朝向淨零碳排，進而與企業社會責任的ESG合作，協助農業永續。

蓋婭社企是高雄在地的農業社會企業，建立獨特的「仿生地下灌溉系統」，是一種提升作物營養，同時保持土壤永續健康的專利技術，獲得5項發明專利肯定。有別於傳統農業從地表灌溉水分造成浪費及土壤硬化等問題，蓋婭的仿生農法技術則是由地下灌溉系統架構，如同人體的血管運作模式，在地底下運行，直接把植物所需的養分，輸送到植物的根系的周圍讓植物吸收，養作物同時也養土地、符合碳捕捉、減少溫室氣體。

本次與SEED簽署的合作備忘錄期望帶動台、菲社企聯手發展永續與韌性農業技術。SEED是菲律賓相當具指標社會企業Gawad Kalinga Enchanted Farm (簡稱GK)體系下的機構，致力於糧食安全、青年創業與翻轉貧窮等社會議題旨。GK早在1994年於在馬尼拉最大的聚落Bagong Silang及Caloocan City就已有據點，並於2003年正式成立。現今在菲律賓超過2000個社區有據點。蓋婭社企團隊於2017年，與GK認識之後，一直維持互動，期望聯手解決農業、食安、社會創新等議題。疫情襲擊，雙方一度中斷了討論，卻也因為天災與疾病不斷的時代，讓彼此的合作信念更加堅定、完整、加速！

另外也與蓋婭社企簽屬合作備忘錄的PSPA成立於1979年，是由菲律賓100多家公、私立公共行政相關系所組成的全國性學術機構。致力於公共行政教學素材和研究的發展；並與菲律賓各級政府機關、民間團體開展廣泛而專業的合作。除了一般研討會之外，每年會舉辦全國論壇，邀請國內外專家學者與會分享。本次透過跟蓋婭社會企業簽署合作備忘錄，希望在農業領域的社會創新、公民參與有更多的國際合作與聯結，並擔任蓋婭在菲律賓的學術與政府聯結夥伴，協助資源的媒合與串接。也希望藉由與蓋婭社企的合作，學習台灣產官學合作的模式，幫助推動菲律賓區域發展。

本次合作蓋婭社會企業會將發揮解決方案提供者的角色，將經驗與技術，化為教育、陪伴的能量，以虛實整合方式，快速建立氣候變遷下的食安與健康網絡，串起跨國永續農業及全人類健康產業鏈。(圖/高雄市政府農業局 提供)